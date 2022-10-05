Рыбу посчитают по улову

Отражаемое в отчетах производство рыбы, в том числе лососевых, на предприятиях, занимающихся аквакультурой, зачастую оказывается в несколько раз выше фактически реализуемых на рынке объемов. Так, при выпуске 130 тыс. тонн лосося сейчас продается не более 60 тыс. тонн. Причина — в сложившихся механизмах подсчета. Производители зачастую сами завышают показатели, чтобы не лишиться долгосрочной аренды рыбоводных участков. По информации “Ъ”, для создания прозрачных механизмов сбора данных Росрыболовство разрабатывает специальную цифровую платформу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проблемы с учетом лосося, выращенного на рыбоводных участках на Дальнем Востоке, обсуждались на заседании общественного совета при Росрыболовстве 4 октября, сообщили “Ъ” несколько его участников. По их словам, причина — в существующей статистике: объем производства рассчитывается исходя из оценки объемов рыбы, находящихся на участках, а не реально выловленного ресурса. В итоге в отчетности возникает дисбаланс, когда производство формально оказывается выше реально добытой и реализованной продукции.

Сейчас в России на рыбоводных участках выращивается почти 130 тыс. тонн лосося в год, а по факту реализуется 50–60 тыс. тонн, пояснил глава общественного совета Герман Зверев, подтвердивший обсуждение этого вопроса на заседании. По его словам, «приписки в сфере аквакультуры искажают экономические координаты в отрасли», что может помешать ее развитию. Источник “Ъ” в отрасли поясняет, что на базе данных о производстве формируются ориентиры для поддержки отрасли за счет бюджетных средств.

Проблема со статданными актуальна и для марикультуры, утверждает председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев. По его словам, в Приморском крае с 2016 по 2021 год объем производства марикультуры вырос с 6,9 тыс. до 57 тыс. тонн, а объем реализации — с 1,3 тыс. до 2,1 тыс. тонн. По словам источника “Ъ” на рынке, ситуация приводит к тому, что контролирующие органы не владеют полной информацией — это может привести к тому, что под видом аквакультуры в оборот будет вводиться продукция, добытая браконьерами. «Поэтому необходимо обеление отрасли»,— считает Герман Зверев.

Проблема возникла из-за того, что рыбоводные участки с начала 2015 года выдавались пользователям в аренду на 25 лет с единственным обязательством — наращивать производство. В противном случае они могут лишиться прав на пользование этими участками.

Решить проблему планируется за счет внедрения системы прослеживания на основе цифровой платформы, сообщили “Ъ” в Росрыболовстве. Там добавили, что работа в этом направлении ведется. «Сначала необходимо утвердить все на законодательном уровне, и впоследствии уже внедрить систему цифровой отчетности в действующие механизмы»,— пояснил представитель ведомства.

Разрабатываемая платформа будет включать данные о приобретении компаниями посадочного материала, кормах, выпуске и вылове, знает источник “Ъ” в отрасли. По его данным, новую платформу планируется интегрировать с существующей системой «Меркурий», что позволит тщательнее отслеживать продукцию.

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк указывает, что разница между выращиваемой и реализуемой продукцией может объясняться спецификой производства. «Иногда проходит целый год с момента закладки мальков на рыбоводных участках до появления рыбы товарного вида»,— поясняет он. Эксперт считает, что проблемы с отчетностью мало влияют на рынок, но соглашается с тем, что их необходимо устранить для более прозрачного бюджетного субсидирования отрасли и прогнозирования.

Сейчас дополнительная господдержка инвестпроектов по аквакультуре, включая субсидии и компенсации части затрат на строительство ферм по выращиванию рыбы, стала еще более актуальна, считает эксперт по аквакультуре Инна Гольфанд. Из-за отказа ряда стран ЕС поставлять в Россию рыбу сейчас на рынке сложилась непростая ситуация, поясняет она. По ее словам, в этих условиях заменить выбывающие объемы могла бы аквакультура, где есть потенциал для увеличения выпуска продукции существующими производителями.

Алексей Полухин