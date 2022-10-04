68,25 доллара стоил в среднем баррель нефти Urals в сентябре 2022 года, сообщил Минфин. В сравнении с августом ($74,73) показатель снизился на $6,48. Средняя цена Urals в январе—сентябре сложилась в размере $80,58 за баррель против $65,96 за такой же период прошлого года. Февральская цена Urals $92,2 была максимумом с октября 2014 года, в марте и апреле она сократилась, поскольку из-за военной операции на Украине продавать российскую нефть стало сложнее. В июне цена нефти вновь выросла — до $87,25, но с тех пор падает уже третий месяц подряд. Средняя фактическая цена Urals по итогам девяти месяцев уже приблизилась к уровню, ожидаемому правительством по итогам всего года,— $80 за баррель.