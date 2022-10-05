Эскроу-счета раскрываются лучше, чем пополняются

Прирост средств на эскроу-счетах, на которые вносятся средства дольщиков в рамках проектного финансирования строительства жилья, в январе—августе составил 942,5 млрд руб., следует из опубликованных вчера данных ЦБ. Показатель сократился на 45% по сравнению с зафиксированным годом ранее — в январе—августе 2021-го он составлял 1,36 трлн руб. Отметим, наиболее драматичное падение поступлений на эскроу-счета пришлось на второй квартал — в мае показатель опустился до рекордно низких 38,9 млрд руб., после чего стал постепенно расти. Так, за август прирост составил 73,7 млрд руб. (против 158,4 млрд руб. в августе 2021-го). В общей же сложности на эскроу-счетах в банках сейчас аккумулировано 4,04 трлн руб.

Подобная динамика связана со снижением объемов выдачи ипотеки — жилищное кредитование «провалилось» этой весной после резкого роста ключевой ставки ЦБ и с июня все еще продолжает восстанавливаться. По предварительным данным ЦБ, в августе банки выдали ипотечные кредиты на 457,7 млрд руб., что стало максимальным показателем с марта, и впервые с весны превысило прошлогодний показатель (в августе 2021 года было выдано 440 млрд руб., однако отставание остается по количеству кредитов). На первичный рынок приходится чуть менее половины займов, и практически все они — льготные.

Одновременно с этим сказываются и высокие темпы «раскрытия» эскроу-счетов — речь идет о предоставлении застройщикам доступа к средствам после ввода объекта в эксплуатацию. Так, за январь—август раскрыто около 1 трлн руб. (против 342 млрд руб. годом ранее), что в статистике «поглотило» значительную часть поступлений (их объем за июль—август ЦБ пока не раскрыл, однако во втором квартале они также снизились в годовом выражении — 584 млрд руб. против 693 млрд руб. в 2021 году).

Также о довольно высокой активности застройщиков свидетельствует и рост портфеля проектного финансирования — несмотря на кратковременный спад в марте—апреле, за январь—август выбранный объем лимитов увеличился на 1,4 трлн руб. (против 922,9 млрд годом ранее), достигнув в общей сложности 4 трлн руб. (при объеме лимитов, доступных застройщикам, в 10 трлн руб.). По данным ДОМ.РФ, август стал рекордным месяцем по месячному приросту открытых застройщикам кредитных линий — плюс 775 млрд руб.

Евгения Крючкова