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Голландский сюр

Вражда народов в «Не говори никому» Кристиана Тафдрупа

В прокат вышел датско-нидерландский фильм ужасов Кристиана Тафдрупа «Не говори никому» (Speak No Evil). После просмотра Михаил Трофименков всерьез задумался, стоит ли ему, когда — и если — возникнет такая возможность, навещать любимую Голландию.

Курортное знакомство оборачивается для незадачливых датских путешественников самыми зловещими последствиями

Курортное знакомство оборачивается для незадачливых датских путешественников самыми зловещими последствиями

Фото: Danish Film Institute; Netherlands Film Production Incentive; Capella Film

Курортное знакомство оборачивается для незадачливых датских путешественников самыми зловещими последствиями

Фото: Danish Film Institute; Netherlands Film Production Incentive; Capella Film

На блаженных каникулах в Тоскане случайно, благодаря потерянному плюшевому кролику Нинусу знакомятся две тридцатилетние пары: симпатичные и слабохарактерные датчане Бьорк (Мортен Буриан) и Луиза (Сидсель Сим Кох) и напористые голландцы Патрик (Федя ван Хейт) и Карин (Карина Смолдерс). У датчан — дочка Агнес (Лива Форсберг), у голландцев — сын Абель (Мариус Дамелев), страдающий врожденной аглоссией — недоразвитостью языка. Слово за слово, бокал за бокалом, и вот уже датчане спешат в гости к малознакомым голландцам, не подозревая, в отличие от зрителей, что это путешествие станет последним в их жизни.

Видали мы фильмы ужасов, в которых зрителей предостерегали от поездок в посткоммунистическую Чехословакию, представавшую на экране адом садомазохистской расчлененки. Видали и «Шопинг-тур» Михаила Брашинского, умолявшего русских туристов избегать Финляндии: там у них-де есть такой древний народный праздник, во время которого каждый финн, даже вегетарианец, обязан съесть иностранца. Но в этих фильмах была какая-никакая, но метафорическая составляющая: дескать, режиссеры имели в виду культурный шок, накрывший Европу после падения Берлинской стены. Но вот такого вот кино, в котором одна благополучнейшая европейская нация ощетинивалась на другую, еще не видели.

Справедливости ради, друзья Бьорка и Луизы, узнав о приглашении от голландских знакомых, несколько напрягались: благоразумна ли такая поездка. Но это можно списать на сексуальную мифологию, связанную с Нидерландами. Дескать, а не собираются ли эти самые Патрик с Карин расписать секс на четверых. Нет, нет, что вы, ведь Патрик работал «врачом без границ». Почему-то этот факт снимает все опасения: ну, раз так, можно ехать.

По прибытии все в загородном быте Патрика и Карин начинает вызывать у гостей смутные опасения. В их честь Патрик зажаривает кабаний бок и заставляет Луизу отведать лучший кусочек, забыв, что она не ест мяса. Пригласив дорогих датчан в ресторан, вынуждает Бьорка оплатить безразмерный счет. Нахально обжимается в танце с женой. Садится за руль пьяным и слишком громко включает музыку. Даже живописные мельницы в режиссерской оптике напоминают поддельные елочные игрушки из пресловутого анекдота: выглядят совсем как настоящие, но радости детишкам не доставляют никакой.

Принимая во внимание неторопливую, бытовую интонацию, которую Тафдруп выдерживает на протяжении почти что всего фильма, проще и логичнее всего подумать, что «Не говори никому» повествует о злоключениях чересчур вежливых людей, угодивших в гости к обычному хаму. Но по логике жанра даже привязанность Патрика к какой-то лирической голландской группе вопиет о том, что он несомненный маньяк, от которого надо бежать как можно скорее и дальше. Тем более что Агнес уже опаздывает на занятия в музыкальную школу.

Увы, сам кастинг изначально подчеркивает, что Бьорку и Луизе некуда бежать: Буриан и Сим Кох изначально натянули на себя мазохистские маски не то что потенциальных, а неизбежных жертв. И сами напросились на финал своей жизни, который был бы омерзителен, если бы не был так нелеп.

Самое забавное, что сблизил две парочки разговор о глубоком внутреннем родстве датской и голландской наций. Прежде всего, хором отметили они, у обоих народов общее чувство юмора. В отличие, например, от — бррр — шведов, зануднее которых людей в мире не найти. Датско-голландская команда, работавшая над фильмом, продемонстрировала столь восхитительное отсутствие и юмора, и иронии, которое, принимая во внимание шпильки в адрес шведов, должно бы сделать «Не говори никому» хитом шведского проката.

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