Российских евреев мобилизуют на выезд

В четверг в Израиле прошло совещание межведомственной комиссии, собранное по инициативе Министерства финансов и Министерства алии (репатриации.— “Ъ”), посвященное репатриации евреев из России, в связи с возросшим спросом на выезд после объявления частичной мобилизации.

По информации израильских СМИ, было отмечено, что около 13 тыс. россиян, подпадающих под закон о возвращении (имеют еврейские корни), уже получили визы на репатриацию, но еще не приехали. Согласно оценкам, еще 20 тыс. подадут заявления о репатриации в ближайшее время.

Еще накануне израильские СМИ сообщали, что ведомства, ответственные за репатриацию, готовы к любому развитию событий. Как поясняет сайт Newsru.co.il, процесс ускоренной репатриации («зеленый маршрут») для граждан России, который позволял подавать документы онлайн, работал весной в течение одного месяца, но был приостановлен. Израильские СМИ не исключают, что «зеленый маршрут» заработает вновь. Однако и сейчас лица, подпадающие под закон о возвращении, могут въехать в Израиль в качестве туристов и пройти процесс смены статуса на месте. Еврейское агентство «Сохнут», консультирующее по вопросам репатриации, в четверг открыло колл-центр для россиян.

Накануне премьер-министр Израиля Яир Лапид попросил гендиректора израильской авиакомпании El Al увеличить количество рейсов из России. El Al осталась единственной авиакомпанией, совершающей прямые рейсы между Москвой и Тель-Авивом. Этот вопрос в том числе обсуждался на заседании комиссии. Из-за сложностей со страхованием рейсов в Россию авиакомпания сократила их число, и цены на билеты возросли. Многие желающие репатриироваться в Израиль дожидались бесплатных рейсов, организованных «Сохнут».

Министр алии (репатриации.— “Ъ”) и интеграции Пнина Тамано-Шата сказала израильскому порталу Ynet, что спрос на перелет в Израиль из РФ растет. «Мы видим больше запросов на иммиграцию из России. Министерство делает все возможное, чтобы желающие могли безопасно добраться, несмотря на трудности,— сказала она.— Мое министерство готовится к крупномасштабной иммиграционной волне».

О готовности к приему новой волны репатриантов отчитался и генеральный директор МИД Израиля Алон Ушпиз. По данным Центрального бюро статистики Израиля, в период с 24 февраля по 31 июля страна приняла 18 891 репатрианта из России. За весь 2021 год из России в Израиль приехали 21 тыс. новых репатриантов.

Марианна Беленькая