У фитнеса подкачала логистика

На фоне проблем с логистикой, которая уже привела к росту стоимости тренажеров на 65%, фитнес-клубы рассчитывают добиться от правительства снижения ввозных таможенных пошлин на спортивное оборудование с 5% до 2%. С февраля стоимость доставки в Россию выросла в три-четыре раза, а срок увеличился до трех месяцев. Размещать производство внутри страны не получается из-за отсутствия необходимой базы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Национальное фитнес-сообщество (НФС) обратилось в правительство с просьбой поддержать вопрос о снижении ввозных таможенных пошлин на спортивное оборудование до 2%. Об этом говорится в письме организации на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова (копия есть у “Ъ”). Сейчас размер пошлин на ввоз инвентаря составляет 5%, уточняет президент НФС Елена Силина. Их размер регулируется Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) на основании предложений государств—членов союза. В своем обращении НФС просит российские власти уведомить комиссию о своем решении. В аппарате господина Белоусова на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Поддержка фитнес-отрасли потребовалась на фоне западных санкций, так как индустрия сильно зависит от поставок из-за рубежа, говорится в обращении НФС. По подсчетам организации, спортивный инвентарь в страну ввозят около 50 компаний, которые до введения санкций поставляли 10% от общего объема премиального оборудования, 20% тренажеров бизнес-класса и 70% — экономкласса. На одного поставщика в среднем приходилось 2 тыс. единиц импортного оборудования в год, что обеспечивает потребность примерно 90 клубов, указывают в НФС. Сейчас, по данным организации, поставщики сталкиваются с проблемами в использовании новых логистических маршрутов. Из-за этого сроки доставки увеличились с трех недель до трех месяцев, а оборудование подорожало для клубов на 65%.

С февраля логистика подорожала в несколько раз из-за загруженности оставшихся портов и нехватки контейнеров, соглашается директор по развитию Hasttings (производит и поставляет спортивное оборудование) Георгий Корягин. Если в начале 2022 года доставка контейнера из Китая в Россию, по оценкам эксперта, обходилась в среднем в $3,5 тыс., то сейчас — $13 тыс. «НДС и таможенная пошлина рассчитываются от суммы, включающей расходы на логистику»,— добавляет он. Елена Силина указывает, что снижение таможенной пошлины может привести к существенной экономии средств.

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин хотя и считает снижение пошлин на оборудование выходом для индустрии, но не уверен, что это устроит правительство. «Вероятно, это может быть ограниченный перечень товаров преимущественно экономкласса»,— не исключает он. Президент таможенного брокера «КВТ Сервис» Юлия Шленская сомневается, что власти пойдут фитнес-отрасли навстречу: разница между пошлинами в 5% и 2% не такая уж большая, на марже она не отразится. «Поступление средств в бюджет заметно снижается, поэтому надо забыть про изменение тарифов»,— отмечает она. Логистику фитнес-оборудования госпожа Шленская называет элементарной: «"Железки" грузятся в контейнер в полуразобранном виде. Это как гвозди поставлять».

В России есть производители спортивных тренажеров. По подсчетам НФС, речь в этом случае идет примерно о 300 компаниях, но 70% из них — это небольшие производства, которые не могут обеспечить потребности рынка. Размещать заказы на производство тренажеров внутри страны не получается из-за отсутствия материально-технической базы, добавляет господин Корягин. «Для силовых тренажеров нужны овальные железные трубы, но в России их не производят. Можно купить только прямоугольные, но они хуже. Для электрических тренажеров необходимы чипы и микросхемы, которых тоже нет в полном объеме»,— поясняет он. Сложности с поставками импортного оборудования, по прогнозам господина Корягина, будут сохраняться в течение трех-четырех лет.

Александра Мерцалова