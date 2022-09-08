ЦБ готовит фонд из замороженных продуктов

ЦБ выступает за создание фонда для компенсации потерь российских инвесторов, средства которых были заморожены за рубежом, за счет доходов от инвестирования средств иностранных инвесторов из недружественных стран, замороженных в России. Эксперты подчеркивают риски обращения взыскания на заграничное имущество РФ по заявлениям иностранных инвесторов. Но, признают юристы, поскольку речи о конфискации или изъятии не идет, реализовать схему возможно при тщательной правовой проработке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльвира Набиуллина

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Московского финансового форума заявила, что регулятор обсуждает с представителями банков идею создания фонда компенсации для инвесторов, активы которых заморозили в иностранных структурах. В том числе речь идет о создании «фонда компенсации, можно на базе АСВ, чтобы доходами со средств, которые заморозили у нерезидентов, можно было компенсировать, например, для массовых инвесторов эту часть».

В ЦБ пояснили, что источником формирования фонда предположительно станут доходы от инвестирования АСВ денежных средств «недружественных» нерезидентов, находящихся сегодня на банковских счетах типа «С». «При этом объем прав нерезидентов на сами денежные средства, находящиеся на счетах типа "С", не изменится»,— подчеркнули в Банке России. Там добавили, что конкретные механизмы создания и функционирования фонда, порядок осуществления выплат и иные параметры реализации проекта «находятся в стадии обсуждения».

Схема отчасти напоминает действия Euroclear, который получает доход от размещения денежных средств, получаемых по замороженным активам российских инвесторов. По данным Frank RG, за второй квартал объем активов удвоился, достигнув €103,6 млрд, а доход от их размещения в первом полугодии достиг €110 млн.

Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев оценивал объем активов иностранных инвесторов в российских акциях и облигациях примерно в $312 млрд.

Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин уточнял, что сумма заблокированных Евросоюзом в НРД иностранных ценных бумаг российских резидентов составляет приблизительно 6 трлн руб. (около $100 млрд).

Замминистра финансов Алексей Моисеев, которого цитирует «Интерфакс», считает идею ЦБ как минимум достойной обсуждения. Пока, утверждает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, о конкретных путях реализации замысла регулятор с участниками объединения не говорил. В других опрошенных ассоциациях участников финансовых рынков также говорят, что дискуссий не было. По мнению главы НСФР Андрея Емелина, к подобному проекту «надо подходить с особенно тщательной проработкой всех юридических аспектов, иначе можно полностью выпасть из правового поля».

Юристы считают, что быстро запустить описанный госпожой Набиуллиной механизм будет непросто. По мнению партнера Novator Legal Group Ильи Сорокина, в российском законодательстве «сложно найти правовой механизм, который позволял бы с ходу реализовать предложенную схему». Юрист считает, что для ее внедрения потребуется принятие специального закона или указа президента, которые могли бы «легитимизировать предложенный подход».

«Однако есть риск того, что в результате на основании международных договоров о взаимной защите капиталовложений, которые продолжают действовать в России с рядом "недружественных" государств, иностранные инвесторы смогут обратиться с исками, в том числе коллективными, в рамках инвестиционного арбитража»,— подчеркивает господин Сорокин. Адвокат K&P.Law Александр Рубин отмечает, что «международное законодательство может предусмотреть аналогичные меры в отношении заблокированных на территории России активов иностранных инвесторов».

Впрочем, уточняет руководитель санкционной практики АБ А-ПРО Екатерина Макеева, речь идет не о реквизиции активов иностранных инвесторов, что существенно смягчает ситуацию. «Исходя из формулировки предложения, предполагается использование именно прибыли от замороженных средств, то есть иностранные инвесторы не лишаются собственности, но по аналогии с банковским депозитом эти активы будут работать»,— поясняет юрист.

По мнению госпожи Макеевой, в этом случае ключевой задачей государства и финансовых институтов будет обеспечение сохранности активов. Так что, уточняет юрист, помимо создания фонда необходимо «продумать систему страхования и компенсаций, а также порядка возврата имущества иностранным собственникам в случае, если основания для заморозки отпадут».

Максим Буйлов, Ксения Куликова