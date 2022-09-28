Полиция раскрыла тайны переписки

Как стало известно “Ъ”, более сотни следователей и дознавателей МВД были привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности за то, что, запрашивая у подразделений Минздрава документы, содержащие персональные данные граждан и врачебную тайну, использовали не официальную переписку с применением шифровальных средств защиты, а электронные почты и мессенджеры, информация в которых была доступна другим лицам. Разбирательство, устроенное руководством полицейского ведомства, стало итогом проверки, проведенной Генпрокуратурой по обращениям медицинских работников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, поводом для проверки, которая была проведена в ряде субъектов России, послужили обращения из государственных медицинских учреждений Москвы. В них заявители обращали внимание на то, что запросы из следственных органов и органов дознания МВД о предоставлении сведений на граждан, составляющих в соответствии со ст. 13 Федерального закона №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» врачебную тайну, поступают не по форме, которую используют в официальной переписке ведомства.

Учитывая требование генпрокурора Игоря Краснова разбираться не только в частных случаях, но и в проблеме в целом, по поручению из главного надзорного ведомства проверки по запросам провели не только в столице, но и в целом ряде других регионов. В результате, как сообщил “Ъ” источник в Генпрокуратуре, было установлено, что требования, предъявляемые к оформлению запросов и получению ответов на них, нарушались главным образом в Москве, где было выявлено порядка 60 таких документов.

Следователи и дознаватели, которых интересовали данные о состоянии здоровья подследственных и потерпевших, а также сведения, страдают они или нет психиатрическим расстройством, направляли запросы в соответствующие учреждения без применения шифровальных (криптографических) средств защиты информации, зачастую в виде фотографий или сканированных документов. Также были выявлены факты истребования ответов на запросы с помощью мессенджеров WhatsApp, Telegram и других, что, по версии проверяющих, «создавало условия для доступа администраций указанных программных продуктов к сведениям, составляющим врачебную тайну и персональные данные, а также их хранения за пределами Российской Федерации в течение неопределенного периода времени». В Генпрокуратуре, обобщая результаты проверки, по данным источника “Ъ”, пришли к выводу, что требования должностных лиц органов внутренних дел о направлении по незащищенным каналам связи информации, содержащей персональные данные и врачебную тайну, «не соответствуют положениям действующего законодательства». Было также отмечено, что на запросах отсутствовали номера и даты их регистрации, отправлялись они с личных адресов электронной почты и частных телефонов, что не могло не вызвать сомнения у получавших их компаний и организаций в подлинности направленных им требований. Кроме того, данными видами связи для получения информации запросто могли воспользоваться и злоумышленники.

По итогам проверки первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин направил соответствующее информационное письмо руководству МВД России. Источники “Ъ” отмечают, что, рассмотрев его, заместитель министра внутренних дел—начальник следственного департамента МВД генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев распорядился провести свою проверку, по результатам которой в дисциплинарном порядке был наказан 101 сотрудник — они получили выговоры, предупреждены о неполном служебном соответствии и даже уволены. В МВД подтвердили “Ъ” эту информацию, отметив, что на выявленные нарушения незамедлительно последовала соответствующая реакция.

Кроме того, чтобы исключить впредь подобные нарушения, руководителям органов внутренних дел по субъектам Российской Федерации направлено указание о необходимости соблюдения подчиненными сотрудниками законодательства о персональных данных и врачебной тайне, дано поручение проработать вопрос о возможности организации электронного взаимодействия с медицинскими учреждениями «с учетом правил и принципов, установленных национальными стандартами в области криптографической защиты информации».

Связаться с сотрудниками МВД, наказанными по результатам проверок, “Ъ” не удалось. Однако источник в следственных органах МВД объяснил, что проблема возникла не только из-за халатности отдельно взятых сотрудников, а сложностей, возникающих в следствии и дознании в целом. По его словам, в силу разных причин сложилось положение, при котором непосредственные участники расследования уголовных дел получают в разы меньше своих коллег, работающих, например, в уголовном розыске и имеющих полицейские звания. Из-за этого в ОВД часто не могут заполнить вакансии следователей, а те, которые приходят на работу, имеют в производстве по несколько десятков уголовных дел одновременно, поэтому зачастую физически не успевают выполнить «бумажную» работу так, как это требуют различные нормативные акты.

Николай Сергеев