Рыбу посчитают по улову

Отражаемое в отчетах производство рыбы, в том числе лососевых, на предприятиях, занимающихся аквакультурой, зачастую оказывается в несколько раз выше фактически реализуемых на рынке объемов. Так, при выпуске 130 тыс. тонн лосося сейчас продается не более 60 тыс. тонн. Причина — в сложившихся механизмах подсчета. Производители зачастую сами завышают показатели, чтобы не лишиться долгосрочной аренды рыбоводных участков. По информации “Ъ”, для создания прозрачных механизмов сбора данных Росрыболовство разрабатывает специальную цифровую платформу.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Проблемы с учетом лосося, выращенного на рыбоводных участках на Дальнем Востоке, обсуждались на заседании общественного совета при Росрыболовстве 4 октября, сообщили “Ъ” несколько его участников. По их словам, причина — в существующей статистике: объем производства рассчитывается исходя из оценки объемов рыбы, находящихся на участках, а не реально выловленного ресурса. В итоге в отчетности возникает дисбаланс, когда производство формально оказывается выше реально добытой и реализованной продукции.
Сейчас в России на рыбоводных участках выращивается почти 130 тыс. тонн лосося в год, а по факту реализуется 50–60 тыс. тонн, пояснил глава общественного совета Герман Зверев, подтвердивший обсуждение этого вопроса на заседании. По его словам, «приписки в сфере аквакультуры искажают экономические координаты в отрасли», что может помешать ее развитию. Источник “Ъ” в отрасли поясняет, что на базе данных о производстве формируются ориентиры для поддержки отрасли за счет бюджетных средств.
Проблема со статданными актуальна и для марикультуры, утверждает председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев. По его словам, в Приморском крае с 2016 по 2021 год объем производства марикультуры вырос с 6,9 тыс. до 57 тыс. тонн, а объем реализации — с 1,3 тыс. до 2,1 тыс. тонн. По словам источника “Ъ” на рынке, ситуация приводит к тому, что контролирующие органы не владеют полной информацией — это может привести к тому, что под видом аквакультуры в оборот будет вводиться продукция, добытая браконьерами. «Поэтому необходимо обеление отрасли»,— считает Герман Зверев.
Проблема возникла из-за того, что рыбоводные участки с начала 2015 года выдавались пользователям в аренду на 25 лет с единственным обязательством — наращивать производство. В противном случае они могут лишиться прав на пользование этими участками.
Решить проблему планируется за счет внедрения системы прослеживания на основе цифровой платформы, сообщили “Ъ” в Росрыболовстве. Там добавили, что работа в этом направлении ведется. «Сначала необходимо утвердить все на законодательном уровне, и впоследствии уже внедрить систему цифровой отчетности в действующие механизмы»,— пояснил представитель ведомства.
Разрабатываемая платформа будет включать данные о приобретении компаниями посадочного материала, кормах, выпуске и вылове, знает источник “Ъ” в отрасли. По его данным, новую платформу планируется интегрировать с существующей системой «Меркурий», что позволит тщательнее отслеживать продукцию.
Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк указывает, что разница между выращиваемой и реализуемой продукцией может объясняться спецификой производства. «Иногда проходит целый год с момента закладки мальков на рыбоводных участках до появления рыбы товарного вида»,— поясняет он. Эксперт считает, что проблемы с отчетностью мало влияют на рынок, но соглашается с тем, что их необходимо устранить для более прозрачного бюджетного субсидирования отрасли и прогнозирования.
Сейчас дополнительная господдержка инвестпроектов по аквакультуре, включая субсидии и компенсации части затрат на строительство ферм по выращиванию рыбы, стала еще более актуальна, считает эксперт по аквакультуре Инна Гольфанд. Из-за отказа ряда стран ЕС поставлять в Россию рыбу сейчас на рынке сложилась непростая ситуация, поясняет она. По ее словам, в этих условиях заменить выбывающие объемы могла бы аквакультура, где есть потенциал для увеличения выпуска продукции существующими производителями.