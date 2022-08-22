Отскочи от красно-белых

В самом популярном футбольном клубе России — московском «Спартаке» — в понедельник произошел интересный поворот. У клуба сменился формальный собственник: компания ЛУКОЙЛ сообщила о приобретении 100% акций ФК «Спартак-Москва», а также стадиона «Открытие-банк Арена». Отметим, что клуб и без того контролировался или ЛУКОЙЛом, или аффилированными с ним структурами или лицами. Достойный внимания момент заключается в том, что Леонид Федун, руководивший красно-белыми с 2004 года и считавшийся их собственником, покидает все посты в ФК «Спартак» и «не будет принимать участие в управлении клубом». Как бы то ни было, это конец целой эпохи в истории клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За все время пребывания Леонида Федуна на посту президента «Спартака» красно-белые завоевали три награды — золото чемпионата России в сезоне 2016/17, Суперкубок-2017 и Кубок России-2022

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ За все время пребывания Леонида Федуна на посту президента «Спартака» красно-белые завоевали три награды — золото чемпионата России в сезоне 2016/17, Суперкубок-2017 и Кубок России-2022

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В понедельник компания ЛУКОЙЛ сообщила о том, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб "Спартак-Москва"», а также стадиона «Открытие-банк Арена» (домашняя арена красно-белых). В сообщении отмечается также, что свой пост покидает президент «Спартака» и акционер ЛУКОЙЛа Леонид Федун.

«В связи с выходом из состава акционеров клуба Леонид Федун слагает полномочия президента, члена и председателя совета директоров АО "ФК «Спартак-Москва»" и не будет принимать участие в управлении клубом»,— отметили в компании.

В ЛУКОЙЛе также заверили в стремлении продолжить активное развитие клубной инфраструктуры. «В частности, будут созданы условия для перевода Академии им. Федора Черенкова в Тушино. Также компания выступит инвестором строительства универсального спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков в Тушино»,— отмечается в заявлении ЛУКОЙЛа. При этом ЛУКОЙЛ, следует из заявления компании, останется ключевым спонсором красно-белых. «Компания рассчитывает, что ее инициативы вместе с неизменной спонсорской поддержкой со стороны ЛУКОЙЛа позволят еще больше укрепить позиции "Спартака" и привести его к новым победам»,— говорится в заявлении компании.

Решение господина Федуна отказаться от руководящей позиции в «Спартаке» в общем укладывается в тренд, заложенный основным акционером ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Он еще в апреле, после того как в отношении него были введены санкции Великобритании, оставил пост президента нефтяной компании. А в конце июня ЛУКОЙЛ покинул и Леонид Федун, занимавший в компании пост вице-президента. По официальной версии — «в связи c достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами». Впрочем, тогда же в пресс-службе господина Федуна отмечали, что его отставка с клубом не связана. «К футболу это не имеет отношения. Буду и дальше заниматься "Спартаком" — делать все, чтобы наш клуб, несмотря ни на что, жил и развивался»,— заявил Леонид Федун.

Отметим, что контрольный пакет акций «Спартака» Леонид Федун приобрел в 2004 году (у Андрея Червиченко примерно за $70 млн).

Хотя считался он с тех пор владельцем клуба весьма условно, в силу непрозрачности структуры собственности команды. Предполагалось, что основным собственником команды является господин Алекперов — по данным Forbes, он обладал более чем 30% акций «Спартака». В 2015 году господин Алекперов в Перми во время встречи со студентами Пермского научно-исследовательского политехнического университета рассказал, что ЛУКОЙЛ (компания много лет является спонсором клуба) дает «Спартаку» «всего $6 млн в год». Это, по его мнению, являлось «несущественной нагрузкой для нефтяной компании». Господин Алекперов отметил также, что основные затраты на содержание команды несут частные лица. «Все остальные затраты, которые составляют более $60 млн в год, несут частные лица: я и Федун»,— сказал Вагит Алекперов.

Если отталкиваться от оценки Вагита Алекперова, получается, что он и господин Федун потратили на содержание команды с 2004 года более $1 млрд. Это много, но до рекордов, например, Романа Абрамовича на усиление «Челси» (куплен в 2003-м за £140 млн, продан за £4,25 млрд в 2022-м под давлением властей Великобритании) не дотягивает. Не удивительно, учитывая, что, в отличие от Романа Абрамовича, успешно поработавшего над превращением английского середняка в европейского гранда, Леонид Федун не выказывал столь глобальных амбиций.

В 2004 году, когда господин Федун получил контроль над «Спартаком», красно-белые, пережившие в 1990-е свой лучший, пожалуй, период (с 1992 по 2001 год они девять раз становились чемпионами России), были не в лучшей форме. Первенство команда закончила лишь восьмой. Отчасти потому, что клуб не мог позволить себе расходы, которые к тому моменту спокойно выдерживали конкуренты — «Локомотив», ЦСКА, «Рубин», «Зенит».

Вливание свежих денег, однако, ожидаемого результата не дало. За все время пребывания Леонида Федуна на посту президента «Спартака» красно-белые завоевали всего три награды.

Из них действительно ценная лишь одна — чемпионский титул в сезоне 2016/17. Помимо этого еще были Суперкубок страны 2017 года, а также Кубок России-2022. Не отличалась команда достижениями и на европейской арене — максимумом стал выход в четвертьфинал Лиги Европы в сезоне 2010/2011. Но там все закончилось плачевно — «Порту» обыграл «Спартак» со счетом 10:3 по сумме двух матчей.

Добавим также, что при Леониде Федуне «Спартаку» никак не удавалось добиться стабильности тренерского штаба.

За 16 лет пост главного тренера команды занимали 16 специалистов (не считая исполняющих обязанности) — десять иностранных и шесть российских. То есть в среднем работали тренеры в «Спартаке» не более года. Такая чехарда на фоне отсутствия результатов не могла не сказаться на отношении к боссам команды. К тому же клуб чаще всего не угадывал с приобретениями футболистов. Да, суперклубы запрограммированы на то, чтобы много покупать и мало продавать, но в случае со «Спартаком» работа на трансферном рынке должна была, как казалось, быть прибыльной. В действительности же, если учесть хотя бы топ-10 крупнейших трансферов в истории «Спартака» при Федуне, окажется, что красно-белые потеряли около $55 млн.

«Мне кажется, что в это решение (об уходе Федуна.— “Ъ”) только какие-то свято верующие в Федуна люди не верили, все понимали, что к этому идет,— заявил "РИА Новости" экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко.— Все были в курсе передачи клуба, и этот этап подошел к своей финишной черте. Равно как и футбольная карьера Федуна. Что ожидает "Спартак"? На мой взгляд, будет лучше. Потому что не будет волюнтаристских решений не разбирающегося в футболе человека, будут работать более компетентные и более правильные люди». Давний болельщик «Спартака», знаменитый теннисист, первый в истории России победитель турнира Большого шлема (Roland Garros 1996) Евгений Кафельников, ранее отказывавшийся посещать спартаковский стадион, заявил в своем Twitter, что «теперь с чистой совестью пойдет на следующий домашний матч».

«Да, трофеев считаное количество! — сказал ТАСС двукратный чемпион СССР в составе "Спартака" Александр Мостовой.— Но ведь действительно многое было сделано для "Спартака", для команды в целом. Я думаю, что болельщики и футболисты должны быть благодарны Федуну, потому что команда никогда не была замечена в скандалах в плане денежного вопроса, всегда все оставались довольны, за это время большое количество людей прошло через клуб, все остались довольны и заработали прилично».

Александр Петров