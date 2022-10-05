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Коммерсантъ FM
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Не место красит украшение

Ювелиры сокращают число магазинов

Рынок ювелирных изделий в России в первом полугодии 2022 года замедлил рост до 2% на фоне экономического кризиса, снижения покупательской активности и сокращения числа торговых точек. На второе полугодие эксперты прогнозируют снижение объемов продаж ювелирных изделий, отмечая, что рост цен на рынке будет сдерживаться, в том числе за счет низкого курса валюты.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам января—июня 2022 года объем рынка ювелирных изделий увеличился лишь на 2%, составив 152 млрд руб., посчитали в Infoline. Но в отдельности ряд крупных игроков показали чуть более позитивную динамику — их совокупные продажи выросли на 9%, до 64,4 млрд руб. Тенденцию к замедлению развития ювелирного рынка в Infoline связывают с нестабильной ситуацией в экономике, приостановкой работы некоторых зарубежных ювелирных ритейлеров и общим снижением доходов населения.

Лидерами по объему продаж среди ювелирных сетей в первом полугодии 2022 года стали Sunlight (20,8 млрд руб., снижение на 4,5% год к году), «585*Золотой» (13,9 млрд руб., рост на 7%), Sokolov (10,5 млрд руб., рост на 182%), МЮЗ (6,2 млрд руб., рост на 2%) и «Адамас» (3,6 млрд руб., рост на 3,8%), «Линия любви» (2,1 млрд руб., рост на 4,6%) и пр. На крупнейшие сети пришлось 42,4% рынка, уточняется в исследовании.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что в 2022 году также усилился тренд на сокращение числа торговых точек ювелирных магазинов из-за оптимизации бизнеса. За первое полугодие их число снизилось почти на 6%, до около 2,9 тыс. объектов. Эту тенденцию подтверждает и гендиректор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин, добавляя, что покупатели частично переходят на онлайн-покупки из-за более высоких скидок и широкого ассортимента товара, сконцентрированного в одном месте. Например, по данным Infoline, Wildberries за январь—июнь 2022 года нарастил продажи ювелирных изделий на 48,5%, до 4,9 млрд руб. и занял 3,2% в общей структуре рынка ювелирных изделий России.

Россияне сегодня сокращают число спонтанных трат, отмечает руководитель аналитического центра Sokolov Алина Колпакова. Спрос на ювелирную продукцию с начала года снизился примерно на 15%, добавляет она. По данным Sokolov, в сентябре по сравнению с августом выросли продажи украшений из золота, в том числе обручальных колец, и наоборот, снизились — украшений с полудрагоценными или синтетическими вставками из серебра. Средний чек на золотые украшения за год снизился на 10%, до 15,6 тыс. руб., в серебре — вырос на 13%, до 1,7 тыс. руб., уточняют в компании.

По итогам второго полугодия продажи ювелирных изделий и объем рынка могут начать сокращаться. В Infoline прогнозируют падение продаж по итогам июля—декабря на 21,5% год к году, до 142 млрд руб. В Sokolov оценивают падение ювелирного рынка в денежном выражении к концу года примерно на 8%.

Падение продаж началось с середины сентября, говорит гендиректор Sunlight Дмитрий Лазарев. Сеть зафиксировала снижение на 10–15%. Но, по словам господина Лазарева, в последние три-четыре дня продажи восстановились.

Михаил Бурмистров рассчитывает, что в 2023 году ювелирный рынок начнет восстанавливаться. Покупку ювелирных изделий россияне могут рассматривать в качестве инструмента сохранения сбережений от инфляции, так как вложение денежных средств в традиционные для населения валюты — доллары и евро — остается практически недоступным, говорит эксперт.

В то же время Эдуард Уткин отмечает, что негативное влияние на ювелирный рынок может оказать введение с 2023 года обязательного нанесения специальных QR-кодов как на бирки, так и на сами ювелирные изделия. По словам эксперта, в стране не хватает считывателей для QR-кодов, а имеющиеся в стране аппараты зачастую являются дорогостоящими.

Алина Колпакова ожидает оживления спроса на ювелирные изделия с началом предновогоднего сезона в декабре, при этом цены в ближайшее время скорее всего не изменятся. Эдуард Уткин добавляет, что стоимость ювелирной продукции сегодня сдерживается и за счет низкого курса валюты.

Алина Савицкая

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