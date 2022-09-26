Язык довел до «Спартака»

Московский «Спартак», в конце лета перешедший под полный контроль ЛУКОЙЛа, похоже, завершил формирование топ-менеджмента, который в качестве председателя совета директоров возглавил первый вице-президент нефтяной компании Александр Матыцын. Из новых персонажей в руководстве клуба наиболее любопытным, видимо, следует признать англичанина Пола Эшуорта. Он трудится в футболе два десятилетия, но никогда не добирался до по-настоящему высокого уровня, зато знает русский язык и имеет опыт работы в России — правда, короткий и довольно специфический.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Знание Полом Эшуортом русского языка сыграло «важную роль» при его назначении на должность спортивного директора «Спартака»

Фото: Ross Parker / SNS Group / Getty Images Знание Полом Эшуортом русского языка сыграло «важную роль» при его назначении на должность спортивного директора «Спартака»

Фото: Ross Parker / SNS Group / Getty Images

Московский «Спартак» объявил о серии кадровых изменений в руководстве клуба. Все они стали следствием события, произошедшего в конце августа. Тогда ЛУКОЙЛ объявил о том, что получил контроль над 100% акций «Спартака». Также в собственность нефтяной компании, которая на протяжении почти 20 лет официально была ключевым спонсором клуба, перешел домашний стадион красно-белых «Открытие-банк Арена». Одновременно об уходе с поста президента «Спартака» объявил Леонид Федун, руководивший клубом с 2003 года (ему принадлежала почти треть его акций).

Большая часть изменений касается совета директоров клуба. Вместе с занявшим должность его председателя первым вице-президентом ЛУКОЙЛа Александром Матыцыным в него вошли три топ-менеджера нефтяной компании — Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин, генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, президент спартаковской академии «Спартак» Сергей Родионов, а также независимые директора Олег Малышев и Юсуф Алекперов. Рассказывая ТАСС о задачах органа, господин Матыцын в качестве первоочередной выделил «создание более прозрачного коллегиального механизма принятия решений и распределения финансирования». При ее решении он пообещал опираться «на управленческую модель ЛУКОЙЛа, эффективность которой доказана 30-летней историей компании».

Еще об одном назначении «Спартак» объявил отдельным пресс-релизом на клубном сайте, сообщив, что его новым спортивным директором (ранее эту должность занимал итальянец Лука Каттани) будет англичанин Пол Эшуорт.

Господин Эшуорт, которому 52 года,— чрезвычайно любопытный персонаж. Не имея профессионального футбольного бэкграунда, он начал трудиться на тренерских или «смежных» должностях еще на заре позапрошлого десятилетия, будучи совсем молодым.

При этом он постоянно перемещался по миру, оказываясь то в Европе, то в Африке, то в Азии. Так вышло, что большая часть его карьеры, в которой команд по-настоящему высокого уровня никогда не было, прошла там, где говорят по-русски. И именно знание русского языка, как признал «Спартак», было фактором, сыгравшим «важную роль» при назначении Пола Эшуорта на один из ключевых постов в клубе.

Учил его господин Эшуорт, например, в Латвии, а также Казахстане, где на излете предыдущего десятилетия добился, видимо, самых заметных успехов. «Астана», в которой он был исполнительным директором, выиграла местный чемпионат, а в 2019 году на групповом этапе Лиги Европы умудрилась одолеть — 2:1 — «Манчестер Юнайтед». Правда, остальные матчи в группе команда проиграла и заняла в ней последнее место.

Занесло однажды Пола Эшуорта и в Россию. В 2005 году он несколько месяцев провел в «Ростове», пригласившем его на должность как раз спортивного директора, но после неудачного старта в чемпионате превратившем во временно исполняющего обязанности наставника.

Руководил ростовчанами в этом статусе господин Эшуорт всего в двух встречах — завершившейся ничьей с «Рубином» и проигранной с «Амкаром». Вскоре англичанин Россию покинул, рассказав, что его настойчиво «просили» проиграть и матч с казанским клубом.

Учитывая особенности биографии, можно сказать, что в «Спартаке» Пол Эшуорт очутится в совершенно непривычных для привыкшего к скромности специалиста условиях. Московский клуб, неплохо стартовавший в сезоне (сейчас он занимает пятое место, но лишь на очко отстает от первой тройки), и так входил в число самых обеспеченных в Российской премьер-лиге (РПЛ), а теперь, после замены собственников и первых лиц, судя по всему, готов тратить еще больше. Во всяком случае, в интервью ТАСС Александр Матыцын отметил, что «унаследованный бюджет на 2022–2023 годы не позволяет клубу решить главные стратегические задачи: усиление спортивного блока, состава команды и развитие инфраструктуры», поэтому «финансирование будет увеличено»: «С приходом нового спортивного директора "Спартак" надеется максимально быстро получить краткосрочную и долгосрочную стратегии по усилению команды. В рамках этого плана уже в октябре будет утвержден новый бюджет, что позволит клубу и тренерскому штабу обеспечить качественную зимнюю трансферную кампанию».

Алексей Доспехов