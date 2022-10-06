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Казахстан приближает к Турину

Четыре участника Astana Open борются за путевки на итоговый турнир года

Теннис

На продолжающемся в столице Казахстана Astana Open, турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом $2 млн, определились первые четвертьфиналисты. В их числе оказался и Андрей Рублев, который имеет хорошие шансы попасть в Турин на итоговый турнир года. Другой россиянин Даниил Медведев и поляк Хуберт Хуркач, также претендующие на участие в Nitto ATP Finals, свои матчи 1/8 финала проведут в четверг. Тем временем едва ли не главный фаворит Astana Open — экс первая ракетка мира серб Новак Джокович — де-факто уже забронировал себе туринскую путевку.

Интрига, связанная с борьбой за попадание на итоговый турнир года, в той или иной степени сопутствует практически всем осенним турнирам АТР. Не стал исключением в этом смысле и Открытый чемпионат Астаны, по итогам которого может определиться обладатель очередной путевки в Турин.

Уже известно, что туда точно едут испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль, норвежец Каспер Рууд и грек Стефанос Циципас, который в среду вышел в четвертьфинал Astana Open, обыграв на двух тай-брейках итальянца Луку Нарди. Кроме того, практически стопроцентными можно считать шансы Новака Джоковича, всего за час справившегося в своем стартовом матче с чилийцем Кристианом Гарином. По очкам, набранным в этом году (2265), серб занимает лишь 14-е место, но для попадания в Турин ему, как действующему победителю одного из турниров Большого шлема — Wimbledon, необходимо стоять в первой двадцатке. А то, что вытеснить оттуда Джоковича теперь уже практически невозможно, де-факто стало ясно в конце прошлой недели, после того как в Тель-Авиве он завоевал свой третий в этом году и 89-й за карьеру титул.

Таким образом, вакантных мест в списке участников Nitto ATP Finals осталось три. Чтобы попасть туда, на данный момент надо набрать не менее 4200 очков, хотя скорее всего «проходной балл» наверняка будет заметно ниже. Пока в наилучшем положении находятся Даниил Медведев (3420 очков), встречающийся в четверг во втором круге с финном Эмилем Руусувуори, и Андрей Рублев (3145), против которого в среду на этой стадии лидер китайского мужского тенниса Чжан Чжичжэнь продержался лишь 58 минут. Поскольку четвертьфинал против француза Адриана Маннарино состоится лишь в пятницу, Рублев фактически получил двое суток отдыха, что будет ему весьма кстати. Не имея громких успехов на турнирах Большого шлема, 34-летний Маннарино может быть очень опасен на сравнительно медленном покрытии, уложенном в астанинском Национальном теннисном центре. Да и счет личных встреч с Рублевым у него ничейный — прошлой осенью на Кубке Кремля француз взял у россиянина реванш за поражение в финале московского турнира 2019 года.

С Медведевым в отношении Турина ситуация попроще. Имея без малого 3500 очков, он, как и Джокович, уже практически попал на Nitto ATP Finals, хотя мотивация выступить как можно лучше в Астане у него, разумеется, присутствует. Нынешний сезон складывается для Медведева не лучшим образом: на его счету лишь один титул, выигранный летом на турнире категории 250 в мексиканском Лос-Кабосе, а вернуть уверенность в своих силах можно только новыми победами. 23-летний Руусувуори, по идее, не должен представлять опасность для Медведева, а вот дальше будет тяжелее. Если он пройдет в четвертьфинал, то сыграет там с испанцем Роберто Баутистой, который в серии их личных встреч ведет с заметным преимуществом — 4:1 — и трижды обыгрывал россиянина на харде.

Впрочем, перечень претендентов на победу на турнире АТР в Казахстане не ограничивается перечисленными фамилиями. В их число входит, например, Хуберт Хуркач — единственный теннисист, который по итогам Astana Open способен вплотную приблизиться к Рублеву. У поляка сейчас 2680 очков, а в случае победы на турнире он наберет 3135 баллов, заметно опередив и канадца Феликса Оже-Альяссима (2860), проигравшего в Астане как раз Роберто Баутисте, и травмированного Александра Зверева из Германии (2700). Хуркач в 1/8 финала сыграет с лидером казахстанского тенниса Александром Бубликом.

Евгений Федяков

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