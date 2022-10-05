Подписка о неразглашении

На этой неделе в Сочи стартовал ежегодный форум «Микроэлектроника 2022», который проводится под эгидой Минпромторга с 2015 года. Для отрасли и профильных СМИ это знаковое мероприятие, в нем участвуют более 500 предприятий, заключаются сделки, обсуждаются проблемы и перспективы развития рынка, журналисты общаются с ньюсмейкерами. Так, в частности, новость о смене акционеров в «Байкал Электроникс» “Ъ” узнал в 2020 году именно на этом форуме. Но в этом году мне пришлось пропустить мероприятие, а новости с форума не выходят. Иногда информацию публикует лишь сам Минпромторг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимофей Корнев

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Тимофей Корнев

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дело в том, что в этом году впервые при подаче заявки на аккредитацию организаторы просят любого корреспондента подписать соглашение о неразглашении информации (NDA), полученной на форуме. Всем журналистам предложили согласовывать тексты, фото и видео за пять дней до публикации, при этом соглашение действует три года.

Юристы, с которыми я посоветовался, объяснили, что NDA так составлено, что формально затрагивает только информацию, которую я получаю от организаторов форума, но не от его участников, в противном случае подобное соглашение необходимо было бы подписать со всеми 500 предприятиями. Но даже с учетом этого условия подписание NDA не исключает рисков, признают юристы. И судя по отсутствию новостей с форума, никто из журналистов рисковать не решился.

В ситуации санкционного давления стремление Минпромторга обезопасить подопечные компании от распространения потенциально чувствительной информации вполне оправданно. Ряд разработчиков процессоров и производителей вычислительной техники уже включены в санкционные списки. Информация о новых сделках действительно может спровоцировать санкции против тех компаний, которые еще не под ними, и ухудшить положение подсанкционных. С этим никто не спорит.

Однако у меня как у журналиста в связи с курсом на неразглашение возникает два вопроса. Во-первых, как писать об отрасли, которая по уровню доступности информации стремится к оборонпрому, а по важности для всей современной экономики вроде как собирается превзойти нефть и газ? Допустим, ответ на этот вопрос — никак. Время такое. Отрасль есть, а новостей о ней нет. Не положено. И читатель это поймет. Но тут немедленно возникает вопрос номер два.

Ведь нишу, которую освободят СМИ, публикующие информацию, которую они хотя бы обязаны проверять, немедленно займут гораздо менее ответственные носители. И пойдут гулять по Telegram-каналам списки якобы стратегических компаний микроэлектроники, сотрудникам которых требуется отсрочка от частичной мобилизации. Не больше ли от этого вреда для отрасли, чем от новостей с форума?