Zara остается с миллиардом

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о взыскании с АО «Зара СНГ» 1,14 млрд руб. Эта информация содержится на сайте суда. «Зара СНГ» является российской «дочкой» испанского холдинга Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius).

Иск о взыскании с ритейлера денежных средств подавало ООО «МБН-Агро». По данным «СПАРК-Интерфакс», эта структура занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Почти 30% компании принадлежит Рустему Миргалимову — бизнесмену, инвестирующему в агробизнес, остальные доли оформлены на саму «МБН-Агро». Эта компания владеет торговыми помещениями на Неглинной улице в центре Москвы. Там находится один из магазинов Zara. В своем иске «МБН-Агро» требовала от «Зара СНГ» расторгнуть договоры аренды и погасить неустойку.

В марте этого года Inditex временно приостановила работу магазинов своих брендов и онлайн-продажи в России из-за невозможности из-за военной спецоперации РФ на Украине гарантировать продолжение операционной и торговой деятельности в стране. В начале июня в компании заявили, что пока не планируют возобновлять работу магазинов.

Алина Савицкая