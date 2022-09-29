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Коммерсантъ FM
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«Эхо» прозвучит эхом

Журналисты объявили о перезапуске популярной радиостанции

Закрытая в марте радиостанция «Эхо Москвы» перезапустится в формате сайта и соцсетей. Об этом в четверг объявил журналист Максим Курников, ставший руководителем новой медиасетки «Эхо». Журналист Алексей Венедиктов, который возглавлял «Эхо Москвы» 24 года (внесен Минюстом в реестр иноагентов после закрытия радиостанции), продолжит создавать программу «Живой гвоздь» уже для новой платформы. «Это будет дайджестом того, что делают журналисты "Эха", рассыпанные по миру,— вселенная "Эха", объединенная общей идеей профессиональной журналистики»,— описал “Ъ” идею проекта Алексей Венедиктов.

Алексей Венедиктов

Алексей Венедиктов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Алексей Венедиктов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Бывший заместитель главного редактора «Эха Москвы» Алексей Курников в четверг рассказал «Дождю» (внесен в реестр иноагентов) о запуске нового медиа «Эхо». Это станет фактическим перезапуском закрытой весной радиостанции, пояснил господин Курников: «Будет приложение и сайт, каким раньше был сайт "Эха Москвы". Мы стараемся объединить всех эховцев в один аудиопоток (в том числе подкасты и эфиры в YouTube.— “Ъ”)». Новое медиа уже тестируется, старт назначен на понедельник, а существовать планирует на пожертвования подписчиков.

Напомним, 1 марта сайт «Эха Москвы» заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. 2 марта в РКН заявили, что «Эхо Москвы» «целенаправленно и на систематической основе» размещало «ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины». СМИ, по данным ведомства, публиковало «призывы к организации массовых (публичных) мероприятий» в РФ.

Источник “Ъ” в администрации президента отмечал тогда, что давление связано с реакцией властей на появление в эфире «Эха» «украинских националистов, призывавших бомбить Москву».

Одновременно «Эхо Москвы» было заблокировано в Евросоюзе как аффилированное с госкорпорацией «Газпром». 3 марта суд оштрафовал «Эхо Москвы» на 30 тыс. руб. за украинский язык в передаче об украинской культуре «Що там у них». 5 марта совет директоров «Эха Москвы» закрыл радиостанцию, работавшую с 1990 года.

В апреле «Эхо Москвы» проиграло суд с РКН и Генпрокуратурой о блокировке сайта. Тем не менее представители ведомств в суде «под протокол заявили, что не требовали закрывать радиостанцию», рассказал “Ъ” Алексей Венедиктов: «Теперь это один из наших аргументов при обжаловании решения суда (первой инстанции.— “Ъ”)».

Господин Венедиктов сообщил также, что в рамках нового медиа «Эхо» начнут работать новостная служба и телеграм-канал: «К новостной службе будут предъявляться те же требования, что и к любой другой, в первую очередь это проверка фактов и достоверность информации. Я напомню, что информационная служба "Эха" была одной из лучших, поэтому создается телеграм-канал. Его прямо сейчас тестируют ребята, которые этим занимаются».

И господин Курников, и господин Венедиктов отмечают, что новое медиа «не будет редакцией или СМИ», но должно стать единой площадкой для всего контента, так или иначе создаваемого бывшими сотрудниками «Эха Москвы».

«Это будет дайджестом того, что делают журналисты "Эха", рассыпанные по миру. Вселенная "Эха", объединенная общей идеей профессиональной журналистики»,— говорит Алексей Венедиктов.

Отметим, с 24 февраля (тогда началась СВО РФ на Украине и последовало обращения РКН к СМИ «при подготовке материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в ЛНР и ДНР, они (СМИ и информационные ресурсы.— “Ъ”) обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников») по 5 мая в России было заблокировано более 3 тыс. сайтов. Об этом в ООН и ОБСЕ дважды докладывали группы российских правозащитников. Одновременно с «Эхом Москвы» 1 марта (по тем же основаниям) был заблокирован сайт телеканала «Дождь». Через несколько дней канал объявил о закрытии и в июле перезапустился в YouTube. «Новая газета» после ряда репортажей журналистки Елены Костюченко о происходящем на территории Украины получила сразу два предупреждения Роскомнадзора об отсутствии «иноагентской» маркировки. Главный редактор «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов предложил суду ограничиться штрафом, поскольку издание самостоятельно на год приостановило деятельность. Издание перезапустилось в двух новых проектах — «Новая газета Европа» и «Новая рассказ-газета». Оба сайта были заблокированы Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. 15 сентября Верховный суд отозвал у сайта «Новой газеты» лицензию электронного СМИ.

Мария Старикова

Фотогалерея

Как звучало «Эхо»

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9 августа 1990 года (через неделю после вступления в силу закона СССР «О печати») — Моссовет (на фото) зарегистрировал первую за советскую историю негосударственную, разговорную, новостную радиостанцию «Радио-М». Позже она станет называться радио «Эхо Москвы»

9 августа 1990 года (через неделю после вступления в силу закона СССР «О печати») — Моссовет (на фото) зарегистрировал первую за советскую историю негосударственную, разговорную, новостную радиостанцию «Радио-М». Позже она станет называться радио «Эхо Москвы»

Фото: Дьячков Василий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Творческими отцами-основателями стали бывшие сотрудники французской редакции иновещания Гостелерадио СССР Сергей Бунтман (на фото) и Сергей Корзун, еще с весны 1990 года обсуждавшие идею создания принципиально нового для страны разговорного радио, основанного на принципах свободной журналистики без государственного вмешательства

Творческими отцами-основателями стали бывшие сотрудники французской редакции иновещания Гостелерадио СССР Сергей Бунтман (на фото) и Сергей Корзун, еще с весны 1990 года обсуждавшие идею создания принципиально нового для страны разговорного радио, основанного на принципах свободной журналистики без государственного вмешательства

Фото: Коммерсантъ / Григорий Тамбулов  /  купить фото

Формальными учредителями радио как СМИ являлись Московский городской совет народных депутатов, факультет журналистики МГУ, редакция журнала «Огонек» и ассоциация «Радио» при Минсвязи СССР. Первым главным редактором радиостанции стал Сергей Корзун (на фото)

Формальными учредителями радио как СМИ являлись Московский городской совет народных депутатов, факультет журналистики МГУ, редакция журнала «Огонек» и ассоциация «Радио» при Минсвязи СССР. Первым главным редактором радиостанции стал Сергей Корзун (на фото)

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

22 августа 1990 года в 18:57 радиостанция впервые вышла в эфир. Первой прозвучавшей в эфире музыкальной композицией стала — песня Битлз «All My Loving», первым гостем информационного вещания — народный депутат СССР и первый зампред Моссовета Сергей Станкевич &lt;br>На фото: журналисты Алексей Ведедиктов (справа) и Юрий Щекочихин (внизу слева) в редакции «Эха»

22 августа 1990 года в 18:57 радиостанция впервые вышла в эфир. Первой прозвучавшей в эфире музыкальной композицией стала — песня Битлз «All My Loving», первым гостем информационного вещания — народный депутат СССР и первый зампред Моссовета Сергей Станкевич
На фото: журналисты Алексей Ведедиктов (справа) и Юрий Щекочихин (внизу слева) в редакции «Эха»

Фото: Из личного архива Сергея Бунтмана

Радиостанция «Эхо Москвы» придерживалась правила: «Все значащие точки зрения на события должны быть представлены» &lt;br>На фото: студия «Эха»

Радиостанция «Эхо Москвы» придерживалась правила: «Все значащие точки зрения на события должны быть представлены»
На фото: студия «Эха»

Фото: О. Власов / ТАСС

В январе 1991 года радиостанция освещала силовую операцию советских войск в Вильнюсе, в августе — попытку госпереворота в Москве. Согласно постановлению ГКЧП «Эхо Москвы» подлежало закрытию как «не способствующее процессу стабилизации положения в стране». За три дня августовского путча сотрудники спецслужб предприняли четыре попытки отключить радиостанцию от эфира, однако каждый раз вещание удавалось восстановить

В январе 1991 года радиостанция освещала силовую операцию советских войск в Вильнюсе, в августе — попытку госпереворота в Москве. Согласно постановлению ГКЧП «Эхо Москвы» подлежало закрытию как «не способствующее процессу стабилизации положения в стране». За три дня августовского путча сотрудники спецслужб предприняли четыре попытки отключить радиостанцию от эфира, однако каждый раз вещание удавалось восстановить

Фото: Василий Корнеев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1994 году редакция «Эха Москвы» переехала из тесной студии на Никольской улице в просторное помещение на Новом Арбате (на фото). Тогда же радиостанция начала круглосуточное вещание. В 1997 году запустила трансляцию в FM-диапазоне и первым из крупных столичных СМИ открыла собственный интернет-сайт

В 1994 году редакция «Эха Москвы» переехала из тесной студии на Никольской улице в просторное помещение на Новом Арбате (на фото). Тогда же радиостанция начала круглосуточное вещание. В 1997 году запустила трансляцию в FM-диапазоне и первым из крупных столичных СМИ открыла собственный интернет-сайт

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1998 году «Эхо Москвы» вошло в состав крупнейшего российского частного медиахолдинга «Медиа Мост», основным акционером которого являлся Владимир Гусинский (на фото). В том же году главным редактором радиостанции стал Алексей Венедиктов, работавший на «Эхе» со дня его основания

В 1998 году «Эхо Москвы» вошло в состав крупнейшего российского частного медиахолдинга «Медиа Мост», основным акционером которого являлся Владимир Гусинский (на фото). В том же году главным редактором радиостанции стал Алексей Венедиктов, работавший на «Эхе» со дня его основания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

К 2000 году коллектив редакции вырос до 100 человек, а ежедневная аудитория превысила 5 млн слушателей в 45 городах страны &lt;br>На фото: президент США Билл Клинтон дает пресс-конференцию на «Эхо Москвы» во время визита в Россию в июне 2000 года

К 2000 году коллектив редакции вырос до 100 человек, а ежедневная аудитория превысила 5 млн слушателей в 45 городах страны
На фото: президент США Билл Клинтон дает пресс-конференцию на «Эхо Москвы» во время визита в Россию в июне 2000 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Ликвидация «Медиа Моста» и переход его СМИ под контроль де-факто государственного холдинга «Газпром Медиа» в 2001 году затронуло и «Эхо». По уставу «Эха Москвы» главред регулярно избирался тайным голосованием журналистского коллектива. Каждый раз это был Алексей Венедиктов &lt;br>На фото: ведущие программ на канале НТВ Виктор Шендерович (внесен в реестр СМИ-иноагентов) и Светлана Сорокина на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу сложившейся ситуации вокруг холдинга «Медиа-Мост»

Ликвидация «Медиа Моста» и переход его СМИ под контроль де-факто государственного холдинга «Газпром Медиа» в 2001 году затронуло и «Эхо». По уставу «Эха Москвы» главред регулярно избирался тайным голосованием журналистского коллектива. Каждый раз это был Алексей Венедиктов
На фото: ведущие программ на канале НТВ Виктор Шендерович (внесен в реестр СМИ-иноагентов) и Светлана Сорокина на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу сложившейся ситуации вокруг холдинга «Медиа-Мост»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

В августе 2008 года Владимир Путин вызвал 35 руководителей СМИ (в том числе Алексея Венедиктова) в свою резиденцию в Сочи и сделал последнему строгий выговор. Ему не понравилось то, как «Эхо Москвы» освещало российско-грузинский конфликт в Южной Осетии. В 2014 году в интервью Алексей Венедиктов заявил: «Я знаю только, что трижды Владимир Владимирович — последний раз в январе 2012 года — не дал закрыть &quot;Эхо&quot; или уволить меня»

В августе 2008 года Владимир Путин вызвал 35 руководителей СМИ (в том числе Алексея Венедиктова) в свою резиденцию в Сочи и сделал последнему строгий выговор. Ему не понравилось то, как «Эхо Москвы» освещало российско-грузинский конфликт в Южной Осетии. В 2014 году в интервью Алексей Венедиктов заявил: «Я знаю только, что трижды Владимир Владимирович — последний раз в январе 2012 года — не дал закрыть "Эхо" или уволить меня»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

По поводу оппозиционности главред Алексей Венедиктов говорил: «Мы не оппозиционное радио, мы информационное радио — раз. Мы — площадка для дискуссий различных сил — два. Мы — место для аналитики и мнений различных политических структур, сил, идей — три. Мы не оппозиционное радио». В 2012 году радиостанция «Эхо Москвы» и ее главред были выдвинуты на соискание Нобелевской премии мира &lt;br>На фото: оппозиционер Алексей Навальный перед эфиром на «Эхо Москвы»

По поводу оппозиционности главред Алексей Венедиктов говорил: «Мы не оппозиционное радио, мы информационное радио — раз. Мы — площадка для дискуссий различных сил — два. Мы — место для аналитики и мнений различных политических структур, сил, идей — три. Мы не оппозиционное радио». В 2012 году радиостанция «Эхо Москвы» и ее главред были выдвинуты на соискание Нобелевской премии мира
На фото: оппозиционер Алексей Навальный перед эфиром на «Эхо Москвы»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Эхо Москвы» часто называлось самым влиятельным радио в России. В прямой эфир регулярно приглашались представители властных структур &lt;br>На фото: главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов

«Эхо Москвы» часто называлось самым влиятельным радио в России. В прямой эфир регулярно приглашались представители властных структур
На фото: главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

Радиостанция несколько раз получала предупреждения Роскомнадзора. В 2014 году — за передачу «Своими глазами», герои которого говорили о боях в Донбассе. Тогда глава ведомства Александр Жаров объяснил это положительной оценкой украинской националистической организации «Правый сектор», которая решением Генпрокуратуры признана экстремистской организацией &lt;br>На фото: пикет в поддержку радиостанции у Центрального дома журналиста в Москве

Радиостанция несколько раз получала предупреждения Роскомнадзора. В 2014 году — за передачу «Своими глазами», герои которого говорили о боях в Донбассе. Тогда глава ведомства Александр Жаров объяснил это положительной оценкой украинской националистической организации «Правый сектор», которая решением Генпрокуратуры признана экстремистской организацией
На фото: пикет в поддержку радиостанции у Центрального дома журналиста в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В 2018 году Роскомнадзор усмотрел признаки «оправдания терроризма» в рассуждениях журналистки Светланы Прокопьевой (на фото) о теракте в здании ФСБ в Архангельске в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове». Позже радиостанция была оштрафована по этому делу в 150 тыс. руб. за злоупотребление свободой массовой информации

В 2018 году Роскомнадзор усмотрел признаки «оправдания терроризма» в рассуждениях журналистки Светланы Прокопьевой (на фото) о теракте в здании ФСБ в Архангельске в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове». Позже радиостанция была оштрафована по этому делу в 150 тыс. руб. за злоупотребление свободой массовой информации

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

В 2020 году радиостанция по требованию Роскомнадзора удалила расшифровку и аудиозапись эфира программы «Особое мнение», в которой политолог Валерий Соловей (на фото) заявил о сокрытии российскими властями данных о смертности от коронавируса

В 2020 году радиостанция по требованию Роскомнадзора удалила расшифровку и аудиозапись эфира программы «Особое мнение», в которой политолог Валерий Соловей (на фото) заявил о сокрытии российскими властями данных о смертности от коронавируса

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По требованию Генпрокуратуры России 1 марта 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к информационным ресурсам радиостанции и отключил «Эхо Москвы» от эфира. Алексей Венедиктов отмечал, что радиостанция оказалась заблокирована сразу с двух сторон: в России за «фейковые сообщения», в Евросоюзе — как аффилированная с госкорпорацией «Газпром». 3 марта главред «Эха» объявил о ликвидации радиостанции

По требованию Генпрокуратуры России 1 марта 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к информационным ресурсам радиостанции и отключил «Эхо Москвы» от эфира. Алексей Венедиктов отмечал, что радиостанция оказалась заблокирована сразу с двух сторон: в России за «фейковые сообщения», в Евросоюзе — как аффилированная с госкорпорацией «Газпром». 3 марта главред «Эха» объявил о ликвидации радиостанции

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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9 августа 1990 года (через неделю после вступления в силу закона СССР «О печати») — Моссовет (на фото) зарегистрировал первую за советскую историю негосударственную, разговорную, новостную радиостанцию «Радио-М». Позже она станет называться радио «Эхо Москвы»

Фото: Дьячков Василий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Творческими отцами-основателями стали бывшие сотрудники французской редакции иновещания Гостелерадио СССР Сергей Бунтман (на фото) и Сергей Корзун, еще с весны 1990 года обсуждавшие идею создания принципиально нового для страны разговорного радио, основанного на принципах свободной журналистики без государственного вмешательства

Фото: Коммерсантъ / Григорий Тамбулов  /  купить фото

Формальными учредителями радио как СМИ являлись Московский городской совет народных депутатов, факультет журналистики МГУ, редакция журнала «Огонек» и ассоциация «Радио» при Минсвязи СССР. Первым главным редактором радиостанции стал Сергей Корзун (на фото)

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

22 августа 1990 года в 18:57 радиостанция впервые вышла в эфир. Первой прозвучавшей в эфире музыкальной композицией стала — песня Битлз «All My Loving», первым гостем информационного вещания — народный депутат СССР и первый зампред Моссовета Сергей Станкевич
На фото: журналисты Алексей Ведедиктов (справа) и Юрий Щекочихин (внизу слева) в редакции «Эха»

Фото: Из личного архива Сергея Бунтмана

Радиостанция «Эхо Москвы» придерживалась правила: «Все значащие точки зрения на события должны быть представлены»
На фото: студия «Эха»

Фото: О. Власов / ТАСС

В январе 1991 года радиостанция освещала силовую операцию советских войск в Вильнюсе, в августе — попытку госпереворота в Москве. Согласно постановлению ГКЧП «Эхо Москвы» подлежало закрытию как «не способствующее процессу стабилизации положения в стране». За три дня августовского путча сотрудники спецслужб предприняли четыре попытки отключить радиостанцию от эфира, однако каждый раз вещание удавалось восстановить

Фото: Василий Корнеев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1994 году редакция «Эха Москвы» переехала из тесной студии на Никольской улице в просторное помещение на Новом Арбате (на фото). Тогда же радиостанция начала круглосуточное вещание. В 1997 году запустила трансляцию в FM-диапазоне и первым из крупных столичных СМИ открыла собственный интернет-сайт

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1998 году «Эхо Москвы» вошло в состав крупнейшего российского частного медиахолдинга «Медиа Мост», основным акционером которого являлся Владимир Гусинский (на фото). В том же году главным редактором радиостанции стал Алексей Венедиктов, работавший на «Эхе» со дня его основания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

К 2000 году коллектив редакции вырос до 100 человек, а ежедневная аудитория превысила 5 млн слушателей в 45 городах страны
На фото: президент США Билл Клинтон дает пресс-конференцию на «Эхо Москвы» во время визита в Россию в июне 2000 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Ликвидация «Медиа Моста» и переход его СМИ под контроль де-факто государственного холдинга «Газпром Медиа» в 2001 году затронуло и «Эхо». По уставу «Эха Москвы» главред регулярно избирался тайным голосованием журналистского коллектива. Каждый раз это был Алексей Венедиктов
На фото: ведущие программ на канале НТВ Виктор Шендерович (внесен в реестр СМИ-иноагентов) и Светлана Сорокина на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу сложившейся ситуации вокруг холдинга «Медиа-Мост»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

В августе 2008 года Владимир Путин вызвал 35 руководителей СМИ (в том числе Алексея Венедиктова) в свою резиденцию в Сочи и сделал последнему строгий выговор. Ему не понравилось то, как «Эхо Москвы» освещало российско-грузинский конфликт в Южной Осетии. В 2014 году в интервью Алексей Венедиктов заявил: «Я знаю только, что трижды Владимир Владимирович — последний раз в январе 2012 года — не дал закрыть "Эхо" или уволить меня»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

По поводу оппозиционности главред Алексей Венедиктов говорил: «Мы не оппозиционное радио, мы информационное радио — раз. Мы — площадка для дискуссий различных сил — два. Мы — место для аналитики и мнений различных политических структур, сил, идей — три. Мы не оппозиционное радио». В 2012 году радиостанция «Эхо Москвы» и ее главред были выдвинуты на соискание Нобелевской премии мира
На фото: оппозиционер Алексей Навальный перед эфиром на «Эхо Москвы»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Эхо Москвы» часто называлось самым влиятельным радио в России. В прямой эфир регулярно приглашались представители властных структур
На фото: главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

Радиостанция несколько раз получала предупреждения Роскомнадзора. В 2014 году — за передачу «Своими глазами», герои которого говорили о боях в Донбассе. Тогда глава ведомства Александр Жаров объяснил это положительной оценкой украинской националистической организации «Правый сектор», которая решением Генпрокуратуры признана экстремистской организацией
На фото: пикет в поддержку радиостанции у Центрального дома журналиста в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В 2018 году Роскомнадзор усмотрел признаки «оправдания терроризма» в рассуждениях журналистки Светланы Прокопьевой (на фото) о теракте в здании ФСБ в Архангельске в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове». Позже радиостанция была оштрафована по этому делу в 150 тыс. руб. за злоупотребление свободой массовой информации

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

В 2020 году радиостанция по требованию Роскомнадзора удалила расшифровку и аудиозапись эфира программы «Особое мнение», в которой политолог Валерий Соловей (на фото) заявил о сокрытии российскими властями данных о смертности от коронавируса

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По требованию Генпрокуратуры России 1 марта 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к информационным ресурсам радиостанции и отключил «Эхо Москвы» от эфира. Алексей Венедиктов отмечал, что радиостанция оказалась заблокирована сразу с двух сторон: в России за «фейковые сообщения», в Евросоюзе — как аффилированная с госкорпорацией «Газпром». 3 марта главред «Эха» объявил о ликвидации радиостанции

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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