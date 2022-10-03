Торгцентры сдаются своим

Снижение трафика и рост вакантности в торгцентрах вынуждают их владельцев заполнять ниши своими проектами. Так, совладелец Crocus Group Эмин Агаларов откроет на месте съехавшего арендатора в «Vegas Крокус Сити» первую точку бюджетной сети фитнес-клубов «Жара fit». На рынке предупреждают, что объект обеспечит минимальную конверсию трафика, а фитнес-отрасль после начала частичной мобилизации потеряла 25% оборота.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Совладелец Crocus Group Эмин Агаларов запускает новую сеть фитнес-клубов под брендом «Жара fit», рассказал “Ъ” представитель бизнесмена. Первый объект в середине ноября откроется в «Vegas Крокус Сити» у станции метро «Мякинино» в Подмосковье на месте съехавшего арендатора, название которого не раскрывается. Клуб займет площадь в 3,8 тыс. кв. м, на его запуск ушло 60 млн руб.
Эмин Агаларов уже занимается развитием Crocus Fitness. Представитель бизнесмена уточняет, что абонемент в Crocus Fitness продается примерно за 70 тыс. руб. в год, «Жара fit» будет бюджетной, со стоимостью годовых карт в 15–19 тыс. руб.
На рынок торговой недвижимости в целом давит отток зарубежных арендаторов. По данным Focus Technologies, в сентябре трафик объектов в Москве на 15% отставал от показателя за аналогичный период 2021 года и на 21% — от 2019 года. Средний уровень вакантности, по оценкам Commonwealth Partnership, по итогам первого полугодия достигает 11%, а у введенных за последние два года торгцентров показатель превышает 40%.
Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов сомневается, что открытие на освободившихся площадях собственного фитнес-клуба — хорошая идея. По его словам, уровень конверсии трафика в этом случае ожидается на уровне 7%, а хорошим считается показатель от 20%. Господин Ванчугов также сомневается в эффективности концепции вертикальной интеграции, когда собственник объекта сдает площади аффилированному арендатору. Глава направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев согласен, что у таких объектов торговой недвижимости чаще ниже конкурентоспособность, но отмечает, что на рынке есть и удачные кейсы.
Сама фитнес-отрасль пока не может восстановиться от последних кризисов. По оценкам Национального фитнес-сообщества (НФС), в первой половине 2022 года клубы продали на 10% меньше карт, чем за тот же период 2019 года. А возникший на фоне решения о частичной мобилизации негативный фон привел к снижению оборотов фитнес-клубов в среднем на 25%, указывает президент НФС Елена Силина. Участники рынка столкнулись с общим оттоком клиентов, заявлениями о возврате средств от призванных на службу.
По словам представителя Эмина Агаларова, «Жару fit» планируется тиражировать по франшизе, открывая клубы в городах России и в Баку. Каждый объект потребует 50–100 млн руб. инвестиций, уточнил он. Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская говорит, что с февраля интерес ко всем ресурсоемким франшизам, включая фитнес-клубы, снизился. Хотя, добавляет она, до 21 сентября ценовой сегмент свыше 15 млн руб. был одним из наименее пострадавших от кризиса. Эксперт затруднилась спрогнозировать, как текущая неопределенность может сказаться на настроении покупателей франшиз.