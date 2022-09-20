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Коммерсантъ FM
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Науку переставляют на проектные рельсы

Перспективные НИОКР предложено поднять до статуса федерального проекта

Планы правительства по изменению подходов к управлению наукой начинают проявлять себя в документах ведомств. Минобрнауки опубликовало проект постановления правительства, которым предлагается отвязать эксперименты по целевой поддержке отдельных ориентированных на конкретный результат НИОКР от общей громоздкой и неповоротливой государственной системы управления наукой и управлять комплексными научно-техническими программами по проектным принципам — как отдельными федеральными проектами вне нацпроектов. Белый дом ищет способы свести в одной точке интерес инвесторов к инновациям с масштабными ресурсами, которые государство уже расходует на НИОКР, не получая от этого большой отдачи.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Минобрнауки опубликовало для обсуждения проект постановления правительства «Об утверждении Правил инициирования комплексных научно-технических программ (КНТП) и комплексных научно-технических проектов полного инновационного цикла…». Де-факто речь идет о желании ведомства повысить статус таких программ до самостоятельных федеральных проектов, не входящих в существующие нацпроекты.

Для этого ведомство переписывает правила инициирования программ, с тем чтобы подготовленные разработчиком (это, как правило, одно из министерств) документы, согласованные советом по приоритетному направлению и координационным советом, передавались на утверждение правительственной комиссии по научно-технологическому развитию (сейчас для запуска нужно совместное решение правительства и президентского совета по науке). КНТП, поясним,— это исследовательско-производственные программы, ориентированные на конкретный промышленный результат, например «Новые композиционные материалы», «Синтетические смазочные материалы для экстремальных условий», «Создание отечественных белковых компонентов для детского питания» и т. п.

Из логики документа следует, что статус «федерального проекта, не входящего в состав нацпроекта» нужен Минобрнауки для КНТП, чтобы распространить на управление такими программами принципы проектного управления, реализованные проектным офисом Белого дома. Проектный офис — идея 2016 года, впоследствии развернутая в систему нацпроектов и позволившая реализовать ряд инициатив, минуя стандартное для тогдашнего правительства крайне формализованное и бюрократизированное межведомственное взаимодействие. Отметим, в области науки эта проблема, очевидно, также присутствует: даже в описываемой новаторской разработке Минобрнауки первое предложение содержит 208 слов, а подлежащее и сказуемое в нем разделяют 72 слова.

Потребность в упрощении управления наукой, ориентированной на результат, вызвана планами Белого дома по пересборке госпрограммы «Наука» и консолидации под ее управлением около 1 трлн бюджетных средств при декларируемых (см. “Ъ” от 2 февраля) намерениях замкнуть контур из заинтересованных в инновациях и технологических решениях инвесторов (см. “Ъ” от 30 августа) и авторов перспективных, но редко доводимых до промышленных образцов результатов НИОКР. Другая задача — обеспечение «технологического суверенитета» промышленности в условиях международной изоляции. Пока наука в России на две трети финансируется государством (см. “Ъ” от 29 августа), и изменить эту ситуацию, по мнению властей, должен реальный спрос на результаты исследований частного сектора.

Для этого министерство конкретизирует и требования к комплексным программам и проектам — заявка на отдельный федеральный проект, увязывающий научное, практическое и промышленное решение конкретной задачи, должна будет включать не только ее описание, но и обоснование актуальности, перечень заказчиков и предлагаемых ?к разработке и производству продуктов, описание рынков, ?на которых они будут востребованы, оценку ресурсов и указание источников финансирования, включая подтверждение исполнителями обязательств «осуществлять гарантированное финансирование комплексной программы».

Олег Сапожков

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