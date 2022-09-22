E-tiketka приклеила нового руководителя

Экс-руководитель розничных сетей «Ростелекома», МТС и оператора торговых автоматов ГК Uvenco Арвидас Алутис назначен руководителем стартапа в сфере интернет-торговли E-tiketka. Создатели компании предлагают решение для создания товарных маркетплейсов, а также развивают собственный одноименный интернет-магазин. На российском рынке уже наблюдается высокая конкуренция со стороны крупных игроков, при этом локальные маркетплейсы могут быть эффективно встроены внутри сайтов с высокой посещаемостью, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арвидас Алутис

Арвидас Алутис



О том, что экс-гендиректор ГК Uvenco Арвидас Алутис возглавил стартап в сфере интернет-торговли E-tiketka, “Ъ” рассказал представитель компании. Он отметил, что основной задачей господина Алутиса станет кратное увеличение оборотов бизнеса в течение ближайших двух лет. Создатель стартапа Андрей Чурсин отойдет от операционного управления компанией и займется стратегическими вопросами.

E-tiketka работает на рынке интернет-торговли с 2019 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Вайтлейбл» (юридическое лицо E-tiketka) в 2021 году составила 494 млн руб.

Компания управляет собственным интернет-магазином, специализирующимся на продаже товаров для дома, электроники, бытовой техники, смартфонов и гаджетов и т. д. Также E-tiketka предлагает платформенное решение по созданию товарных маркетплейсов на базе собственного интернет-конструктора. По словам Андрея Чурсина, компания работает с коммерческими банками, которым предлагает инфраструктурное решение по созданию маркетплейса, встроенного в банковское приложение, или в виде полноценного сайта. Это позволяет банкам удерживать своих клиентов внутри мобильного приложения в течение длительного времени за счет возможности совершать в нем покупки, не переходя на сторонние сервисы, говорит господин Чурсин.

По подсчетам аналитиков Data Insight, объем рынка интернет-торговли по итогам 2021 года оценивался в 4,1 трлн руб., рост по сравнению с 2020 годом составил 52%. При этом 1,5 трлн руб. пришлось на крупные универсальные маркетплейсы, рост этого сегмента в рублях достиг 111% в годовом выражении. В Wildberries, «Озон», «Яндекс Маркете» комментарии “Ъ” не предоставили.

Бизнес-модель маркетплейсов наиболее привлекательна в онлайн-ритейле за счет возможности обеспечить максимально широкий ассортимент товаров и гибкости взаимодействия с селлерами, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Однако, по мнению эксперта, успешно работающие локальные маркетплейсы являются скорее утопией на фоне жесткой конкуренции со стороны крупнейших игроков, которые являются лидерами по охвату аудитории, площадям складских помещений, сортировочных центров и располагают сетью из тысяч пунктов выдачи заказов и постаматов.

В то же время господин Бурмистров отмечает, что создание маркетплейсов может быть целесообразно для крупных в своем сегменте ритейлеров, развивающих онлайн-торговлю параллельно с традиционной розницей. Такой механизм позволяет сетям эффективнее монетизировать трафик.

Сервис по созданию маркетплейсов может быть интересен для сайтов с высокой посещаемостью, но не имеющих компетенций в розничных продажах, считает эксперт. Это, по его словам, дает возможность монетизировать трафик без дополнительных издержек.

Алина Савицкая, Анатолий Костырев