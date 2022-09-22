Ставки на смех

В прокат выходит фильм Руслана Братова «Экспресс», получивший главный приз и еще две награды фестиваля «Окно в Европу» в Выборге. «Пацанская» история о ставках на спорт буквально бьет с экрана неподдельной нутряной энергией, взбодрившей Юлию Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Экспресс» ничуть не приукрашивает действительность, но умудряется сохранить легкость и веселость

Фото: Фонд «Кинопрайм» «Экспресс» ничуть не приукрашивает действительность, но умудряется сохранить легкость и веселость

Фото: Фонд «Кинопрайм»

Руслан Братов обратил на себя внимание в 2017 году, когда в короткометражном конкурсе «Кинотавра» победила его лента «Лалай-Балалай» — черная комедия о четырех пьяных мужиках, застрявших на карусели, с которой нельзя сойти и которую нельзя остановить. Карусель эта, конечно, была не просто аттракционом в ночном парке, а метафорой постсоветской российской действительности или, возможно, жизни вообще, которая, как ни крути, все равно заканчивается смертью. С тех пор Братов работал над своей первой полнометражной картиной, и возлагаемые на нее надежды оправдались: в выборгском конкурсе, на три четверти состоявшем из дебютов, «Экспресс» выделялся профессиональной хваткой, нечасто свойственной начинающим.

Действие фильма происходит на Кавказе, в родном для режиссера Черкесске (хотя на экране его «роль» играет Карачаевск: в кадре нужны были горы). Это, конечно, сразу вызывает искушение поставить его в один ряд с картинами выпускников Кабардино-Балкарской мастерской Александра Сокурова: Кантемира Балагова, Киры Коваленко, Владимира Битокова. Но в отличие от них «Экспресс» — это жанровое кино, не драма о невыносимой тесноте бытия, а авантюрная комедия, которая, несмотря на то что ничуть не приукрашивает действительность, данную персонажам в ощущениях, умудряется быть и легкой, и смешной, и даже почти оптимистичной. Те самые горы, конечно, ограничивают пространство, но одновременно и защищают. Возможно, поэтому главный герой, неунывающий лузер Саша Сосланов по прозвищу Сос (Лев Зулькарнаев), не теряет хорошего настроения ни при каких обстоятельствах, хоть в тюрьме, хоть на поминках.

Именно лучезарно-идиотическая вера в то, что все обязательно будет хорошо и судьба непременно преподнесет ему подарок, заставляет Соса вновь и вновь возвращаться в прокуренную букмекерскую контору, хотя он сроду ничего не выигрывал, у него осталась последняя тысяча, да и ставки от него там уже не принимают. Тогда Сос проворачивает небольшую аферу: уговаривает первого встреченного на улице простака (Павел Ворожцов), с которым они вместе спасли ежа, провалившегося в открытый канализационный люк, за триста рублей оформить карту «букмекерки» на свои паспортные данные. Тот соглашается с удивительной легкостью, и Саша решается на дерзновенную ставку «экспресс»: в ней надо угадать результаты восьми спортивных событий, и, если все они сойдутся, выигрыш составит аж целый миллион. Не то чтобы у него есть планы, на что этот миллион потратить: сама победа тут, кажется, важнее суммы.

Вопреки всякому здравому смыслу прогнозы Соса начинают сбываться, а значит, есть повод отметить. Но во время пьянки с Серым (Сергей Гайтеров), задушевным другом и соседом по общежитию, заветная карта теряется и, таким образом, превращается в макгаффин, волшебный золотой билет, на поиски которого будут завязаны все дальнейшие приключения Соса. При этом ему надо будет еще и постараться избежать отчисления из техникума (и выселения из общаги), а также попрощаться с Ниной (Ольга Смирнова), собравшейся уезжать в Москву преподавательницей, с которой герой крутит необязательный, как и все остальное в его жизни, роман.

Фильм Братова — это одновременно физиологический очерк и плутовской роман, собрание анекдотов из северокавказской жизни и абсурдистская басня об ожидании чуда, лишенная, впрочем, какой-либо конкретной морали. Ситуации, в которых обнаруживает себя Сос, вроде бы самые банальные (здесь есть, например, зарисовка о поднятии холодильника на восьмой этаж без лифта), однако они превращаются в почти сказочные испытания, выпадающие Ивану-дурачку на его пути к заповедному сокровищу. Также разом универсальны и специфичны персонажи, которых он встречает на этом пути, от таксиста-философа Виктора (Артур Хатагов) до многотерпеливого декана (Халил Мусаев) и местных бандюганов, решивших наложить лапу на выигрышную карту. Подобранный со снайперской точностью ансамбль непрофессиональных актеров, естественные и при этом афористичные диалоги, органичный юмор и крепкая сюжетная канва — неизвестно, сорвет ли «Экспресс» джекпот зрительской любви, но ставку на нее авторы сделали многообещающую.