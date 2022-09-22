Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лучших разбавили иностранными

Стартует Суперкубок Единой лиги ВТБ

В четверг в Москве стартует Суперкубок Единой лиги ВТБ, являющийся де-факто стартом баскетбольного сезона в России. Нынешний турнир заметно отличается от прошедшего год назад. И статусом — теперь Суперкубок включен в официальный календарь лиги, и составом участников — помимо четырех сильнейших клубов лиги прошлого сезона: «Зенита», ЦСКА, УНИКСа и «Локомотива-Кубани» — в турнире выступят и иностранные команды. Это не нуждающийся в представлении «Партизан» и еще один белградский клуб «Мега».

Новичок «Зенита» Калеб Хоумсли на завершившемся в воскресенье Кубке Владимира Кондрашина и Александра Белова, в финале которого петербуржцы разгромили ЦСКА, был признан MVP турнира

Новичок «Зенита» Калеб Хоумсли на завершившемся в воскресенье Кубке Владимира Кондрашина и Александра Белова, в финале которого петербуржцы разгромили ЦСКА, был признан MVP турнира

Фото: Mike Kireev / NurPhoto / AFP

Новичок «Зенита» Калеб Хоумсли на завершившемся в воскресенье Кубке Владимира Кондрашина и Александра Белова, в финале которого петербуржцы разгромили ЦСКА, был признан MVP турнира

Фото: Mike Kireev / NurPhoto / AFP

До старта регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ еще почти две недели (чемпионат начнется 2 октября), но фактически сезон, если говорить именно о топовых его участниках, начинается уже в четверг на московской «ВТБ-Арене», где с 22 по 25 сентября пройдет Суперкубок Единой лиги ВТБ.

Впервые турнир прошел год назад, перед стартом чемпионата-2021/22, и проводился в формате именно предсезонного соревнования, не включенного в официальное расписание лиги (участие в нем приняли четыре сильнейшие команды сезона-2020/21). Но уже тогда руководство Единой лиги ВТБ заявило о намерении придать Суперкубку официальный статус и даже расширить его. Что, собственно, и случилось в межсезонье, когда было принято решение, что в Суперкубке выступят не четыре, а шесть команд. На первом этапе они разбиты на две группы, где сыграют по два матча. Победители групп в финале разыграют главный приз — Кубок Гомельского. Команды, занявшие вторые места, поспорят за «бронзу», третьи — за пятое место.

Интрига заключалась в составе участников, точнее, в том, кто добавится к топ-четверке прошлого сезона («Зениту», ЦСКА, УНИКСу и «Локомотиву-Кубани»). Как отмечала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, переговоры велись в том числе с китайскими и турецкими клубами. Однако с ними договориться не удалось ввиду несовпадения графиков команд. А вот с сербскими командами общий язык найти получилось. «Первый диалог относительно участия сербских клубов в Суперкубке состоялся еще в мае на "Финале четырех" Евролиги в Белграде,— рассказал ТАСС президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.— Учитывая давние отношения между баскетбольными клубами России и Сербии и уважение к сербскому баскетболу — исторически одному из сильнейших в Европе, а также тот факт, что многие именитые сербские игроки и тренеры выступали в Единой лиге ВТБ, все это дало возможность договориться об участии "Партизана" и "Меги" в Суперкубке».

В Суперкубке сыграют не нуждающийся в представлении «Партизан» и еще один белградский клуб «Мега». «Партизан» определили в группу A, где он сыграет с действующим чемпионом лиги «Зенитом» и «Локомотивом-Кубанью», а «Мега» будет противостоять ЦСКА и УНИКСу в группе B.

Однако основной интерес будут представлять именно столкновения российских клубов в близком к боевому режиме. Стоит напомнить, что еще по ходу прошлого сезона российские клубы столкнулись с массовым отъездом иностранцев (не только игроков, но и тренеров) и с исключением из еврокубковых соревнований. Возникал вопрос, какая из топ-команд лучше и быстрее сумеет приспособиться к новым условиям? Предсезонка показывает, что это, скорее всего, «Зенит» и УНИКС.

И петербуржцы, и казанцы лишились по завершении прошлого сезона многих игроков, но, что важно, сумели удержать главных тренеров (в отличие от ЦСКА, в котором бразды правления командой перешли от Димитриса Итудиса к Эмилу Райковичу) — Хави Паскуаля и Велимира Перасовича, а также набрать вполне боевые составы. К примеру, «Зенит» усилился Треем Томпкинсом, последние семь лет проведшим в «Реале», Ричардом Соломоном, являвшимся лидером турецкого «Бахчешехира», Калебом Хоумсли. Последний, похоже, вполне может стать открытием сезона. Профессиональная карьера Хоумсли началась только в 2021 году, когда он начал выступать за «Гамбург» в чемпионате Германии, но уже в минувшее воскресенье 25-летний американец показал, что способен на многое. Он стал MVP финала Кубка Кондрашина и Белова, в финале которого «Зенит» разгромил ЦСКА — 79:58. На свой счет Хоумсли записал 26 очков.

Что касается УНИКСа, то среди новичков клуба значатся: центровой Луи Лабери, в активе которого два десятка матчей за сборную Франции, имеющий опыт выступлений в НБА защитник Энтони Браун, надежный тяжелый форвард Винс Хантер, бывший разыгрывающий «Далласа» Дэрил Мейкон, хорошо известный российским болельщикам по выступлениям за «Зенит» Джален Рейнолдс. Плюс не нуждающиеся в представлениях Станислав Ильницкий и Михаил Кулагин. Состав по именам подобрался достаточный даже для выступления в Евролиге. К сожалению, к еврокубкам российские команды не допущены.

О том, насколько оправданны надежды казанских болельщиков, можно будет судить уже 22 сентября, когда состоится матч-открытие Суперкубка, в котором УНИКС встретится с ЦСКА, после долгих лет гегемонии теперь представляющимся командой-загадкой. Армейцам, по итогам прошлого сезона лишившимся чемпионского звания, удалось сохранить Николу Милутинова (это ключевой игрок в схеме ЦСКА) и подписать пару более или менее перспективных новичков — Деяна Давидоваца и Ливио Жан-Шарля. Что из этого выйдет, покажет время.

Александр Петров

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...