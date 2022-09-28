Не IMEI сто друзей

В кризисные времена власти зачастую вспоминают о механизмах и инструментах, которые уже пробовали использовать, но по тем или иным причинам не слишком удачно.

Так, в профильных сообществах и чатах «уезжающих», где те обмениваются информацией, появилась информация, что при пересечении границы с Грузией с российской стороны у граждан начали переписывать IMEI смартфонов (уникальные идентификационные коды смартфонов, планшетов и других устройств из 15 цифр). Зачем именно — представители пограничного контроля не объясняли. Теоретически IMEI можно использовать для слежки за устройством: например, можно определить, когда человек сменил сим-карту.

Правда, сверять пока эти 15 цифр особо не с чем. Идея регистрировать смартфоны в единой базе IMEI обсуждалась в России с 2010-х годов, в разное время ее предлагали МВД, Минкомсвязь (предшественник Минцифры) и члены Совета федерации. Создание базы IMEI продвигалось и как средство борьбы с незаконным импортом гаджетов, что, как мы знаем, уже утратило актуальность. В июне идею подхватила ФСБ, порекомендовав Минцифры разработать прототип базы IMEI-кодов и подготовить соответствующее регулирование для «повышения эффективности оперативно-разыскных мероприятий». В Минцифры более актуальную информацию о статусе создания IMEI-базы не предоставили. В пограничном управлении ФСБ РФ по Республике Северная Осетия—Алания не ответили “Ъ”. Но источники на рынке утверждают, что единая база так и не была создана.

Возможно, сообщения о снятии у выезжающих россиян IMEI-кодов — не что иное, как информационные вбросы, но даже если это не так, наличие только идентификатора смартфона, пусть и в связке с ФИО и датой рождения, навряд чем-то всерьез поможет. В конце концов, устройство можно просто поменять на новое вместе с сим-картой.

Вот о чем реально стоит задуматься гражданам, которые опасаются слежки, так о количестве уже созданных баз, где их персональные данные давно систематизированы: от сервисов госуслуг до порталов доставки еды и товаров. Чего стоила только утечка «Яндекс.Еды» в конце февраля, когда в сеть попали данные 58 тыс. клиентов: от имен до адресов и кодов домофона. И таких баз множество, причем сопоставить их с отлаженной за время карантина системой видеонаблюдения с распознаванием лиц хотя бы в Москве куда проще, чем с нуля заводить реестр IMEI-кодов выезжающих за рубеж граждан. А с частотой утечек любой информации в последнее время и ее моментальной публикации в сети тем, кто все же захочет разыскать новоиспеченного эмигранта где-нибудь за границей, может даже не потребоваться делать официальные запросы в компании.