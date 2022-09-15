iPhone в режиме ожидания

За первую неделю предзаказов на новую линейку iPhone, официальные продажи которых в стране прекращены еще весной, россияне забронировали, по данным ряда ритейлеров, существенно больше телефонов, чем год назад. Дистрибуторы не сомневаются, что спрос удастся удовлетворить с помощью параллельного импорта, пусть и по не самым привлекательным ценам. Но участники рынка предупреждают, что при выборе потребителями устройств, которые поддерживают только виртуальные сим-карты eSIM, могут возникнуть сложности: законодательно этот сегмент в России все еще не урегулирован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeff Chiu / AP Фото: Jeff Chiu / AP

Услугой предзаказа нового iPhone за первую неделю в РФ воспользовалось в 2,5 раза больше покупателей, чем за тот же период после осеннего представления моделей в прошлом году (состоялось 14 сентября, предзаказы начались 22 сентября), рассказали “Ъ” в МТС. Более 70% оплаченных предзаказов в сети приходится на версии Pro и Pro Max, а самым невостребованным оказался базовый iPhone 14 с объемом памяти 128 Гб.

В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили, что «спрос к новинкам высокий, однако находится в рамках ожиданий». По данным «Ситилинка», за пять дней после открытия заявок на предзаказ новых моделей от Apple самым популярным стал iPhone 14 Pro Max. Представитель ритейлера отмечает, что количество заявок на эту модель оказалось на 21% больше, чем на iPhone 14 Pro, и в четыре раза больше, чем на iPhone 14, на модель iPhone 14 Plus оставлено наименьшее число заявок. В «МегаФоне» количество предзаказов на новые модели iPhone «сопоставимо с уровнем прошлого года». В re:Store не оформляют предзаказы на новую линейку.

Apple представила новую линейку устройств 7 сентября на ежегодной осенней презентации: iPhone 14, iPhone 14 Pro и Pro Max, а также новые часы Apple Watch и наушники AirPods. Все они не будут официально поставляться в Россию (cм. “Ъ” от 7 сентября). На презентации сообщалось, что для покупателей в США будут доступны новые iPhone только с виртуальной сим-картой eSIM, а на других рынках — комбинированные устройства со слотом для физической сим-карты.

На сайте МТС сказано, что iPhone, поддерживающие только eSIM, в сети магазинов продаваться не будут. У «М.Видео-Эльдорадо» будут представлены оба варианта, при этом в сети уточнили, что на iPhone только с eSIM приходится менее 10% предзаказов, остальные клиенты продолжают выбирать комбинированный вариант со слотом для сим-карты.

МТС, «МегаФон», «Вымпелком», Tele2 и работающие на его сети виртуальные операторы (MVNO) с 2020 года продают в РФ виртуальные сим-карты по согласованию с правоохранительными органами, но законодательно сегмент не урегулирован. Источник на рынке электроники отмечает, что покупатели iPhone только с eSIM без отдельного слота под сим-карту могут столкнуться со сложностями при удаленной регистрации: «Сейчас для нее необходимо иметь профиль в единой биометрической системе, или иметь усиленную электронную подпись, или же регистрировать eSIM в салоне оператора».

Несмотря на остановку официальных продаж, в денежном выражении смартфоны от Apple по-прежнему занимают лидирующие позиции на российском рынке. По данным «М.Видео», Apple по итогам первого полугодия была на первом месте по объему продаж смартфонов в деньгах. Но лидерами в натуральном выражении стали Realme, Vivo, Mi, Tecno, Infinix, iTel и Nokia. Продажи Poco (суббренд Xiaomi) в штуках выросли на 16% год к году, а Nokia — увеличились более чем на 40%. Доля Apple сократилась на 14% год к году, а Samsung — на 15%. Всего за полгода в России было реализовано около 10 млн мобильных телефонов.

По словам источника “Ъ” среди дистрибуторов электроники, недостатка в новинках Apple в России тоже не ожидается: «По модели параллельного импорта независимые поставщики смогут привезти достаточное количество новых iPhone для удовлетворения спроса». Но стоимость таких устройств, безусловно, будет выше, чем в СНГ, ЕС, Турции и других странах, признает собеседник. На фоне сильнейшего падения спроса на других рынках из-за роста инфляции, говорит собеседник, европейский потребитель, например, не выберет весь объем, а значит, эти устройства могут быть перенаправлены в Россию.

Тимофей Корнев