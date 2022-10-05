22,6 процента составило в августе в годовом выражении увеличение рублевой денежной массы (M2), сообщил Банк России. Такой темп прироста стал максимальным с июня 2011 года — объем M2 вырос на 13,5 млрд руб. за год. В июле основным источником бурного роста денежной массы был триллионный дефицит бюджета, в августе — усиленное кредитование, прежде всего компаний (плюс 1,1 трлн руб.). Речь идет о целевом кредитовании ВПК и отдельных госкорпораций, поясняют аналитики Telegram-канала MMI. По их ожиданиям, мобилизация «обвалит» выдачу займов населению, но если целевое, нерыночное кредитование продолжится в тех же объемах, то ЦБ в конце года может быть вынужден перейти к повышению ставки.