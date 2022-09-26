Каждый второй кадр

В субъектах РФ, где 9–11 сентября прошли выборы депутатов региональных и городских парламентов, завершается распределение руководящих постов. По подсчетам “Ъ”, в половине случаев меняется председатель органа, при этом доля спикеров-«новичков» в заксобраниях оказывается выше, чем в горсоветах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В большинстве региональных парламентов, чей состав обновился по итогам единого дня голосования, уже прошли первые заседания, на которых традиционно решаются организационные вопросы: регистрация фракций, распределение должностей в комитетах и выборы председателя. Напомним, новые депутатские созывы сформированы в парламенте Северной Осетии, Госсовете Удмуртии, заксобраниях Пензенской области и Краснодарского края, а также в Саратовской и Сахалинской облдумах. Везде «Единая Россия» (ЕР) получила большинство мандатов.

21 сентября депутаты Саратовской облдумы избрали новым председателем законодательного органа бывшего мэра Саратова Михаила Исаева (ЕР). Господин Исаев баллотировался в одномандатном округе №4 против блогера-«миллионника» от КПРФ Николая Бондаренко и обещал приложить все усилия, чтобы не пустить скандального коммуниста в парламент. Уже в ходе избирательной кампании он сложил полномочия градоначальника. Источники “Ъ” еще в ходе выборов говорили, что бывший мэр рассчитывает на пост спикера. На первом заседании думы кандидатуру единоросса поддержали 33 депутата. За единственного оппонента Михаила Исаева, лидера фракции КПРФ Александра Анидалова, проголосовали пятеро.

В тот же день председателя избрали в заксобрании Пензенской области. Как и саратовские коллеги, пензенские парламентарии выбрали «новичка» — депутата последних четырех созывов, бывшего вице-спикера и руководителя фракции ЕР Вадима Супикова. По данным собеседников “Ъ”, решение было ожидаемым. Господина Супикова утвердили на посту единогласно. 22 сентября новым спикером североосетинского парламента также единогласно был избран бывший премьер-министр республики Таймураз Тускаев (ЕР).

Интрига сохраняется на Сахалине, где в новый созыв облдумы прошел ее действующий председатель, секретарь реготделения ЕР Андрей Хапочкин. Источники “Ъ” в региональной власти говорят, что вместе с ним на пост спикера рассматривается бывший министр соцзащиты и экс-мэр Охи Елена Касьянова, которую поддерживает губернатор Валерий Лимаренко. Дата первого заседания парламента пока не назначена.

Из оставшихся спикеров-«старичков» пост сохранит председатель заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко (ЕР). Единороссы уже выдвинули его кандидатуру на голосование, первое заседание парламента пройдет 28 сентября. По данным источников “Ъ”, скорее всего, на прежнем месте останется и спикер Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев (ЕР). Депутаты республики соберутся на первое заседание 27 сентября.

А вот в парламентах региональных столиц остающихся председателей будет куда больше. Так, 21 сентября омские депутаты почти единогласно переназначили спикером горсовета Владимира Корбута (ЕР). За его кандидатуру проголосовали 37 человек, против — один, еще один бюллетень признан недействительным. Господин Корбут был единственным претендентом на пост. Еще большее единодушие проявили депутаты Тверской гордумы, где по итогам выборов все 25 мандатов получили представители ЕР. На первом заседании они выдвинули в спикеры действующего руководителя органа Евгения Пичуева и единогласно его избрали.

По данным собеседников “Ъ”, спикером думы Владивостока вновь станет единоросс Андрей Брик. «Его кандидатура всех устраивает»,— сообщил “Ъ” источник в правительстве региона. Также, по данным “Ъ”, пост главы Кирова (избирается из числа депутатов и руководит гордумой) сохранит Елена Ковалева (ЕР). В Барнауле, Горно-Алтайске и Кызыле первые заседания городских парламентов пройдут 28–29 сентября. Кто их возглавит, пока неизвестно, однако все действующие тамошние спикеры — единороссы Галина Буевич, Юрий Нечаев и Ирина Казанцева — переизбрались в новые созывы.

Смена руководства уже произошла в Курске (новый спикер — Владимир Токарев), Ярославле (Сергей Калинин) и Пскове (Александр Гончаренко). Все новые председатели — единороссы. Новым спикером гордумы Черкесска станет атаман баталпашинского отдела Кубанского казачьего войска Валерий Дедук, его кандидатуру уже одобрили регполитсовет ЕР. Наконец, гордумой Петропавловска-Камчатского точно будет руководить новый спикер, поскольку прежний председатель Галина Монахова в новый созыв не избралась. Правда, пока неизвестно, кто ее сменит на этом посту.

Андрей Прах, корреспондентская сеть “Ъ”