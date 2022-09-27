Рубль оцифруется в отчетности

Банк России вводит в план счетов бухучета банков понятие цифрового рубля. На первом этапе банки отразят их только в качестве активов. При этом цифровые финансовые активы (ЦФА) будут использоваться и в активной и в пассивной части баланса. В дальнейшем целесообразно проводить и пассивные операции с цифровым рублем, когда должниками по этим требованиям будут выступать банки, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Банк России 26 сентября опубликовал проект нового плана бухгалтерских счетов для кредитных организаций. По документу, с 2023 года банки начнут отражать ряд новых позиций, в частности, счета для учета и движения цифрового рубля на цифровом кошельке кредитной организации. Тема цифрового рубля активно продвигается ЦБ с октября 2020 года. В настоящее время третья форма рубля (в дополнение к наличному и безналичному) тестируется на платформе ЦБ с участием 15 банков.

Предполагается, что цифровой рубль будет запущен с 2023 года, пояснил глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Кроме того, Банк России вводит отдельный счет для учета цифровых финансовых активов (ЦФА) и счетов для учета денежных средств, находящихся на специальных счетах клиентов (типа «С», «К», «И», «О», «Д»), открываемых в соответствии с указами президента России.

При этом в отличие от ЦФА, где вводятся счета на активной и на пассивной части баланса, по цифровому рублю вводится только активный счет для учета цифровых рублей кредитной организацией — участником платформы. По словам источника “Ъ” на банковском рынке, сейчас рассматривается сценарий, когда клиент конвертирует свои наличные или безналичные средства в цифровые рубли на цифровом кошельке. Потом он может эти средства перевести на кошелек другому физлицу, заплатить ими или обратно конвертировать. В такой конструкции пассивный счет в цифровых рублях не нужен. Ранее Банк России указывал, что кредитные организации будут только операторами по переводу средств в цифровом виде национальной валюты, т. е. не смогут формировать пассивы их основе.

Вместе с тем, по мнению независимого эксперта Ольги Ульяновой, было бы логично, если бы в будущем появились и пассивные счета для отражения цифрового рубля. Это актуально для учета операций, в которых цифровые рубли будут находиться в собственности клиентов, а банки бы выступали должниками по этим требованиям, поскольку базовая концепция ЦБ предполагает двухуровневую систему, в которой банки выступают каналом обмена цифровой валюты между клиентом и регулятором.

При этом если в случае с цифровым рублем, по которому вводится новый счет, есть только пилотный проект, то с ЦФА сделки уже были реализованы. Они могли отражаться на внебалансовых счетах, допускает госпожа Ульянова, или на балансе, но с выделением таких сделок лишь во внутренних документах. Предполагается, что цифровой рубль в будущем будет использоваться как платежное средство, в отличие от ЦФА, по которым также вводятся отдельные счета, добавляет старший эксперт ФБК Анна Тимершина. Однако, по словам заместителя главного бухгалтера Росбанка Максима Постовалова, «использование при работе с ЦФА уже имеющихся в плане счетов в полном объеме затруднительно». Согласно новому положению ЦЦБ, «приобретенные ЦФА будут отражаться на активных счетах, выпущенные — на пассивных», поясняет госпожа Тимершина. Кроме того, согласно проекту, ЦФА будут подлежать переоценке.

Введение дополнительных счетов по ЦФА и цифровому рублю не должно привести к чрезмерному повышению нагрузки на банки. «В план бухучета изменения вносятся нередко — банки к этому готовы и, как правило, прорабатывают такие моменты (в том числе по учетной политике) на стадии проектов нормативных актов»,— отмечает госпожа Тимершина. По оценке главного бухгалтера Сбербанка Михаила Ратинского, «введение отдельных номерных групп под спецсчета, а также под цифровые финансовые активы видится логичным и обоснованным, однако с учетом масштаба вносимых изменений предполагаемые сроки введения указанных изменений выглядят довольно сжатыми».

Ольга Шерункова, Максим Буйлов