Торгцентры сдаются своим

Снижение трафика и рост вакантности в торгцентрах вынуждают их владельцев заполнять ниши своими проектами. Так, совладелец Crocus Group Эмин Агаларов откроет на месте съехавшего арендатора в «Vegas Крокус Сити» первую точку бюджетной сети фитнес-клубов «Жара fit». На рынке предупреждают, что объект обеспечит минимальную конверсию трафика, а фитнес-отрасль после начала частичной мобилизации потеряла 25% оборота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Совладелец Crocus Group Эмин Агаларов запускает новую сеть фитнес-клубов под брендом «Жара fit», рассказал “Ъ” представитель бизнесмена. Первый объект в середине ноября откроется в «Vegas Крокус Сити» у станции метро «Мякинино» в Подмосковье на месте съехавшего арендатора, название которого не раскрывается. Клуб займет площадь в 3,8 тыс. кв. м, на его запуск ушло 60 млн руб.

Эмин Агаларов уже занимается развитием Crocus Fitness. Представитель бизнесмена уточняет, что абонемент в Crocus Fitness продается примерно за 70 тыс. руб. в год, «Жара fit» будет бюджетной, со стоимостью годовых карт в 15–19 тыс. руб.

На рынок торговой недвижимости в целом давит отток зарубежных арендаторов. По данным Focus Technologies, в сентябре трафик объектов в Москве на 15% отставал от показателя за аналогичный период 2021 года и на 21% — от 2019 года. Средний уровень вакантности, по оценкам Commonwealth Partnership, по итогам первого полугодия достигает 11%, а у введенных за последние два года торгцентров показатель превышает 40%.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов сомневается, что открытие на освободившихся площадях собственного фитнес-клуба — хорошая идея. По его словам, уровень конверсии трафика в этом случае ожидается на уровне 7%, а хорошим считается показатель от 20%. Господин Ванчугов также сомневается в эффективности концепции вертикальной интеграции, когда собственник объекта сдает площади аффилированному арендатору. Глава направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев согласен, что у таких объектов торговой недвижимости чаще ниже конкурентоспособность, но отмечает, что на рынке есть и удачные кейсы.

Сама фитнес-отрасль пока не может восстановиться от последних кризисов. По оценкам Национального фитнес-сообщества (НФС), в первой половине 2022 года клубы продали на 10% меньше карт, чем за тот же период 2019 года. А возникший на фоне решения о частичной мобилизации негативный фон привел к снижению оборотов фитнес-клубов в среднем на 25%, указывает президент НФС Елена Силина. Участники рынка столкнулись с общим оттоком клиентов, заявлениями о возврате средств от призванных на службу.

По словам представителя Эмина Агаларова, «Жару fit» планируется тиражировать по франшизе, открывая клубы в городах России и в Баку. Каждый объект потребует 50–100 млн руб. инвестиций, уточнил он. Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская говорит, что с февраля интерес ко всем ресурсоемким франшизам, включая фитнес-клубы, снизился. Хотя, добавляет она, до 21 сентября ценовой сегмент свыше 15 млн руб. был одним из наименее пострадавших от кризиса. Эксперт затруднилась спрогнозировать, как текущая неопределенность может сказаться на настроении покупателей франшиз.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев