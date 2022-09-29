Дерусификация поставок

Лондонская биржа металлов (LME), ранее действовавшая в рамках вводимых властями санкций, впервые задумалась о самостоятельном отказе от торговли российским алюминием, никелем и медью. Крупные российские металлургические компании продают мало металла напрямую на бирже, но ею пользуются их клиенты-трейдеры. Если запрет будет введен, мировому рынку, скорее всего, предстоит рост цен на металл, что уже было в 2018 и 2022 годах. По мнению экспертов, уход российского металла с LME укрепит позиции китайских товарных бирж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание, где располагается Лондонская биржа металлов (LME)

Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg / Getty Images Здание, где располагается Лондонская биржа металлов (LME)

Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg / Getty Images

LME начала консультации о запрете новых поставок металла из России на свои склады, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным агентства, биржа готовится запустить дискуссию о необходимости блокировки отгрузки российских металлов, что является знаковым моментом. Ранее биржа заявляла, что не планирует выходить за пределы санкционных ограничений: сейчас российские цветные металлы, кроме золота, не находятся под санкциями. В марте 2022 года профильный комитет биржи проголосовал за запрет на отгрузку российской меди на склады LME, однако это решение носило рекомендательный характер. Кроме того, LME обещала оперативно отреагировать в случае введения санкций против российских производителей цветных металлов.

Крупные производители металла, как правило, предпочитают продавать свою продукцию по долгосрочным контрактам напрямую конечным потребителям, а излишки — трейдерам. Так, одним из крупнейших покупателей алюминия у «Русала» является международный трейдер Glencore, который активно использует LME для своих операций.

Пока неясно, как может быть сформулирован запрет на поставку российского металла, и будет ли приниматься во внимание его происхождение вне зависимости от того, кто владелец.

«Русал» рассматривал возможность поставок алюминия на азиатские склады LME из порта Владивосток, так как некоторые западные покупатели отказываются от покупок российского алюминия, а внутрироссийский рынок сокращается, сообщал 20 сентября Bloomberg. Агентство подчеркивает, что запасы LME обычно увеличиваются во время замедления экономики. Однако поставки на склады со стороны крупного производителя могут снизить цену на металл на LME (так как данные о запасах дают трейдерам представление о наличии дефицита или профицита металла).

В истории LME уже была попытка отказаться от российского металла, и она не привела ни к чему хорошему. В 2018 году биржа вынуждена была отказаться принимать алюминий «Русала», когда тот попал в SDN-лист в результате введения санкций США. В результате цены на металл резко выросли.

В марте 2022 года опасения прекращения поставок никеля из России привели к резкому закрытию коротких позиций по этому металлу на LME и взлету цен выше $100 тыс. за 1 тонну. Сейчас цена находится на уровне $21 тыс. за 1 тонну.

Возможность поставки металлов на склады LME существовала, но она редко использовалась российскими игроками, говорит Сергей Гришунин из НРА. Склады биржи могут вмещать до 2 млн тонн алюминия, 1 млн тонн меди и 500 тыс. тонн никеля. «Это значимый потребитель, но поставки на склад являются скорее вынужденной мерой, которая применяется, когда не удалось найти покупателя»,— говорит эксперт. Он считает, что запретить покупать российский металл через биржу можно, но при прямом контракте этот запрет смысла не имеет, просто несколько усложняет документооборот. «Формирование цены на металл все равно будет иметь привязку к самому ликвидному рынку металлов, то есть LME. В целом, никаких новых сложностей, отличных от тех, с которыми российский бизнес сегодня справляется, запрет не создает»,— считает он. Однако такое решение может негативно сказаться на позициях Лондонской биржи металлов и переместить ликвидность на Шанхайскую биржу.

Евгений Зайнуллин