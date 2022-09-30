Без паники!

Ваня Горбачев уже почти полгода не был дома, в Курске: с марта он находится на лечении в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве. У мальчика острый лимфобластный лейкоз. Чтобы выздороветь, ему нужна трансплантация костного мозга. Мама, папа и старший брат рады были бы поделиться с Ваней своими стволовыми клетками, однако не подходят по медицинским показаниям. Потенциальные доноры для мальчика нашлись в базе Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, однако подбор и активация неродственного донора стоят дорого, а государством не оплачиваются. Нужна наша помощь — у семьи нет таких денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Время у Вани расписано по часам: он учится в госпитальной школе «УчимЗнаем», занимается шахматами, рисует

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Время у Вани расписано по часам: он учится в госпитальной школе «УчимЗнаем», занимается шахматами, рисует

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Под водой идет битва. Неказистый герой, совсем мальчишка, сражается с чудовищем. Поначалу ему страшно, однако он быстро вспоминает, что у него есть неоспоримое преимущество — он хорошо владеет мечом. Воспользовавшись оружием и получив помощь друга, мальчик побеждает чудовище.

— Больше всего мне нравится узнавать о том, как люди преодолевают трудности, как выживают,— говорит Ваня, чуть сбивчиво, но восхищенно пересказывая подробности подводного сражения из любимой книжки. Он и сам несколько лет назад стал героем собственной истории о выживании.

Любимый младший сын и брат, веселый и активный мальчишка, который вместе с родителями часто ходил в походы, плавал в море и занимался карате, три года назад неожиданно стал плохо себя чувствовать.

— Ваня сник, быстро уставал, ослабел,— рассказывает Надежда, мама мальчика.— Сначала мы списывали это на школьную нагрузку: сын как раз пошел в первый класс. Но однажды у него резко поднялась температура, жаропонижающие и антибиотики, которые назначил ему папа — он сам врач, работает в больнице,— не помогли. После анализа крови стало ясно: Ваня серьезно болен.

Надежда вспоминает, что поначалу не поверила в страшный диагноз сына, говорила онкологу: «Это какая-то ошибка, быть того не может, лимфобластный лейкоз — смертельное заболевание!»

Пришлось принять реальность — мальчику срочно начали лечение в Областной детской больнице в Курске. Химиотерапия и курс лечения дорогим противоопухолевым препаратом, средства на покупку которого собрал благотворительный фонд, помогли: Ваня вышел в ремиссию.

— Мы радовались, что жизнь налаживается: сын вернулся к школьным занятиям, мы все немного выдохнули,— вспоминает Надежда.

Однако контрольное обследование в марте этого года показало: болезнь вернулась. Ваню вместе с мамой из Курска срочно отправили в Москву, в НМИЦ имени Дмитрия Рогачева. Здесь ему провели два блока высокодозной химиотерапии, которую мальчик перенес неплохо. А для достижения полной ремиссии он прошел еще и курс иммунотерапии, с закупкой лекарства снова помогли благотворители. Но риск возвращения болезни остается высоким — чтобы лейкоз окончательно отступил, Ване необходима пересадка костного мозга.

Ваня Горбачев всегда и во всем стремится дойти до сути: он узнал, что трансплантация костного мозга похожа на перезапуск компьютера после поломки, когда память машины обнуляется, а потом загружается новыми данными, и совершенно успокоился.

— Сын сказал: надо — значит, надо, буду лечиться, пока не вылечусь,— говорит Надежда.— Он вообще удивительно стойкий мальчик, терпеливый, разумный. Когда я начинаю переживать, Ваня утешает меня: говорит, что обязательно выздоровеет, ведь другого выхода нет.

Все время в клинике у него расписано буквально по часам: Ваня учится в госпитальной школе «УчимЗнаем», ходит на занятия по робототехнике, шахматам, с увлечением рисует — только чтобы не зацикливаться на своей болезни.

— Как ты думаешь, что помогает человеку выжить в серьезных испытаниях? — спрашиваю я у Вани.

— Главное — не поддаваться панике. А еще действовать, как задумано.

Для Вани, который не паникует и даже умудряется поддерживать маму, единственный способ выжить — пройти через задуманную трансплантацию костного мозга. Однако герою нужно помочь, чтобы он победил в битве с чудовищем. Мы же не оставим его одного?

Для спасения Вани Горбачева не хватает 759 612 руб. Гематолог НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Римма Хисматуллина (Москва): «У Вани случился поздний рецидив острого лимфобластного лейкоза. После двух блоков высокодозной химиотерапии и курса иммунотерапии ребенка удалось вывести в ремиссию. Но, учитывая диагноз и тяжелое течение болезни, ему по жизненным показаниям требуется трансплантация костного мозга от неродственного донора. Подбором и активацией донора, доставкой трансплантата занимается Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова». Стоимость подбора, активации донора и доставки трансплантата 883 612 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Курск» соберут 24 тыс. руб. Не хватает 759 612 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Ваню Горбачева, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Вани — Надежды Сергеевны Козыревой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Наталья Волкова, Москва