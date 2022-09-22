Лучших разбавили иностранными

В четверг в Москве стартует Суперкубок Единой лиги ВТБ, являющийся де-факто стартом баскетбольного сезона в России. Нынешний турнир заметно отличается от прошедшего год назад. И статусом — теперь Суперкубок включен в официальный календарь лиги, и составом участников — помимо четырех сильнейших клубов лиги прошлого сезона: «Зенита», ЦСКА, УНИКСа и «Локомотива-Кубани» — в турнире выступят и иностранные команды. Это не нуждающийся в представлении «Партизан» и еще один белградский клуб «Мега».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новичок «Зенита» Калеб Хоумсли на завершившемся в воскресенье Кубке Владимира Кондрашина и Александра Белова, в финале которого петербуржцы разгромили ЦСКА, был признан MVP турнира

Фото: Mike Kireev / NurPhoto / AFP Новичок «Зенита» Калеб Хоумсли на завершившемся в воскресенье Кубке Владимира Кондрашина и Александра Белова, в финале которого петербуржцы разгромили ЦСКА, был признан MVP турнира

Фото: Mike Kireev / NurPhoto / AFP

До старта регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ еще почти две недели (чемпионат начнется 2 октября), но фактически сезон, если говорить именно о топовых его участниках, начинается уже в четверг на московской «ВТБ-Арене», где с 22 по 25 сентября пройдет Суперкубок Единой лиги ВТБ.

Впервые турнир прошел год назад, перед стартом чемпионата-2021/22, и проводился в формате именно предсезонного соревнования, не включенного в официальное расписание лиги (участие в нем приняли четыре сильнейшие команды сезона-2020/21). Но уже тогда руководство Единой лиги ВТБ заявило о намерении придать Суперкубку официальный статус и даже расширить его. Что, собственно, и случилось в межсезонье, когда было принято решение, что в Суперкубке выступят не четыре, а шесть команд. На первом этапе они разбиты на две группы, где сыграют по два матча. Победители групп в финале разыграют главный приз — Кубок Гомельского. Команды, занявшие вторые места, поспорят за «бронзу», третьи — за пятое место.

Интрига заключалась в составе участников, точнее, в том, кто добавится к топ-четверке прошлого сезона («Зениту», ЦСКА, УНИКСу и «Локомотиву-Кубани»). Как отмечала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, переговоры велись в том числе с китайскими и турецкими клубами. Однако с ними договориться не удалось ввиду несовпадения графиков команд. А вот с сербскими командами общий язык найти получилось. «Первый диалог относительно участия сербских клубов в Суперкубке состоялся еще в мае на "Финале четырех" Евролиги в Белграде,— рассказал ТАСС президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.— Учитывая давние отношения между баскетбольными клубами России и Сербии и уважение к сербскому баскетболу — исторически одному из сильнейших в Европе, а также тот факт, что многие именитые сербские игроки и тренеры выступали в Единой лиге ВТБ, все это дало возможность договориться об участии "Партизана" и "Меги" в Суперкубке».

В Суперкубке сыграют не нуждающийся в представлении «Партизан» и еще один белградский клуб «Мега». «Партизан» определили в группу A, где он сыграет с действующим чемпионом лиги «Зенитом» и «Локомотивом-Кубанью», а «Мега» будет противостоять ЦСКА и УНИКСу в группе B.

Однако основной интерес будут представлять именно столкновения российских клубов в близком к боевому режиме. Стоит напомнить, что еще по ходу прошлого сезона российские клубы столкнулись с массовым отъездом иностранцев (не только игроков, но и тренеров) и с исключением из еврокубковых соревнований. Возникал вопрос, какая из топ-команд лучше и быстрее сумеет приспособиться к новым условиям? Предсезонка показывает, что это, скорее всего, «Зенит» и УНИКС.

И петербуржцы, и казанцы лишились по завершении прошлого сезона многих игроков, но, что важно, сумели удержать главных тренеров (в отличие от ЦСКА, в котором бразды правления командой перешли от Димитриса Итудиса к Эмилу Райковичу) — Хави Паскуаля и Велимира Перасовича, а также набрать вполне боевые составы. К примеру, «Зенит» усилился Треем Томпкинсом, последние семь лет проведшим в «Реале», Ричардом Соломоном, являвшимся лидером турецкого «Бахчешехира», Калебом Хоумсли. Последний, похоже, вполне может стать открытием сезона. Профессиональная карьера Хоумсли началась только в 2021 году, когда он начал выступать за «Гамбург» в чемпионате Германии, но уже в минувшее воскресенье 25-летний американец показал, что способен на многое. Он стал MVP финала Кубка Кондрашина и Белова, в финале которого «Зенит» разгромил ЦСКА — 79:58. На свой счет Хоумсли записал 26 очков.

Что касается УНИКСа, то среди новичков клуба значатся: центровой Луи Лабери, в активе которого два десятка матчей за сборную Франции, имеющий опыт выступлений в НБА защитник Энтони Браун, надежный тяжелый форвард Винс Хантер, бывший разыгрывающий «Далласа» Дэрил Мейкон, хорошо известный российским болельщикам по выступлениям за «Зенит» Джален Рейнолдс. Плюс не нуждающиеся в представлениях Станислав Ильницкий и Михаил Кулагин. Состав по именам подобрался достаточный даже для выступления в Евролиге. К сожалению, к еврокубкам российские команды не допущены.

О том, насколько оправданны надежды казанских болельщиков, можно будет судить уже 22 сентября, когда состоится матч-открытие Суперкубка, в котором УНИКС встретится с ЦСКА, после долгих лет гегемонии теперь представляющимся командой-загадкой. Армейцам, по итогам прошлого сезона лишившимся чемпионского звания, удалось сохранить Николу Милутинова (это ключевой игрок в схеме ЦСКА) и подписать пару более или менее перспективных новичков — Деяна Давидоваца и Ливио Жан-Шарля. Что из этого выйдет, покажет время.

Александр Петров