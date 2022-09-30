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Коммерсантъ FM
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С иностранными инвесторами неудобно вышло

Управляющие просят послаблений для сделок нерезидентов

Профучастники просят скорректировать ограничения на заключение сделок с акциями российских стратегических предприятий нерезидентами из недружественных стран. В частности, предлагается отменить запрет на совершение таких операций компаниями, находящимися под контролем российских физических или юридических лиц, а также управляющих компаний при осуществлении доверительного управления ПИФами. Существующие нормы негативно сказываются на эффективности оказываемых услуг российским инвесторам, что ведет к снижению их доверия к рынку.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила письмо в Минфин, ЦБ и администрацию президента с просьбой уточнить некоторые положения указа №520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах…». Указ, подписанный 5 августа, вводит временный запрет на совершение сделок с долями ряда российских компаний лицами из недружественных юрисдикций. Ограничения коснулись банков и компаний—пользователей недр, включенных в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, а также их дочерних организаций. Совершенные сделки в нарушение этого указа должны быть признаны ничтожными.

В обращении профучастников отмечается, что под установленный запрет попадают не только иностранные лица, но и российские финансовые организации, которые имеют иностранных акционеров или участников, но при этом находятся под контролем российских юридических или физических лиц. «Даже если в структуре акционеров компании есть резиденты, например, Кипра, то все операции этой компании на фондовом рынке блокируются, хотя кипрский акционер может быть 100% российского происхождения»,— отмечает собеседник “Ъ” на рынке. По его словам, таких компаний на российском рынке остается довольно много.

Вместе с тем введенные ограничения влияют не только на собственные операции таких компаний или банков, но и усложняют их работу с клиентами, ограничивая доступный инструментарий. «Речь идет о стандартных для всех профучастников операциях, которые связаны с переходом прав собственности на российские ценные бумаги, отнесенные к стратегическим областям»,— отмечает президент НАУФОР Алексей Тимофеев. К таким операциям можно отнести короткие продажи бумаг и сделки репо, когда стороной сделки выступает профучастник. «Проблема операций с ценными бумагами, попавшими в сферу действия указа, довольно серьезна, поскольку распространяется не только на стратегические предприятия, что было бы вполне объяснимо, но и компании, в капитал которых они осуществляли вложения. Перечни инфраструктурных компаний ТЭК и кредитных организаций так и не были утверждены»,— отмечает адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Елена Менде.

Кроме того, под ограничения попали и российские ПИФы, где среди владельцев паев имеются иностранные инвесторы. Доля таких пайщиков, по данным НАУФОР, составляет менее 0,1% от общего числа, но несет в себе существенные риски для оставшихся. По словам главы направления по взаимодействию с госорганами «Альфа-Капитала» Николая Швайковского, запрет на операции и сделки с ценными бумагами, поименованными в указе, вполне можно трактовать как запрет на операции с соответствующими активами ПИФов, ведь для них сейчас формально отсутствуют ограничения на владение паями «недружественными лицами». В итоге управляющие компании стараются избегать сделки со значительным количеством российских акций. «Это несет риск нарушения инвестиционных деклараций и установленных требований к структуре активов фондов»,— указывает Алексей Тимофеев.

Профучастники просят вывести из-под действия указа финансовые организации, находящиеся под контролем российских физических или юридических лиц, а также управляющих компаний при осуществлении доверительного управления ПИФами. Однако, как считают юристы, с учетом значимости стратегических предприятий представляется маловероятным, что российские профучастники с иностранным участием получат полную свободу операций. По мнению Елены Менде, решение проблемы в передаче функций выдачи общих (рамочных) разрешений правительственной комиссией, а также изменение подпункта «б» указа, с прописыванием в нем порога вложений идет речь, кто должен отслеживать эти вложения и нести последствия ничтожности соответствующих операций. Николай Швайковский предлагает разрешить «сделки в рамках ПИФ с ценными бумагами стратегических обществ», а взамен этого ввести «ограничение на операции с паями соответствующих фондов для пайщиков-резидентов недружественных юрисдикций».

В Минфине подтвердили получение письма и отметили, что оно принято в работу. В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.

Виталий Гайдаев, Ксения Куликова, Анна Занина

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