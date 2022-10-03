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Коммерсантъ FM
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Беспорядки остановили индонезийский футбол

На матче чемпионата страны погибло более 120 человек

Одна из самых страшных трагедий в истории футбола произошла в Индонезии. Беспорядки с участием болельщиков после матча чемпионата страны в городе Маланге между клубами «Арема» и «Персебая», которых полиция пыталась остановить, применяя слезоточивый газ, привели к гибели более 120 человек.

Одна из самых страшных трагедий в истории мирового футбола, происшедшая в Индонезии, унесла жизни 125 человек

Одна из самых страшных трагедий в истории мирового футбола, происшедшая в Индонезии, унесла жизни 125 человек

Фото: Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES, Reuters

Одна из самых страшных трагедий в истории мирового футбола, происшедшая в Индонезии, унесла жизни 125 человек

Фото: Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES, Reuters

В воскресенье, 2 октября, Международная федерация футбола (FIFA) обнародовала заявление своего президента Джанни Инфантино. В нем сказано, что «футбольный мир находится в состоянии шока из-за трагических инцидентов в Индонезии». Речь и в самом деле идет об одном из самых ужасных ЧП в истории спорта.

Оно произошло на переполненном 40-тысячном стадионе Kanjuruhan в индонезийском городе Маланге. Там в воскресенье в рамках национального чемпионата встречались два принципиальных соперника — местный клуб «Арема» и «Персебая». Беспорядки начались после финального свистка, который зафиксировал победу гостей со счетом 3:2, когда на поле ринулись фанаты проигравшей команды. Они пытались атаковать футболистов и судей.

В общей сложности, как утверждают информационные агентства, на газоне в конце концов оказалось около 3 тыс. человек.

Пресечь хулиганские действия пыталась полиция, причем в помощь сотрудникам, дежурившим на стадионе во время матча, было вызвано подкрепление. Однако фанаты оказали ей яростное сопротивление, а на видео, снятых внутри арены, видно, как они закидывают различными предметами автомобили правоохранительных органов. По данным полиции, всего пострадало 13 автомобилей. На видео, которые опубликовали очевидцы событий, также хорошо видно, как полицейские и стюарды в ответ на действия болельщиков распыляют слезоточивый газ, что запрещено регламентом FIFA. Мухамад Дипо Маулана, присутствовавший на стадионе, рассказал BBC, что его применение было «многократным», а пострадали от него не только бившиеся с полицейскими хулиганы, но и остававшиеся на трибунах «старики и дети».

Нико Афинта, глава полиции провинции Восточная Ява, сообщил, что, спасаясь от газа, выбежавшие на поле болельщики устремились к выходу со стадиона, «создав давку». Из-за нее, по его словам, «возник недостаток кислорода».

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Футбольные болельщики на поле

Футбольные болельщики на поле

Фото: Reuters

Последствия беспорядков после матча между клубами «Арема» и «Персебая»

Последствия беспорядков после матча между клубами «Арема» и «Персебая»

Фото: Reuters / Willy Kurniawan

Полиция применила слезоточивый газ

Полиция применила слезоточивый газ

Фото: Reuters

Беспорядки после матча между клубами «Арема» и «Персебая»

Беспорядки после матча между клубами «Арема» и «Персебая»

Фото: Reuters

Мужчину эвакуируют после применения слезоточивого газа

Мужчину эвакуируют после применения слезоточивого газа

Фото: Reuters / Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

Мужчину эвакуируют после применения слезоточивого газа

Мужчину эвакуируют после применения слезоточивого газа

Фото: Reuters

Полицейский снаружи стадиона

Полицейский снаружи стадиона

Фото: Reuters / Willy Kurniawan

Последствия беспорядков после матча между клубами «Арема» и «Персебая»

Последствия беспорядков после матча между клубами «Арема» и «Персебая»

Фото: Reuters / Willy Kurniawan

Медработник рядом с жертвами беспорядков

Медработник рядом с жертвами беспорядков

Фото: Reuters / Rizki Dwi Putra NO RESALES. NO ARCHIVES

Родственники жертв беспорядков смотрят фотографии в больнице

Родственники жертв беспорядков смотрят фотографии в больнице

Фото: Reuters

Родственники жертв беспорядков ждут опознания

Родственники жертв беспорядков ждут опознания

Фото: Reuters / Rizki Dwi Putra

Семья провожает пострадавшего в реанимацию

Семья провожает пострадавшего в реанимацию

Фото: Reuters

Последствия беспорядков после матча между клубами «Арема» и «Персебая»

Последствия беспорядков после матча между клубами «Арема» и «Персебая»

Фото: Reuters / Willy Kurniawan

Последствия беспорядков после матча между клубами «Арема» и «Персебая»

Последствия беспорядков после матча между клубами «Арема» и «Персебая»

Фото: Reuters / Willy Kurniawan

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Футбольные болельщики на поле

Фото: Reuters

Последствия беспорядков после матча между клубами «Арема» и «Персебая»

Фото: Reuters / Willy Kurniawan

Полиция применила слезоточивый газ

Фото: Reuters

Беспорядки после матча между клубами «Арема» и «Персебая»

Фото: Reuters

Мужчину эвакуируют после применения слезоточивого газа

Фото: Reuters / Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

Мужчину эвакуируют после применения слезоточивого газа

Фото: Reuters

Полицейский снаружи стадиона

Фото: Reuters / Willy Kurniawan

Последствия беспорядков после матча между клубами «Арема» и «Персебая»

Фото: Reuters / Willy Kurniawan

Медработник рядом с жертвами беспорядков

Фото: Reuters / Rizki Dwi Putra NO RESALES. NO ARCHIVES

Родственники жертв беспорядков смотрят фотографии в больнице

Фото: Reuters

Родственники жертв беспорядков ждут опознания

Фото: Reuters / Rizki Dwi Putra

Семья провожает пострадавшего в реанимацию

Фото: Reuters

Последствия беспорядков после матча между клубами «Арема» и «Персебая»

Фото: Reuters / Willy Kurniawan

Последствия беспорядков после матча между клубами «Арема» и «Персебая»

Фото: Reuters / Willy Kurniawan

В течение нескольких часов индонезийские власти подсчитывали количество погибших в результате ЧП. Цифра росла постоянно, а к середине дня достигла, включая двух сотрудников полиции, 125 человек. Примерно четверть из них скончались непосредственно на стадионе, остальные — либо в больнице, либо по дороге к ней. Еще как минимум 180 человек получили различные повреждения.

Медицинский департамент Маланга, перечисляя причины фатальных случаев, отметил, что часть жертв умерли от удушья, а часть просто были «затоптаны».

Медики, работающие в больницах, принимающих жертв ЧП, добавляют, что некоторые из них поступали с тяжелыми черепно-мозговыми травмами.

Различные медиаресурсы, такие как BBC и Reuters, полагают, что трагедию в Индонезии можно считать самой страшной в истории футбола за полвека с лишним, то есть с 1964 года. Тогда в Перу в ходе беспорядков во время отборочного матча к олимпийскому турниру между местной и аргентинской сборными погибли 328 человек. Масштаб главных трагедий в европейском футболе все-таки заметно меньше. Две наиболее известные среди них относятся к 1980-м годам и связаны с английскими клубами. В 1985 году перед финалом Кубка европейских чемпионов на брюссельском стадионе Heusel между «Ливерпулем» и «Ювентусом» группа ливерпульских болельщиков, атаковав фанатов итальянской команды, спровоцировала обрушение опорной стены трибуны и гибель 39 человек. В 1989 году еще более жуткие последствия были у давки на шеффилдской арене Hillsborough, которая принимала полуфинал Кубка Англии между «Ноттингемом» и тем же «Ливерпулем». Она унесла жизни 96 человек.

Для властей Индонезии ЧП в Маланге превратилось в повод наконец-то обратить пристальное внимание на то, что в этой стране проблема с безопасностью на футбольных играх, в отличие от почти избавившейся от нее Англии, никогда не теряла актуальности, а различные инциденты на матчах даже перестали восприниматься как нечто экстраординарное. Президент страны Джоко Видодо призвал к «тщательному расследованию» случившегося и подчеркнул, что «эта трагедия должна стать последней» в истории государства.

За расследованием будет внимательно следить FIFA, уже затребовавшая у Футбольной ассоциации Индонезии (PSSI) детальный отчет об инцидентах.

PSSI, в свою очередь, объявила о том, что приостанавливает национальное первенство до окончания расследования.

Алексей Доспехов

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