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Коммерсантъ FM
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Примкнуть магазины

Граждане закупаются снаряжением и аптечками

После объявленной 21 сентября частичной мобилизации в России трафик магазинов по продаже военной одежды и снаряжения в некоторых случаях вырос на 40%. Со списками необходимых препаратов и медизделий мобилизованные приходят и в аптеки, где говорят о трудностях с обеспечением работы по причине мобилизации части сотрудников.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

За последнюю неделю поток посетителей московского магазина военных товаров «Гард», как сообщили “Ъ” там, вырос на 35–40%. Представитель одного из магазинов военных товаров в Воронеже говорит, что из-за наплыва посетителей продавцы не всегда успевают уйти на перерыв. Как обнаружил “Ъ”, на сайтах нескольких специализированных магазинов с военной одеждой и снаряжением появились уведомления о возможном отсутствии ряда товаров, задержках по обработке и доставке заказов.

Ажиотаж начался 21 сентября после объявления в России частичной мобилизации в рамках спецоперации на Украине. В некоторых регионах, как, например, в Бурятии, высокий спрос на обмундирование привел к росту цен, поэтому пришлось вмешаться властям региона. Позже Федеральная антимонопольная служба предупредила ритейлеров о недопустимости завышения цен.

Покупатели в основном приобретают зимнюю обувь, спальные мешки, шапки, маски, тактические перчатки, одежду из водоотталкивающих материалов и флиса, отмечает представитель специализированного магазина в Воронеже. Незначительное увеличение спроса на обувь и камуфлированные костюмы фиксируют в «Гарде». «Мы не вправе уточнять цели покупки, но в начале осени, помимо прочего, обмундированием всегда закупаются студенты военной кафедры, слушатели общевойсковой академии и военного университета»,— пояснили там.

Представитель одной из сетей магазинов спецодежды в Приморском крае обращает внимание на проблему с наличием качественных бронежилетов, касок и аптечек. Раньше у продавцов не было необходимости закупать такой товар в больших объемах, добавляет он.

Аптечные сети тоже успели ощутить последствия частичной мобилизации. Два источника “Ъ” на фармрынке говорят, что покупатели приходят с выданными, по их словам, в военкоматах списками лекарств и медизделий. “Ъ” ознакомился с одним из таких списков.

Кроме стандартных противовирусных, обезболивающих, препаратов от диареи, бинтов в них включены, например, гемостатики, жгуты-турникеты, кровоостанавливающие средства, окклюзионные повязки, коллагеновые губки и т. д.

Быстрее всего в первые дни частичной мобилизации закончились жгуты и перевязка, хотя дефицита по этим позициям пока нет, отмечает собеседник “Ъ”. «Но территориальные органы Росздравнадзора уже требуют от фармритейлеров еженедельные отчеты о наличии медизделий»,— поясняет он.

Повышенный спрос на антибиотики, жаропонижающие и обезболивающие препараты может быть связан в общем с осенним сезоном простуды или COVID-19, обращает внимание гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. В то же время, по его словам, до этого из-за отсутствия спроса, например, на жгуты или специальные наборы для перевязки и лечения ран аптеки практически не держали их в продаже. Поставщики также могут не успеть в короткие сроки покрыть возросший спрос, не исключает эксперт. Источник “Ъ” на фармрынке предупреждает о проблемах с логистикой из-за призыва некоторых контролеров, экспедиторов, водителей, сборщиков: «Пока непонятно, как и кем закрывать опустевшие рабочие места».

Поставщики сегодня не могут сориентировать ритейлеров по срокам новых поставок на фоне резко увеличившегося спроса, подтверждает представитель магазина военных товаров в Воронеже. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что спрос на спецодежду и снаряжение обеспечивают не только госзаказ со стороны Минобороны и мобилизованные, но и волонтеры, которые оказывают гуманитарную помощь. При этом в России работает достаточно много производителей в сегменте спецодежды, поэтому он считает, что дефицит военного снаряжения в стране может быть быстро ликвидирован.

Алина Савицкая

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