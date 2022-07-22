Фитнес сбавил обороты

Сокращение активной аудитории из-за переориентации части клиентов на онлайн-занятия, отъезда состоятельных россиян за рубеж, увеличения на 20% расходов клубов на обеспечение текущей деятельности не позволит фитнес-индустрии в этом году выйти на обороты, которые были до пандемии. Поддерживать показатели за счет увеличения стоимости услуг и роста спроса на персональные тренировки удается лишь отдельным клубам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

Оборот рынка физкультурно-оздоровительных объектов по итогам 2022 года может составить 145,3 млрд руб., увеличившись относительно значения 2021 года на 3,5%, прогнозируют в Национальном фитнес-сообществе (НФС). Согласно оценкам организации, оборот не восстановится до уровня допандемийного 2019 года, отставание составит 13%. Хотя другие участники рынка рассматривают и более позитивный сценарий. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева не исключает, что рынку в этом году удастся выйти на допандемийный уровень. В первом полугодии достичь показателей бизнесу удалось, отмечает она. Хотя динамику осени, по мнению эксперта, прогнозировать преждевременно.

Президент НФС Елена Силина отмечает, что в прошлом году участники рынка действительно рассчитывали к концу этого года выйти на докризисный уровень. Но на деле пока восстановлению рынка препятствует начавшийся геополитический кризис. Это наряду с пандемией привело к сокращению числа игроков. По подсчетам НФС, сейчас в России работают 7,8 тыс. фитнес-клубов, за два года этот показатель сократился на 40%.

Число реализованных клубных карт клубами, которые продолжают работать, по оценкам НФС, в первом полугодии было на 10% ниже показателя 2019 года, дополнительных услуг — на 5,8%. Елена Силина констатирует, что число закрытых фитнес-клубов пока по-прежнему преобладает над количеством открытий. «Сказывается объем накопленных за последние два года обязательств участников рынка перед контрагентами»,— объясняет эксперт.

Ольга Киселева при этом называет ключевой проблемой фитнес-рынка снижение платежеспособности потребителя: занятия спортом часто не входят в число ключевых потребностей, сталкиваясь с финансовыми сложностями, россияне отказываются от этих расходов как от дополнительных. Эта тенденция наиболее остро ощущается в регионах, указывает эксперт. «Когда у людей снижаются доходы, не все могут позволить себе тратить средства на фитнес»,— говорит госпожа Киселева.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров поясняет, что за последние два года целевая аудитория фитнес-клубов в целом сократилась. «Часть потребителей в острый период пандемии переориентировалась на онлайн-формат, индивидуальные занятия с тренером или в небольших группах, часть состоятельных соотечественников и IT-специалистов в этом году приняла решение уехать из страны»,— поясняет он. На этом фоне эксперт сомневается, что в ближайшее время вообще можно говорить о выходе отрасли на докризисный уровень. Одновременно увеличение цен на услуги и повышение интереса сохранившейся аудитории к персональным тренировкам, по мнению господина Бурмистрова, могут обеспечивать рост для отдельных клубов.

Некоторые фитнес-сети сейчас действительно работают неплохо, но в целом их оборот на 30% ниже допандемийного уровня, отмечает президент холдинга «Алекс Фитнес» Алексей Ковалев. Эксперт связывает это с продолжающимся закрытием клубов и отсутствием возможности вкладываться в реновацию сохранившихся объектов. «Мы ничего серьезно не обновляли уже два года и в ближайшее время вряд ли будем из-за роста цен на оборудование и нехватки финансов»,— говорит господин Ковалев.

Из-за нового кризиса расходы клубов на обеспечение текущей деятельности выросли на 20%, отмечает Елена Силина. На этом фоне 78% участников рынка во время опроса НФС указывали, что ощущают дефицит оборотных средств, отмечает она. Эти сложности накладываются на ставший непростым процесс поставок оборудования и комплектующих к нему. Сейчас, заключает эксперт, на российском рынке насчитывается всего лишь около 300 производителей спортивного оборудования, из которых 70% — это небольшие предприятия.

Александра Мерцалова