Кинг догнала Дэвиса

Международная федерация тенниса (ITF) объявила об увеличении призовых Billie Jean King Cup Finals — женского командного чемпионата мира, финальная часть которого пройдет в ноябре в Глазго. После того как у турнира появился новый главный спонсор — финансовая компания Gainbridge, которая находится под управлением инвестиционного холдинга Group 1001, призовой фонд его финальной части достиг $11,4 млн и стал таким же, как у финальной части Кубка Дэвиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Международная федерация тенниса объявила об очередном повышении призовых финальной части Кубка Билли Джин Кинг — главного командного женского теннисного турнира, являющегося аналогом мужского Кубка Дэвиса и имеющего статус чемпионата мира. С этого года так называемый компенсационный фонд этих соревнований, состоящий из призовых, полагающихся игрокам и национальным федерациям, составляет $11,4 млн, то есть ровно столько же, сколько и в Кубке Дэвиса. При этом между спортсменками будет поделено $8 млн из этой суммы, а между федерациями — $3,4 млн.

За последние четыре года «компенсационный фонд» финальной части Кубка Билли Джин Кинг вырос в три с лишним раза. В 2018 году он равнялся $3,7 млн, в 2019-м — $7,5 млн, а два предыдущих сезона — $10,2 млн. Новое повышение стало возможным после того, как у турнира поменялся главный спонсор. Банк BNP Paribas, который выступал его ключевым партнером с 2005 года, сменила американская финансовая компания Gainbridge, находящаяся под управлением инвестиционного холдинга Group 1001 с активами в размере $58 млрд. Для Gainbridge, кстати, это не первое вложение в профессиональный спорт. В частности, уже три года она является спонсором легендарной автогонки Indy 500, проходящей в Индианаполисе.

Для Кубка Билли Джин Кинг нынешнее событие можно считать историческим, ведь по размеру призовых он впервые догнал Кубок Дэвиса. То, что ранее такого не случалось, отнюдь не удивительно. Хотя на турнирах Большого шлема призовые у мужчин и женщин равны вот уже 15 лет (последним из мейджоров это правило ввел Wimbledon в 2007 году), в целом женские теннисные доходы значительно уступают мужским, и для преодоления этой разницы руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) договорилось с крупной компанией CVC Capital Partners об инвестициях в размере $150 млн (см. “Ъ” от 22 сентября).

«Cоглашение с Gainbridge стало еще одним примером последовательной линии ITF на привлечение в теннис масштабных инвестиций и установление единого уровня призовых для мужских и женских командных чемпионатов,— считает член совета директоров ITF Алексей Селиваненко.— Кроме того, оно лишний раз демонстрирует, что теннис является интересным активом».

В этом году финальная часть Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 8 по 13 ноября в Глазго, где за почетный трофей поспорят шестнадцать сборных. В их числе, правда, не будет действующего победителя, российской команды, которая еще несколько месяцев назад по решению ITF была отстранена от участия в турнире из-за событий на Украине.

Евгений Федяков