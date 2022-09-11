Из Александра Вучича выжимают серба по капле

На фоне продолжающихся боевых действий на Украине Запад потребовал от президента Сербии Александра Вучича ускорить решение проблемы Косово и определиться, с какой «стороны занавеса» между Россией и Западом находится Сербия. Для этого Белграду предложено принять «новую основу» для переговоров с Приштиной, которые привели бы к «признанию реальности» — существованию независимого Косово. Создавшуюся ситуацию обсудит на специальном заседании 13 сентября парламент Сербии. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Darko Vojinovic / AP Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Darko Vojinovic / AP

О требованиях Запада сообщил сам президент Сербии Александр Вучич после состоявшегося в субботу заседания Совета безопасности страны. Совбез был срочно созван, чтобы рассмотреть итоги состоявшихся накануне в Белграде переговоров сербского президента с представителем ЕС на Балканах Мирославом Лайчаком и эмиссарами немецкого канцлера Йенсом Плеттнером и французского президента Эмманюэлем Бонном. Переговоры касались одной темы — нормализации отношений Сербии и Косово.

По признанию Александра Вучича, от него фактически потребовали «срочно решить» проблему с Косово. «Европейцы сообщили мне общую позицию Запада, что в условиях нынешней войны на Украине Европе не нужны новые конфликты, и потому важно как можно скорее выйти на решение (косовской проблемы.—“Ъ”)»,— рассказал президент Сербии. По его словам, это нужно Западу еще и для того, чтобы выбить из рук Кремля аргумент о косовском прецеденте, используемый им в отношении Крыма. «После этого они бы сказали Владимиру Путину: если Крым и Украина договорятся (о признании Крыма российским), тогда это возможно, а так — нет,— пояснил сербский президент и добавил: — Сербия стала побочной жертвой конфликта великих держав».

Для скорейшего решения косовской проблемы Белграду предложено принять «новую основу» для переговоров с Приштиной. По словам Александра Вучича, переговоры по новой формуле привели бы к «признанию того, что Запад считает реальностью», то есть существованию независимого Косово.

Наконец, как заявил сербский лидер, от Сербии потребовали определиться, с какой «стороны занавеса» между Россией и Западом она находится.

«Мне сказали, что Путин "опустил занавес" и сейчас всем остается выбрать сторону — либо ту, где экономики не существует, либо же сторону успеха — там, где они»,— изложил Александр Вучич свой разговор с тремя западными эмиссарами.

«Президенту Сербии направлен ясный сигнал: либо он встает на сторону Евросоюза, осуждает российскую агрессию и полностью присоединяется к санкциям, либо выступает против ЕС,— говорит глава белградского Института европейских проблем Наим Лео Бешири.— Выбор за Сербией, и пока она определяется, нелишне напомнить, что 75% сербского экспорта приходится на ЕС».

Приезд сразу трех западных эмиссаров в Белград свидетельствует о явном намерении ЕС и США не только ускорить разрешение косовской проблемы, но и склонить Сербию на свою сторону в нынешнем геополитическом противостоянии.

Усиление команды западных посредников на Балканах (до сих пор спецпредставителей в регионе имели США, ЕС, Великобритания, Словения и Греция) произошло после того, как неделю назад немецкий канцлер Олаф Шольц и французский президент Эмманюэль Макрон направили идентичные письма лидерам Сербии и Косово. Назвав нынешний момент «определяющим для безопасности Европы и стабильности Балкан», главы Германии и Франции напомнили, что «полная нормализация между Косово и Сербией имеет ключевое значение для региона», и призвали «проявить максимальную решимость и готовность принимать трудные решения». Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон сообщили о назначении своих спецпредставителей по сербско-косовскому урегулированию, которые присоединяются к эмиссару ЕС на Балканах Мирославу Лайчаку. Спустя всего несколько дней «евротройка» посетила Приштину и Белград, после чего и последовали столь важные заявления сербского президента.

Отношения с Косово станут темой специального заседания парламента Сербии, которое назначено на вторник. Не исключено, что обсуждение продлится и в среду. Александр Вучич сообщил, что будет присутствовать в парламенте во время всего заседания и на все вопросы депутатов ответит лично. Многие же региональные эксперты расценили проведение специального заседания сербской Скупщины как попытку президента Сербии разделить с парламентом ответственность за принятие грядущих «трудных решений» по Косово.