«Эхо» прозвучит эхом

Закрытая в марте радиостанция «Эхо Москвы» перезапустится в формате сайта и соцсетей. Об этом в четверг объявил журналист Максим Курников, ставший руководителем новой медиасетки «Эхо». Журналист Алексей Венедиктов, который возглавлял «Эхо Москвы» 24 года (внесен Минюстом в реестр иноагентов после закрытия радиостанции), продолжит создавать программу «Живой гвоздь» уже для новой платформы. «Это будет дайджестом того, что делают журналисты "Эха", рассыпанные по миру,— вселенная "Эха", объединенная общей идеей профессиональной журналистики»,— описал “Ъ” идею проекта Алексей Венедиктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Венедиктов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Алексей Венедиктов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Бывший заместитель главного редактора «Эха Москвы» Алексей Курников в четверг рассказал «Дождю» (внесен в реестр иноагентов) о запуске нового медиа «Эхо». Это станет фактическим перезапуском закрытой весной радиостанции, пояснил господин Курников: «Будет приложение и сайт, каким раньше был сайт "Эха Москвы". Мы стараемся объединить всех эховцев в один аудиопоток (в том числе подкасты и эфиры в YouTube.— “Ъ”)». Новое медиа уже тестируется, старт назначен на понедельник, а существовать планирует на пожертвования подписчиков.

Напомним, 1 марта сайт «Эха Москвы» заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. 2 марта в РКН заявили, что «Эхо Москвы» «целенаправленно и на систематической основе» размещало «ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины». СМИ, по данным ведомства, публиковало «призывы к организации массовых (публичных) мероприятий» в РФ.

Источник “Ъ” в администрации президента отмечал тогда, что давление связано с реакцией властей на появление в эфире «Эха» «украинских националистов, призывавших бомбить Москву».

Одновременно «Эхо Москвы» было заблокировано в Евросоюзе как аффилированное с госкорпорацией «Газпром». 3 марта суд оштрафовал «Эхо Москвы» на 30 тыс. руб. за украинский язык в передаче об украинской культуре «Що там у них». 5 марта совет директоров «Эха Москвы» закрыл радиостанцию, работавшую с 1990 года.

В апреле «Эхо Москвы» проиграло суд с РКН и Генпрокуратурой о блокировке сайта. Тем не менее представители ведомств в суде «под протокол заявили, что не требовали закрывать радиостанцию», рассказал “Ъ” Алексей Венедиктов: «Теперь это один из наших аргументов при обжаловании решения суда (первой инстанции.— “Ъ”)».

Господин Венедиктов сообщил также, что в рамках нового медиа «Эхо» начнут работать новостная служба и телеграм-канал: «К новостной службе будут предъявляться те же требования, что и к любой другой, в первую очередь это проверка фактов и достоверность информации. Я напомню, что информационная служба "Эха" была одной из лучших, поэтому создается телеграм-канал. Его прямо сейчас тестируют ребята, которые этим занимаются».

И господин Курников, и господин Венедиктов отмечают, что новое медиа «не будет редакцией или СМИ», но должно стать единой площадкой для всего контента, так или иначе создаваемого бывшими сотрудниками «Эха Москвы».

«Это будет дайджестом того, что делают журналисты "Эха", рассыпанные по миру. Вселенная "Эха", объединенная общей идеей профессиональной журналистики»,— говорит Алексей Венедиктов.

Отметим, с 24 февраля (тогда началась СВО РФ на Украине и последовало обращения РКН к СМИ «при подготовке материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в ЛНР и ДНР, они (СМИ и информационные ресурсы.— “Ъ”) обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников») по 5 мая в России было заблокировано более 3 тыс. сайтов. Об этом в ООН и ОБСЕ дважды докладывали группы российских правозащитников. Одновременно с «Эхом Москвы» 1 марта (по тем же основаниям) был заблокирован сайт телеканала «Дождь». Через несколько дней канал объявил о закрытии и в июле перезапустился в YouTube. «Новая газета» после ряда репортажей журналистки Елены Костюченко о происходящем на территории Украины получила сразу два предупреждения Роскомнадзора об отсутствии «иноагентской» маркировки. Главный редактор «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов предложил суду ограничиться штрафом, поскольку издание самостоятельно на год приостановило деятельность. Издание перезапустилось в двух новых проектах — «Новая газета Европа» и «Новая рассказ-газета». Оба сайта были заблокированы Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. 15 сентября Верховный суд отозвал у сайта «Новой газеты» лицензию электронного СМИ.

Мария Старикова