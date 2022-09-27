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Коммерсантъ FM
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Тайсон Фьюри не будет биться за Британию

Вместо Энтони Джошуа он хочет драться с Мануэлем Чарром

Странный проект боя между двумя знаменитыми британскими супертяжеловесами — владеющим чемпионским титулом Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, расставшимся с тремя остальными поясами — Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) — после двух подряд поражений от украинца Александра Усика, похоже, потерпел крах. Фьюри объявил о том, что с Джошуа встречаться не будет, и даже назвал имя своего следующего соперника по декабрьскому поединку: это немец Мануэль Чарр. Такой вариант выглядит куда более логичным, учитывая, что идеальный сценарий развития ситуации в категории предполагает скорую встречу Тайсона Фьюри с Александром Усиком, а матч против Чарра послужит хорошей «разминкой» перед ним.

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри

Фото: Lee Smith / Action Images / Reuters

Тайсон Фьюри

Фото: Lee Smith / Action Images / Reuters

Самой обсуждаемой среди свежих новостей в профессиональном боксе стала запись, оставленная чемпионом мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета Тайсоном Фьюри в его аккаунте в Instagram (деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

Фьюри «официально», как он выразился, объявил о том, что назначенный им самим на вечер понедельника дедлайн переговоров с соотечественником Энтони Джошуа по поводу их боя истек, а поскольку контракт не подписан, поединок не состоится.

Это очередной поворот в очень запутанной и сложной истории. Она началась после того, как в конце августа Энтони Джошуа, еще недавно считавшийся королем категории и владевший в ней тремя чемпионскими поясами — Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской ассоциации и Всемирной боксерской организации,— во второй раз подряд потерпел поражение от скакнувшего в супертяжелый вес из первого тяжелого (до 90,7 кг) украинца Александра Усика. Мало кто из экспертов сомневался, что сразу после него в основной пункт повестки дня превратится бой за статус абсолютного чемпиона мира между Фьюри и Усиком, гарантирующий огромный интерес публики и соответствующие ему доходы и призовые. Таких боев в супертяжелом весе не было два десятилетия.

Александр Усик отстоял титул лучшего супертяжеловеса мира

Однако вопреки предположениям Тайсон Фьюри, узнав о том, что Александр Усик не собирается возвращаться на ринг до следующего года, инициировал переговоры с поверженным им соперником. При этом казалось, что они идут к успешному завершению. Команда Энтони Джошуа уже согласилась и с датой поединка, который назвали «Битвой за Британию», и с не слишком лестным для экс-чемпиона распределением призового фонда: 60 на 40 процентов в пользу Фьюри. Впрочем, ESPN, описывая создавшуюся после его заявления ситуацию, подчеркнул, что всегда существовали сомнения в «серьезности» намерений боксера. Что под этим имеется в виду, понятно.

Создавая интригу, связанную со своими карьерными планами, Тайсон Фьюри мог пытаться подстегнуть представителей Усика к более активной дискуссии по поединку за звание абсолютного чемпиона и даже повысить его ценность.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн уже сказал, что все равно еще надеется на то, что с Тайсоном Фьюри удастся договориться. Но очень похоже, что он выдает желаемое за действительное. Дело в том, что Фьюри сообщил, что уже выбрал себе партнера по декабрьскому выступлению. Это — 37-летний немец Мануэль Чарр, который в свое время дрался, пусть не приобретя в столкновениях с ними никакой славы, с суперзвездами супертяжелого веса — такими как Виталий Кличко и Александр Поветкин, но в последнее время выступает в ветеранском режиме: за пять прошедших лет он лишь трижды вышел на ринг. Чарр выглядит идеальным соперником для Фьюри в «промежуточном» бою перед «боем жизни». Победа над ним фактически гарантирована, но с точки зрения сохранения тонуса в ожидании возвращения Александра Усика он может оказаться чрезвычайно полезным.

Между тем и у Энтони Джошуа проблем с ближайшим боем точно не возникнет. Вызов ему успел бросить крепкий противник. Это очередной британец Диллиан Уайт, которого в апреле Тайсон Фьюри нокаутировал, защищая пояс WBC, но который, конечно, куда опаснее того же Чарра.

Алексей Доспехов

Дерек Чисора завершил карьеру

Британский боксер Дерек Чисора официально объявил о завершении карьеры. В выходные он присутствовал на боксерском вечере в Манчестере. После одного из поединков Чисора сказал: «Я на пенсии», ответив на вопрос BT Sport, вернется ли он на ринг в ближайшее время.

Свой последний поединок Чисора провел в июле, британец победил болгарина Кубрата Пулева в бою за вакантный титул чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) International в тяжелом весе. Всего на профессиональном ринге 38-летний Чисора одержал 33 победы (23 нокаутом) при 12 поражениях. «РИА Новости»

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