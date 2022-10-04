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Коммерсантъ FM
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«Кассир.ру» претендует на выгоду

Сервис потребовал от «Яндекса» компенсации за дискриминацию

«Кассир.ру» обратился в «Яндекс» с досудебной претензией на компенсацию 328 млн руб. упущенной выгоды. В билетном сервисе считают, что из-за создания «Яндексом» обогащенных ответов в поисковой выдаче «Кассир.ру» недосчитался пользователей. ФАС ранее признала, что «Яндекс» создавал невыгодные условия для других участников рынка, но теперь речь идет о денежной компенсации, обосновать которую «Кассиру.ру» будет сложно, считают юристы.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Кассир.ру» в досудебном порядке потребовал от «Яндекса» 328 млн руб. упущенной выгоды из-за создания интернет-компанией дискриминационных условий в поисковой системе с помощью «колдунщиков» (обогащенные ответы в поисковой выдаче), рассказал “Ъ” представитель билетного сервиса. По его словам, соответствующая претензия была направлена «Яндексу» 20 сентября.

С 2018 по 2021 год с использованием «колдунщиков» «Яндекс.Афиша» переманивала потенциальных клиентов «Кассира.ру», что привело к оттоку клиентской базы «Кассира.ру», заявил “Ъ” гендиректор сервиса Евгений Финкельштейн. «Между ФАС и "Яндексом" было заключено мировое соглашение, но оно не учитывало интереса "Кассира.ру", мы понесли существенные убытки»,— поясняет он. В «Яндексе» отказались от комментариев.

«Кассир.ру» обратился в ФАС с жалобой на то, что «Яндекс» использует доминирующее положение, продавая билеты через «Яндекс.Афишу» с помощью виджета в поисковой выдаче, в 2019 году (см. “Ъ” от 28 июня 2019 года). Антимонопольное дело в отношении «Яндекса» было возбуждено только в апреле 2021 года, уже по жалобе коалиции интернет-компаний («Авито», ivi, Wildberries и др.), они считали, что «Яндекс» злоупотребляет доминирующим положением в поисковой выдаче благодаря «колдунщикам». Мировое соглашение по делу было подписано в январе 2022 года. По нему все участники рынка получат равный доступ к «колдунщикам», а поисковик внесет 1,5 млрд руб. в Российский фонд развития информационных технологий.

В «Авито» заявили, что мировое соглашение урегулировало все спорные вопросы. В Wildberries отказались от комментариев. «Кассир.ру» дважды, в феврале и апреле, безуспешно подавал кассационные жалобы на мировое соглашение (см. “Ъ” от 26 апреля). «Яндекс» ранее утверждал, что «Кассир.ру» вышел из соглашения «по собственному немотивированному решению».

Если в досудебном порядке урегулировать спор компаниям не удастся, «Кассир.ру» вправе подать иск, говорит руководитель направления «Разрешение IT&IP-споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. По его словам, в суде «Кассиру.ру» не придется доказывать, что «Яндекс» нарушил закон о конкуренции (компания может сослаться на решение антимонопольного спора), но необходимо доказывать сам факт причинения убытков и обосновывать размер ущерба. Для того чтобы выиграть дело, «Кассир.ру» должен доказать в цифрах процент оттока пользователей из-за действий «Яндекса», а также то, что этот отток не связан с какими-либо другими обстоятельствами, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева. По ее словам, споры об упущенной выгоде обычно самые сложные, потому что доказать размер дохода, который мог быть получен, достаточно тяжело: для этого требуются большой объем финансовых документов, финансовая аналитика, возможно, проведение экспертизы.

Анастасия Гаврилюк

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