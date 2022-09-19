Следствие зарядилось взрывчаткой

Как стало известно “Ъ”, задержан Юрий Шумский, генеральный директор ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова», одного из крупнейших в стране предприятий по производству взрывчатки. Расследование связано с предполагаемыми махинациями при исполнении контрактных обязательств. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов, писавший обращения в следственные органы и Минобороны о нарушениях с продажей взрывчатки, назвал задержание господина Шумского «самоочищением». В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании господину Шумскому меры пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Шумский

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Юрий Шумский

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Источники “Ъ”, близкие к следствию, сообщили, что в Москве в качестве подозреваемого по уголовному делу был задержан Юрий Шумский, генеральный директор федерального казенного предприятия (ФКП) «Завод имени Я. М. Свердлова». Это подведомственное Минпромторгу РФ предприятие расположено в городе Дзержинске Нижегородской области и является крупным производителем боевых и промышленных взрывчатых веществ, а также занимается снаряжением ими боеприпасов различных видов.

Уголовное дело, в рамках которого был задержан господин Шумский, было возбуждено следственным управлением СКР по Северному округу Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Факт задержания “Ъ” подтвердили источники, близкие к ГСУ СКР, сообщив, что расследование связано с исполнением одного из контрактов на поставку взрывчатки. Предполагается, что во вторник следователь обратится в суд с ходатайством об избрании фигуранту меры пресечения. В приемной завода имени Свердлова сообщили, что гендиректор уехал в командировку, а позже добавили, что информацию о его задержании на предприятии не комментируют.

Ранее несколько заявлений на Юрия Шумского написал в СКР, Генеральную прокуратуру и Министерство обороны РФ депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов.

Как следует из копий его обращений, парламентарий просил проверить экспортные поставки взрывчатых веществ двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях, в Болгарию, Сербию, Англию и на Кипр.

«Осуществлением, возможно, преступной деятельности долгое время занималась устойчивая группа, состоящая из руководящих лиц завода»,— указывал депутат Кузнецов. Он писал, что посредниками в поставках взрывчатки, в том числе в недружественные страны НАТО, были зарегистрированные на Кипре и в Швейцарии компании, возглавляемые гражданином Австрии.

В другом своем заявлении Дмитрий Кузнецов попросил генерального прокурора проверить бездействие следственных органов, отметив, что нижегородские следователи проигнорировали выводы арбитражных судов, еще в 2019 году установивших схему вывода и обналичивания средств, зарабатываемых заводом имени Свердлова. Разбирая спор с налоговой инспекцией, Нижегородский арбитражный суд выявил, что при продаже продукции завода в цепочку поставок включались подконтрольные руководству завода формальные фирмы-посредники, которые на 7–10% завышали цену. Затем эти организации оплачивали отдых руководителей с семьями, обучение их детей. Предприятие дошло до Верховного суда РФ, но не смогло отменить решение о выводе части выручки.

Однако в возбуждении уголовного дела по данным фактам было отказано.

В большей степени эти претензии касались не столько Юрия Шумского, сколько его предшественника на посту гендиректора Вадима Рыбина, покинувшего стратегическое предприятие после резонансных ЧП, в том числе взрывов и пожаров в цехах по производству взрывчатки.

«Самоочищение страны продолжается. Ранее ко мне поступала информация, что дирекция завода допускает злоупотребления, которые могут нанести ущерб обороноспособности и национальной безопасности России. Я обратился во все силовые структуры… Это даже не коррупция, это предательство страны в такой трудный час»,— прокомментировал депутат Кузнецов задержание господина Шумского. Оперативно получить комментарии от его представителей “Ъ” не удалось.

Иван Сергеев, Нижний Новгород