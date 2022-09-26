Банки ответят клиентам по-быстрому

Госдума рассмотрит законопроект, вдвое сокращающий срок, в течение которого участники финансового рынка должны предоставить ответ на жалобу клиента. Депутаты и представители ЦБ уверены, что это усилит ответственность финансовых организаций при работе с обращениями граждан. Однако банкиры и страховщики подчеркивают, что сокращение сроков реагирования на жалобы отвлечет ресурсы от решения более актуальных задач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Госдуму внесен законопроект, регламентирующий обращения клиентов к организациям на финансовом рынке, согласно которому ответ должен быть предоставлен в течение 15 дней (сейчас — 30 дней). В пояснительной записке говорится, что от организации требуется предоставление «обоснованного ответа». Законопроект обращен к банкам, страховщикам, микрофинансовым организациям, профучастникам и ряду других организаций. «Современные технологии позволяют быстро отреагировать на обращение граждан. 30 дней — срок, в течение которого обстоятельства могут сильно измениться, а обращения порой требуют быстрой реакции для того, чтобы принять правильные решения»,— поясняет один из авторов документа, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В ЦБ отмечают, что основная идея в том, чтобы жалобы граждан в первую очередь направлялись для рассмотрения в банки и другие финансовые организации. «Если клиент не удовлетворен ответом, он сможет обратиться в Банк России, который, в свою очередь, проконтролирует, как была рассмотрена жалоба»,— уточнили в регуляторе. Это позволит усилить как ответственность самих организаций, так и контроль за рассмотрением обращений граждан. «Компаниям выгоднее самим решить проблему с клиентом, исправить свою ошибку, если она была допущена, чем ждать, пока это сделает регулятор с применением соответствующих надзорных мер»,— уверены в Банке России.

За первую половину 2022 года в ЦБ поступило 198,5 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 36,3% больше, чем в прошлом году. На долю банков пришлось 50,9% жалоб, на долю некредитных финансовых организаций (НФО) и участников корпоративных отношений — 36,2% жалоб.

Правозащитники считают инициативу своевременной. «Мы видим, что рынок очень неохотно идет навстречу потребителю, ожидая указаний и разъяснений регулятора, постановлений правительства, что порой абсурдно»,— говорит координатор проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Юристы отмечают, что даже текущая норма ответа на жалобы в 30 дней распространяется только на госструктуры. «Закон "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ" не устанавливает порядок и сроки рассмотрения обращений граждан в банки, его действие также не охватывает микрофинансовые, клиринговые и страховые организации, БКИ, рейтинговые агентства и др.»,— поясняет руководитель практики «Банкротства» юридической компании GRM Ксения Хлопотова. По ее словам, новый законопроект предлагает унифицировать сроки ответов. С принятием документа «ЦБ получит дополнительные рычаги влияния на финансовые организации», предполагает госпожа Хлопотова.

Представители банковского сообщества недовольны установлением столь жестких рамок. Как пояснил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, для разбора жалобы в многофилиальном банке или по жалобе, требующей поднять из архива информацию о расчетах клиента, 15 дней «объективно мало».

По его словам, банкам, чтобы соответствовать требованиям закона, придется ускорять всю работу с жалобами, что «сейчас вообще не ко времени, поскольку есть множество более важных для потребителей тем — например, кредитные каникулы».

Не обрадовались ускорению рассмотрения жалоб и страховщики. По словам вице-президента ВСС Сергея Ефремова, «наибольшее количество обращений приходит по урегулированию убытков; для рассмотрения обращения нужно поднять из архива выплатное дело, срок поиска и представления которого может занять до двух недель; ознакомившись с материалами, нужно получить объяснения ответственных сотрудников, при необходимости провести дополнительные экспертные исследования, подготовить ответ».

Не смутили идеи депутатов только микрофинансистов и коллекторов. В СРО НАПКА поддерживают инициативу как «шаг на пути к сокращению излишней регуляторной нагрузки». В СРО МИР утверждают, что микрофинансовые организации «уже шестой год в силу базовых стандартов отвечают потребителям в 12-дневный срок, так что на деятельность отрасли законопроект не повлияет».

Максим Буйлов, Ольга Шерункова, Юлия Пославская, Полина Трифонова