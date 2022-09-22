Москва и Петербург оторвались от России

В четверг Единая лига ВТБ обнародовала бюджеты российских участников турнира за прошлый сезон. Лидером по расходам традиционно оказался ЦСКА, потративший на содержание клуба 2,8 млрд руб. Это, впрочем, не помогло армейцам сохранить чемпионский титул, который они уступили «Зениту», чьи расходы составили 2,43 млрд руб. Но нужно отметить, что новые данные, в отличие от предыдущих лет, не в полной мере отражают финансовую мощь клубов. Многие из них в этом сезоне столкнутся с урезанием бюджетов. Тот же ЦСКА может недосчитаться 20% прошлогоднего бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению почетного президента Единой лиги ВТБ Сергея Иванова, введение потолка зарплат в клубах приведет к краху баскетбола в России

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ По мнению почетного президента Единой лиги ВТБ Сергея Иванова, введение потолка зарплат в клубах приведет к краху баскетбола в России

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Единая лига ВТБ по традиции незадолго до старта нового сезона (первенство начинается 2 октября) обнародовала бюджеты российских участников чемпионата за предыдущий сезон. Каких-то сенсаций в ходе состоявшегося на «ВТБ-Арене» мероприятия, главным спикером которого, опять же по традиции, был почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов, обнародовано не было. Больше всех в сезоне-2021/22 потратил ЦСКА. Как и во все предыдущие годы, о которых Лига предоставляла сведения,— впервые бюджеты клубов были обнародованы в 2014 году.

Расходы армейцев составили 2,808 млрд руб. Доходы на 69 млн руб. больше. То есть бюджет ЦСКА получился профицитным. Больше ни один из клубов, попавших в отчетность, таким достижением похвастать не может. При этом на зарплаты игрокам ушло 1,498 млрд руб., а содержание тренерского состава и технического персонала обошлось еще в 155 млн руб.

На втором месте, причем с существенным отставанием, расположился «Зенит». Расходная часть бюджета петербуржцев составила 2,43 млрд (доходная — 2,4 млрд). Но куда больше в глаза бросается разница в расходах московского и петербургского грандов на зарплаты игроков. У «Зенита» они, если исходить из данных, представленных клубом лиге, были в два с лишним раза ниже — 772 млн руб. Правда, тренеры и персонал обошлись «Зениту» дороже, чем ЦСКА,— в 202 млн руб. Чем вызван такой разрыв в расходах на оплату контрактов баскетболистов, непонятно. И ЦСКА, и «Зенит» по ходу сезона (как до начала событий на Украине, так и после, когда команды столкнулись с массовым отъездом легионеров) в том, что касается уровня игроков, а значит, и уровня их зарплат, были оснащены примерно на одном уровне. Но если в обнародованных сведениях нет никакого лукавства, то стоит признать, что «Зенит» куда эффективнее расходовал средства. Ведь именно петербуржцы в прошлом сезоне прервали растянувшуюся на девять сезонов чемпионскую серию ЦСКА, обыграв армейцев в потрясающем по накалу страстей финале до четырех побед (4:3).

«Зенит» и ЦСКА остаются основными претендентами на титул и в грядущем первенстве. Но нельзя исключать, что в этот раз у петербуржцев будет не только игровое, но и финансовое преимущество. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник, в новом сезоне бюджет ЦСКА может быть уменьшен минимум на 20% относительно прошлогоднего. По информации источника, это связано с тем, что генеральный спонсор команды — компания «Норникель» — урежет финансирование. «Зенит» же сложностей с деньгами, похоже, не испытывает. Маркером благополучного состояния дел в петербургской команде может служить новость о том, что «Зенит» подписал контракт с защитником сборной Франции Тома Эртелем. Игрок поставил подпись под контрактом, несмотря на то что ранее дал Французской баскетбольной федерации письменное обещание не играть в российских и белорусских командах, согласившись с тем, что в противном случае он будет отлучен от выступлений за сборную. Эртель, в активе которого выступления в числе прочего за «Барселону» и «Реал», стабильно относился к числу наиболее высокооплачиваемых игроков Европы. Можно допустить, что условия, предложенные «Зенитом», оказались настолько убедительными, что Эртель не смог отказаться. К слову, в четверг Сергея Иванова спросили о том, может ли лига пойти на введение потолка зарплат, чтобы как-то уравнять положение команд. Но, по его словам, руководство лиги считает такую идею бессмысленной. «Ведь, несмотря ни на что, легионеры по-прежнему едут в Россию. Если мы введем потолок зарплат, то это будет крах баскетбола в России!» — сказал Сергей Иванов.

Следом за ЦСКА и «Зенитом» расположились, что опять же было вполне предсказуемо, еще два представителя большой российской четверки — УНИКС и «Локомотив-Кубань». Правда, их отставание от «столичных» команд настолько серьезное, что впору выделять «Зенит» и ЦСКА в отдельную «суперкатегорию». Так, УНИКС потратил на команду 1,1252 млрд руб. (бюджет был сведен с дефицитом в 52 млн руб.), а «Локомотив-Кубань» — 1,333 млрд руб. (дефицит — 39 млн руб.). Впрочем, даже отставание казанской и краснодарской команд от ЦСКА и «Зенита» не выглядит настолько большим, как разница между самой бедной из команд топовой четверки и самой богатой из всех остальных. Так, расходы «Нижнего Новгорода» составили 359 млн руб., что почти в четыре раза меньше, чем у «Локомотива-Кубани». Затраты «Пармы» достигли 310 млн руб., а «Енисей» смог выделить на расходы только 245 млн руб.

Александр Петров