Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фитнес сбавил обороты

Отрасли не удается вернуться к докризисным показателям

Сокращение активной аудитории из-за переориентации части клиентов на онлайн-занятия, отъезда состоятельных россиян за рубеж, увеличения на 20% расходов клубов на обеспечение текущей деятельности не позволит фитнес-индустрии в этом году выйти на обороты, которые были до пандемии. Поддерживать показатели за счет увеличения стоимости услуг и роста спроса на персональные тренировки удается лишь отдельным клубам.

Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

Оборот рынка физкультурно-оздоровительных объектов по итогам 2022 года может составить 145,3 млрд руб., увеличившись относительно значения 2021 года на 3,5%, прогнозируют в Национальном фитнес-сообществе (НФС). Согласно оценкам организации, оборот не восстановится до уровня допандемийного 2019 года, отставание составит 13%. Хотя другие участники рынка рассматривают и более позитивный сценарий. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева не исключает, что рынку в этом году удастся выйти на допандемийный уровень. В первом полугодии достичь показателей бизнесу удалось, отмечает она. Хотя динамику осени, по мнению эксперта, прогнозировать преждевременно.

Президент НФС Елена Силина отмечает, что в прошлом году участники рынка действительно рассчитывали к концу этого года выйти на докризисный уровень. Но на деле пока восстановлению рынка препятствует начавшийся геополитический кризис. Это наряду с пандемией привело к сокращению числа игроков. По подсчетам НФС, сейчас в России работают 7,8 тыс. фитнес-клубов, за два года этот показатель сократился на 40%.

Число реализованных клубных карт клубами, которые продолжают работать, по оценкам НФС, в первом полугодии было на 10% ниже показателя 2019 года, дополнительных услуг — на 5,8%. Елена Силина констатирует, что число закрытых фитнес-клубов пока по-прежнему преобладает над количеством открытий. «Сказывается объем накопленных за последние два года обязательств участников рынка перед контрагентами»,— объясняет эксперт.

Ольга Киселева при этом называет ключевой проблемой фитнес-рынка снижение платежеспособности потребителя: занятия спортом часто не входят в число ключевых потребностей, сталкиваясь с финансовыми сложностями, россияне отказываются от этих расходов как от дополнительных. Эта тенденция наиболее остро ощущается в регионах, указывает эксперт. «Когда у людей снижаются доходы, не все могут позволить себе тратить средства на фитнес»,— говорит госпожа Киселева.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров поясняет, что за последние два года целевая аудитория фитнес-клубов в целом сократилась. «Часть потребителей в острый период пандемии переориентировалась на онлайн-формат, индивидуальные занятия с тренером или в небольших группах, часть состоятельных соотечественников и IT-специалистов в этом году приняла решение уехать из страны»,— поясняет он. На этом фоне эксперт сомневается, что в ближайшее время вообще можно говорить о выходе отрасли на докризисный уровень. Одновременно увеличение цен на услуги и повышение интереса сохранившейся аудитории к персональным тренировкам, по мнению господина Бурмистрова, могут обеспечивать рост для отдельных клубов.

Некоторые фитнес-сети сейчас действительно работают неплохо, но в целом их оборот на 30% ниже допандемийного уровня, отмечает президент холдинга «Алекс Фитнес» Алексей Ковалев. Эксперт связывает это с продолжающимся закрытием клубов и отсутствием возможности вкладываться в реновацию сохранившихся объектов. «Мы ничего серьезно не обновляли уже два года и в ближайшее время вряд ли будем из-за роста цен на оборудование и нехватки финансов»,— говорит господин Ковалев.

Из-за нового кризиса расходы клубов на обеспечение текущей деятельности выросли на 20%, отмечает Елена Силина. На этом фоне 78% участников рынка во время опроса НФС указывали, что ощущают дефицит оборотных средств, отмечает она. Эти сложности накладываются на ставший непростым процесс поставок оборудования и комплектующих к нему. Сейчас, заключает эксперт, на российском рынке насчитывается всего лишь около 300 производителей спортивного оборудования, из которых 70% — это небольшие предприятия.

Александра Мерцалова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...