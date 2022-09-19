Налетчики сняли погоны

Второй западный окружной военный суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты на приговор Московского гарнизонного военного суда участникам группировки, состоявшей в основном из бывших сотрудников ФСБ. Апелляционная инстанция посчитала, что силовики вполне обоснованно получили от восьми до десяти лет заключения за нападение на Александра Юмаранова в банке «Металлург», где их добычей стали 136,5 млн руб. Налет был замаскирован под спецоперацию.

Рассмотрение жалобы на приговор Московского гарнизонного военного суда (МГВС) началось еще 2 сентября и заняло несколько заседаний. Защита выдвигала аргументы о том, что самые большие сроки получили те, кто был на вторых ролях в преступлении, и даже те, кто не был осведомлен о подготовке к нему. Отвергнут апелляционной инстанцией был и аргумент о том, что ряду фигурантов надо смягчить наказание, поскольку они признали вину и частично компенсировали ущерб.

Напомним, что в январе этого года МГВС признал восемь силовиков виновными в разбое, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 162 УК). По результатам разбирательства внук начальника кафедры Академии ФСБ Валентина Карелина майор Александр Карелин, служивший в управлении «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, экс-сотрудник управления «В» («Вымпел») Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ капитан Дмитрий Капышкин и бывший сотрудник ФНС Дмитрий Чиквин получили по восемь лет лишения свободы, старший лейтенант управления «К» СЭБ Артур Власов был приговорен к десяти годам, капитан управления «А» («Альфа») ЦСН Роман Оболенский и капитан Владимир Урусов — к девяти годам, прапорщик того же спецподразделения Хетаг Маргиев — к восьми с половиной, а бывший помощник следователя следственного управления Следственного комитета РФ на транспорте Дмитрий Казанцев — к девяти с половиной годам. Кроме назначенных штрафов, обвиняемые Власов, Карелин, Капышкин, Оболенский, Урусов и Маргиев были лишены воинских званий, а отбывать наказание по приговору они должны в колонии строгого режима.

Уголовное дело о разбое было возбуждено в июне 2019 года по заявлению официально безработного Александра Юмаранова. В начале июня тот приехал в банк «Металлург», расположенный на улице Ивана Бабушкина, чтобы обменять на доллары 136,5 млн руб. Причем заранее договорившись об этом с предпринимателем Борисом Караматовым, с которым они и ранее не раз занимались подобного рода сделками. При этом необходимо отметить, что уроженец Узбекистана Караматов до сих пор находится в розыске по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) с коммерческой недвижимостью на $1 млрд основателя торговых сетей «Партия» и «Домино» Александра Минеева, застреленного 22 января 2014 года в центре подмосковного Королева.

Нападение на Александра Юмаранова осужденные, по версии следствия, провели под видом спецоперации против нелегальных валютных операций. Как было установлено СКР, по результатам налета наводчику Караматову досталось 68 млн руб. Остальные деньги были поделены в разных долях на квартире бывшего сотрудника прокуратуры Константина Жарова (в июле 2020 года приговорен к девяти годам особого режима в особом порядке) на Шелепихинской набережной. В ходе следствия обвиняемые вернули 32 млн руб., которые были приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Защита намерена и дальше добиваться смягчения приговора, но теперь уже в Кассационном военном суде, расположенном в Новосибирске.

Юрий Сенаторов