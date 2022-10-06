Обвиняемых собрали у «Осинки»

Как стало известно “Ъ”, бывшему главе Всеволожского района Ленинградской области Александру Соболенко, чье дело курируется председателем СКР Александром Бастрыкиным, предъявлено новое обвинение. На этот раз речь идет о незаконном приобретении и хранении оружия. Тем временем в деле появились новые фигуранты — бывший председатель правления СНТ «Осинка» Алексей Ференц и житель этого товарищества, замгендиректора юридической компании «Юрэнергосервис» Александр Смирнов. Всем троим инкриминируется незаконное отчуждение почти 20 га муниципальной земли на сумму 121,4 млн руб. Новые обвиняемые находятся под домашним арестом, господин Соболенко — в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава администрации Всеволожского района Александр Соболенко не считает, что допускал нарушения при передаче земельных участков

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бывший глава администрации Всеволожского района Александр Соболенко не считает, что допускал нарушения при передаче земельных участков

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На днях Басманный суд столицы отклонил ходатайство СКР о продлении срока содержания под стражей замглавы компании «Юрэнергосервис» Александра Смирнова, отправив его под домашний арест. Юрист, по данным “Ъ”, является уже третьим фигурантом дела о махинациях с землей во Всеволожском районе Ленобласти. Представитель следствия в суде настаивал на продлении ареста обвиняемого в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) еще на три месяца. Свое требование следователь аргументировал в том числе тем, что ранее были назначены 43 оценочные и одна правовая судебные экспертизы, с выводами которых необходимо будет ознакомить обвиняемого. Помимо этого, представитель ГСУ СКР привел стандартные доводы о том, что, оказавшись вне СИЗО, фигурант может скрыться, надавить на свидетелей или другим способом помешать расследованию. Между тем следствие намерено допросить в качестве свидетелей должностных лиц Ленинградской области и получить ответы на направленные уже запросы и поручения.

В свою очередь, адвокаты господина Смирнова заявили суду, что с момента ареста их клиента в августе этого года следователь посещал его всего один раз и то для ознакомления с постановлением о назначении экспертизы. Это, по мнению защиты, свидетельствует о неэффективности расследования. Также адвокаты указали, что их доверитель имеет постоянное место жительства, от следствия не скрывался, имеет на иждивении престарелых родителей, которые нуждаются в его уходе, а состояние здоровья господина Смирнова после перенесенной весной операции на тазобедренном суставе не позволяет ему находиться в СИЗО. Адвокаты предложили суду изменить меру пресечения обвиняемому на домашний арест или залог. Суд с ними согласился.

Ранее, по данным “Ъ”, домашний арест в качестве меры пресечения был избран бывшему председателю правления СНТ «Осинка» Алексею Ференцу. Его действия СКР квалифицировал как пособничество в растрате (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Господин Смирнов, по данным “Ъ”, является жителем этого СНТ. Алексей Ференц вину признал, оформил явку с повинной и активно сотрудничает со следствием, участвуя в том числе и в очных ставках. Впрочем, мягкость меры пресечения не мешает адвокатам господина Ференца добиваться ее отмены: защитники указывают, что их подопечный участвует в строительстве нового онкоцентра в Санкт-Петербурге. На московские суды этот довод пока впечатления не производит.

Уголовное дело, фигурантами которого стали Александр Смирнов и Алексей Ференц, было возбуждено 24 ноября 2021 года. Основным обвиняемым в нем является скандально известный бывший глава администрации Всеволожского района Ленинградской области Александр Соболенко. Он возглавлял престижный район с 2007 по 2013 год, а к отставке чиновника привела драка с пришедшими к нему на прием местными жителями. В конце октября 2013 года чиновник был приговорен к трем годам условно за избиение граждан и спустя несколько недель покинул свой пост. Чуть позже господина Соболенко задерживали по подозрению в хулиганстве: сотрудники СКР предполагали, что он мог организовать нападение на своего водителя. А 6 декабря 2021 года Александра Соболенко задержали в Санкт-Петербурге оперативники ФСБ. Экс-главу района, занимавшего посты гендиректора ООО «Лидер» и замгендиректора ООО «Гудвин», доставили в Москву, где после допроса его арестовал Басманный суд.

В материалах дела речь идет о незаконном отчуждении земель Всеволожского района в 2012–2013 годах. Тогда на основании обращений председателя правления СНТ «Осинка» Алексея Ференца районные власти передали садовому товариществу участок площадью 19,9 га. Земля, как следует из материалов дела, передавалась СНТ безвозмездно, а после подписания главой района соответствующих постановлений была поставлена новым собственником на кадастровый учет. При этом между администрацией района и СНТ был заключен договор аренды, согласно которому часть участков должна была перейти льготным категориям граждан, в том числе многодетным семьям. Однако господин Соболенко, по данным следствия, вскоре вынес постановление о расторжении этого соглашения, и земля продавалась по рыночным ценам. Согласно подсчетам следствия, ущерб от действий фигурантов дела составил 121,4 млн руб. (на момент совершения преступления — более $4 млн). Действия экс-главы района СКР квалифицировал как растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Однако недавно, по данным “Ъ”, господину Соболенко было предъявлено еще одно обвинение — в незаконном хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Господа Соболенко и Смирнов вину не признают, отмечая, что все сделки с землей проверялись инспектирующими органами, которые не нашли в них нарушений. Их адвокаты отказались от комментариев.

Стоит также отметить, что толчком для возбуждения этого дела стали два дистанционных приема граждан района главой СКР Александром Бастрыкиным. Оба проходили в октябре 2021 года в режиме видеоконференций, и на последний записались участники нескольких всеволожских СНТ, включая «Осинку». Местные жители пожаловались господину Бастрыкину на махинации с землей и отказ следователей СКР возбуждать уголовные дела по их заявлениям. После проверки часть местных следователей была уволена, а закрытые ими «земельные дела» передали в центральный аппарат СКР, новое расследование курируется лично господином Бастрыкиным.

Владислав Трифонов