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Коммерсантъ FM
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Уголь встал на якорь

В сентябре поставки из России в Индию могут упасть на 30%

Российские угольные компании в сентябре, вероятно, столкнутся со снижением поставок в Индию из-за логистических проблем. Поставщики сталкиваются с заторами на Балтике и последствиями санкций ЕС, которые запрещают страховать российские перевозки угля в третьи страны. Ситуация с доступностью балкеров для перевозки угля может усугубиться, когда другие страны увеличат закупки в ожидании зимы. Однако, как считают аналитики, в среднесрочной перспективе Россия продолжит наращивать поставки в Индию за счет высокого качества угля и существенных дисконтов к мировой цене.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Российский импорт энергетического угля в Индию, вероятно, упадет на 30% по итогам сентября, до 1,4 млн тонн, сообщает индийская консалтинговая компания Coalmint cо ссылкой на собственные данные. После начала боевых действий на Украине и отказа Европы закупать российский уголь Индия значительно нарастила импорт из России. По данным индийской таможни, Россия увеличила поставки по итогам января—июля в 2,5 раза, до 6,7 млн тонн.

Coalmint сообщает, что причин падения импорта несколько. Во-первых, долгий период ожидания угольных судов. Во-вторых, увеличение заторов на судовых маршрутах в районе датских проливов (соединяющих Балтику с Северным морем), так как Европа борется за поставки энергоресурсов, а суда, перевозящие СПГ, дизтопливо и нефть, удерживают маршруты в течение более длительного времени. Argus в своем августовском обзоре отмечал, что российские поставщики отгружают уголь в Индию из дальневосточных, южных и северо-западных портов, при этом одним из наиболее активных экспортных узлов маршрута стал балтийский порт Усть-Луга, который в июне отгрузил в Индию несколько судов Capesize. До введения эмбарго ЕС на российский уголь поставки из балтийских портов предназначались в основном для Северной Европы.

Наконец, на динамику импорта негативно влияет отказ западных компаний страховать перевозку российских угольных грузов из-за санкций. Директор по логистике СУЭК Денис Рахимжанов говорил 13 сентября, что российским угольным компаниям доступно только 30% мирового балкерного фрахта. «Еще в феврале нам было доступно 100%, сегодня доступно всего 30%, и мы, кроме этого, в августе столкнулись с беспрецедентным влиянием клубов, которые обеспечивают перестрахование судов. Сегодня угольные компании вместе с Центробанком и правительством РФ очень активно работают над тем, чтобы создать своего страховщика либо присоединиться к странам БРИКС»,— пояснял он (цитата по «Интерфакс»). Вместе с тем, по данным Bloomberg, Еврокомиссия на фоне крайне высоких цен рассматривает возможность снять запрет со страхования перевозок российского угля «для обеспечения энергетической безопасности».

В Coalmint считают, что импорт угля в Индию из России, вероятно, будет ограничен в ближайшие месяцы, поскольку доступность судов будет ограниченной с началом зимнего пополнения запасов различными странами.

Несмотря на краткосрочные проблемы, аналитики не сомневаются в потенциале роста российского экспорта в Индию. Угольная генерация занимает более 70% в общем энергобалансе страны, говорит директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев. По его оценкам, текущая доля российских угольщиков в индийском импорте составляет лишь 4% и должна расти, учитывая высокое качество российского угля и предоставление значительных скидок к текущим мировым ценам.

Евгений Зайнуллин

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