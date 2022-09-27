Теннис
Рейтинг АТР
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6740 очков. 2 (2). Каспер Рууд (Норвегия) — 5850. 3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810. 4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5065. 5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5040. 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4 810. 7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3570. 8 (8). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3550. 9 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3390. 10 (11). Янник Синнер (Италия) — 3200. 11 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3195. 12 (12). Тейлор Фриц (США) — 3055. 13 (13). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2950. 14 (14). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2360. 15 (15). Маттео Берреттини (Италия) — 2360. 16 (16). Марин Чилич (Хорватия) — 2345. 17 (17). Диего Шварцман (Аргентина) — 2110. 18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1990. 19 (19). Фрэнсис Тиафо (США) — 1940. 20 (20). Ник Кириос (Австралия) — 1780… 39 (39). Аслан Карацев (Россия) — 1130.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10180 очков. 2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 5090. 3 (4). Паула Бадоса (Испания) — 3934. 4 (3). Анетт Контавейт (Эстония) — 3860. 5 (5). Джессика Пегула (США) — 3501. 6 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3470. 7 (6). Мария Саккари (Греция) — 3176. 8 (8). Коко Гауфф (США) — 3047. 9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 3025. 10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 2930. 11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2895. 12 (12). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2875. 13 (13). Вероника Кудерметова (Россия) — 2561. 14 (14). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2295. 15 (16). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2295.16 (15). Даниэль Коллинз (США) — 2277. 17 (19). Елена Остапенко (Латвия) — 2271.18 (17). Мэдисон Кис (США) — 2248. 19 (20). Каролина Плишкова — 2061. 20 (18). Петра Квитова (обе — Чехия) — 2003. … 21 (24). Екатерина Александрова — 1975… 23 (30). Людмила Самсонова — 1937… 48 (45). Анастасия Потапова — 1076… 52 (53). Анна Калинская — 983… 90 (85). Варвара Грачева (все — Россия) — 694.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.