Смоленским депутатам захотелось прозрачности

Смоленская облдума в четверг решила сделать процедуру голосования в региональном парламенте более прозрачной как для депутатов, так и для обычных граждан. Согласно новым правилам, одобренным по инициативе единороссов, поименные списки проголосовавших будут выводиться на экран в зале заседаний и затем публиковаться в интернете. Минувшим летом аналогичную инициативу на федеральном уровне выдвигала партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), но профильный комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению на днях рекомендовал отклонить внесенный эсерами законопроект.

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29 сентября депутаты Смоленской областной думы внесли изменения в ст. 24 и ст. 30 своего регламента, закрепив в них правила опубликования итогов голосования. Теперь они будут выводиться на мониторы в виде пофамильного списка, а также публиковаться в интернете. Инициаторами изменений выступили депутаты от «Единой России».

Новые поправки не отменяют процедуру тайного голосования, которую будут использовать в необходимых для этого случаях. «Мы нажимаем кнопки и не всегда видим, как система передает результаты голосования. Теперь во время голосования на мониторы будет выводиться ФИО депутата, к фракции какой партии депутат принадлежит, как проголосовал. И если депутат увидит ошибку, то будет иметь право заявить переголосование»,— пояснил “Ъ” один из инициаторов поправок к регламенту единоросс Андрей Моргунов.

«Сейчас законодательной и исполнительной власти нужно быть открытой перед избирателем. Мы принимаем важные решения, бюджет, и люди должны видеть, кто и как голосовал, чтобы избежать кривотолков. В этом вопросе мы берем пример с Государственной думы, которая голосует открыто»,— добавил другой единоросс Сергей Быков.

Во фракции КПРФ “Ъ” заявили, что «открытое голосование и публикация его результатов — это очень хорошо». «Во-первых, избиратель видит позицию своего депутата, как он голосует. Во-вторых, открытость позволяет избежать ошибок при подсчете голосов, как было, например, с депутатом нашей фракции Артуром Агеенковым по вопросу дистанционного электронного голосования, когда при подсчете не сошлись голоса депутатов, которые были за ДЭГ и против»,— пояснил коммунист Андрей Митрофаненков.

Напомним, что в середине июня депутаты фракции СРЗП внесли в Госдуму законопроект, обязывающий региональные парламенты публиковать в интернете стенограммы своих заседаний и результаты поименного голосования. Эсеры тогда подсчитали, что только 14 из 85 региональных заксобраний делают это на постоянной основе, и введение такой нормы «повысит ответственность депутатов перед избирателями».

Однако профильный комитет Госдумы по региональной политике 27 сентября рекомендовал отклонить эту инициативу. Согласно его заключению, поправки СРЗП нарушают принцип самостоятельности осуществления органами государственной власти субъектов РФ своих полномочий, закрепленный в Конституции. У законодательных органов субъектов «уже имеется право и возможность» публиковать итоги голосования, поэтому они могут принять самостоятельное решение «с учетом имеющихся возможностей, используемой избирательной системы, а также других особенностей», говорится в заключении комитета.

Кстати, изменить регламент Смоленской облдумы с целью повышения прозрачности голосования первыми предложили именно эсеры. Еще месяц назад они внесли аналогичный законопроект, но комитет по регламенту и депутатской этике назвал его «неверным с правовой точки зрения», рассказал “Ъ” председатель смоленского регионального отделения СРЗП Андрей Иванов. «И тут же "Единая Россия" выдвинула свой проект, идентичный нашему. Зачем они так сделали, непонятно. Наверное, автоматически, чтобы все заметные законотворческие инициативы исходили от партии власти»,— предположил господин Иванов.

На вопрос “Ъ”, почему единороссы выдвинули инициативу, которую месяц назад сами же посчитали «неверной», в областном отделении «Единой России» ответить затруднились.

Александр Асадчий, Смоленск; Андрей Прах