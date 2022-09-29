Параллельному импорту не везет

Частичная мобилизация негативно скажется на поставках в Россию потребительской электроники, химии и других товаров через механизмы параллельного импорта, говорят опрошенные “Ъ” логистические компании и торговые площадки. Пока параллельным импортом занимались в основном небольшие компании и индивидуальные предприниматели. Эксперты опасаются, что такие компании уйдут с рынка из-за дефицита специалистов, а возможные ответные меры западных стран на мобилизацию перекроют уже сложившиеся коридоры поставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Частичная мобилизация в России грозит уходом с рынка небольших организаций, которые занимаются параллельным импортом, считают опрошенные “Ъ” эксперты в области логистики. Небольшие компании очень зависят от внешней конъюнктуры рынка, поскольку не имеют достаточного количества собственных средств, позволяющих минимизировать многие внешние потрясения, отметил коммерческий директор SOTA Logistic Кирилл Латинский: «Поиск новых дефицитных кандидатов на позиции мобилизованных сотрудников потребует больших финансовых затрат, что в конкуренции со средним и крупным бизнесом будет практически невозможно осуществить». Господин Латинский отметил, что дефицит может возникнуть абсолютно по всей номенклатуре товаров, но особенно остро это отразится на сложных для поставок и декларирования товарных группах: оборудовании (телевизоры, смартфоны, ноутбуки и т. д.), химии (разные удобрения, эфирные масла, взрывчатые вещества и т. д.).

Директор по развитию бизнеса FM Logistic Алексей Мисаилов добавил, что на некоторых межрегиональных направлениях уже чувствуется нехватка транспортных средств из-за того, что нет водителей: «Дальнейший спрос не будет поддерживаться предложением, что приведет к росту цен на логистику в целом». Тарифы на перевозку грузов уже начали идти вверх в связи с началом сезона и повышением стоимости запасных частей, предупреждает он.

Проблема в том, что параллельным импортом пока активнее всего занимаются именно маленькие компании и индивидуальные предприниматели. В июле крупные российские сети по продаже электроники начали переключаться на «альтернативные» источники поставок гаджетов, а именно через небольшие организации и ИП, которые смогли быстрее организовать поставки товаров через параллельный импорт (см. “Ъ” от 27 июля). После легализации параллельного импорта выросло также число небольших продавцов, реализующих технику Apple через маркетплейсы (см. “Ъ” от 21 сентября).

Сейчас в отрасли трудятся действительно уникальные и квалифицированные специалисты, среди которых бывшие таможенные инспекторы, таможенные декларанты, специалисты по ВЭД, менеджеры по международным перевозкам, юристы, многие из них владеют иностранными языками, добавил Кирилл Латинский: «Даже в краткосрочной и среднесрочной перспективах уход с российского рынка таких ценных кадров существенно усложнит развитие поставок». По его мнению, возможные ответные меры западных стран на мобилизацию и референдумы почти наверняка кардинально повлияют на переформатирование сложившихся коридоров поставок в РФ.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов согласен, что из-за частичной мобилизации торговые площадки, ритейлеры и дистрибуторы могут столкнуться с серьезными проблемами в замещении сотрудников, занимающихся параллельным импортом, логистикой, закупками и перераспределением товаров: «Речь идет о снабжении населения потребительскими товарами, в том числе социально значимыми, и никому не хотелось бы, чтобы эта система дала сбой». По его мнению, региональным властям нужно внимательно подходить к вопросу мобилизации важных специалистов, поскольку на рынке труда их уже сложно найти. По мнению исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники Ивана Покровского, приоритеты в поддержке и защите специалистов должны определяться сроком и стоимостью подготовки специалистов и уровнем требований квалификации.

Тимофей Корнев