Граждане мобилизовали личные финансы

Спрос на микрозаймы заметно снизился после объявления в России частичной мобилизации. Причем снижение затронуло все категории клиентов, а не только тех, кто потенциально может подлежать мобилизации. Компании отмечают и снижение качества заемщиков. Однако эксперты уверены, что негативные тренды на рынке продлятся пару месяцев, так как отрасль быстро приспособится к новым шоковым условиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Спрос на микрозаймы заметно снизился после объявления в России частичной мобилизации 21 сентября, показал опрос микрофинансовых организаций. По словам гендиректора МФК «Займер» Романа Макарова, количество полученных заявок на займы за последние семь дней ниже на 10% того количества, которое было в аналогичный период августа, а в сравнении с показателем сентября 2021 года — ниже на 9%. «Начиная с 21 сентября мы видим снижение спроса на 12%. Также мы наблюдали кратковременное ухудшение качества клиентов»,— заявил директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев. «Количество клиентов, обращающихся за займом в офисы, снизилось на 14% относительно аналогичной сезонной динамики прошлого года»,— подтверждает тренд директор по рискам ГК Eqvanta Ион Болобошенку. Часть компаний наблюдают значительное сокращение доли досрочно погашенных займов. «Если за неделю с 14 по 20 сентября она достигала 31%, то с 21 по 27 сентября составила всего 17%»,— приводит пример гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

В октябре стоит ожидать существенного замедления рынка, считают его участники, в том числе на фоне ужесточения скоринга со стороны кредиторов для избежания дефолтов. Одновременно снизится и спрос. «В октябре ожидаем снижения выдач не менее чем на 15%»,— оценивает председатель совета директоров финтех-группы Finbridge Леонид Корнилов.

Причина — в высокой неопределенности, когда люди опасаются планировать. Россияне давно уже живут в режиме экономии. Но мобилизация — новый шок — изменила привычное поведение клиентов, говорит Ион Болобошенку. Причем все опрошенные компании говорят о том, что эти тренды затрагивают заемщиков всех возрастов и любого пола. Часть заемщиков, потенциально подлежащих частичной мобилизации, опасаются выходить из дома и оставлять лишний раз свои данные в интернете, полагают участники рынка (о степени обоснованности этих страхов см. текст на стр. 1–10). Клиенты, которых мобилизация напрямую не затрагивает, опасаются потери дохода, роста цен на потребительские товары, дальнейшего ухудшения экономической ситуации в стране и, как следствие, так же перестают интересоваться заемными средствами, так как не могут прогнозировать свой доход даже на ближайшее время, уверены участники рынка.

По данным Национального бюро кредитных историй, в августе наибольшая доля заемщиков МФО пришлась на россиян в возрасте от 30 до 39 лет — 36,4%. Кроме того, на заемщиков в возрасте от 40 до 49 лет приходилось 18,3%. Вместе с тем доля заемщиков в возрасте от 25 до 29 лет занимала 16,7%.

Вместе с тем, по итогам опроса, проведенного экосистемой Unicom, мобилизация существенным образом не повлияла на потребительские предпочтения россиян. Оформить ссуду в текущем году при сохранении ставок и финансовой ситуации готовы порядка 55% опрошенных. При этом снизилась доля тех, кто готов брать на себя существенное обременение в виде ипотеки и автокредитов. Если в начале года эту возможность допускал каждый второй, то сейчас эта доля снизилась до 30–35%. Основная причина — невозможность спрогнозировать уровень дохода в перспективе 5–10 лет, отмечают эксперты Unicom. Рост неопределенности и новые правила от регулятора потребуют от МФО внесения изменений в стандартные модели, говорит главный аналитик «Иволга Капитал» Марк Савиченко. При этом он отмечает, что по опыту предыдущих шоковых периодов «рынку потребуется один-два месяца, чтобы привыкнуть к новым условиям».

Полина Трифонова