Присяжных собирают трижды

Мособлсуд начал разбирательство по уголовному делу бывшего вице-президента подмосковного ФК «Орбита» Дмитрия Лукина, обвиняемого в совершенном 15 лет назад убийстве мэра города Дзержинский Виктора Доркина. После покушения на чиновника его предполагаемый организатор Лукин почти десять лет скрывался в Европе, а в последние пять лет непрерывно судится с подмосковными СКР и прокуратурой, доказывая свою непричастность к инкриминируемому преступлению. Присяжные Мособлсуда оправдывали его дважды, но оба их вердикта, как оказалось, были вынесены с нарушениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место убийства мэра города Дзержинский Виктора Доркина

Фото: Коммерсантъ Место убийства мэра города Дзержинский Виктора Доркина

Фото: Коммерсантъ

В Мособлсуде состоялось первое заседание по громкому уголовному делу 15-летней давности. Из официальных сообщений подмосковных ГСУ СКР и прокуратуры известно, что список обвинений, предъявленных главному фигуранту дела, остался прежним. Дмитрию Лукину инкриминируются организация группового убийства по найму (п. «ж» и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), две неудачные попытки совершения того же преступления, а также незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ).

Главным эпизодом предполагаемой преступной деятельности подсудимого следствие считает убийство мэра подмосковного города Дзержинский Виктора Доркина, совершенное весной 2006 года. По версии СКР, Дмитрий Лукин по просьбе неизвестного заказчика организовал это преступление. Получив задаток в $8 тыс., он приобрел некое «автоматическое оружие» калибра 9 мм с глушителем — возможно, пистолет-пулемет Стечкина — и привлек к акции троих своих знакомых, распределив между ними преступные обязанности. На роль стрелка организатор выбрал уголовника Сергея Булавинова, а следить за жертвой и возить киллера на автомобиле поручил соответственно безработным жителям Люберецкого района Игорю Золотенкову и Игорю Столяру.

30 марта 2006 года вечером мэр Доркин, прослуживший в этой должности более 15 лет, по установившейся традиции общался с жителями Дзержинского в режиме онлайн из местной телестудии «Угреша». В числе его слушателей, по версии следствия, были и убийцы — все они по команде организатора внимательно смотрели выступление чиновника, стараясь запомнить, как выглядит их будущая жертва.

Около 22:30, после окончания телепередачи, Виктор Доркин, живущий неподалеку, отправился домой пешком и во дворе своего дома, на детской площадке, встретился с Сергеем Булавиновым. Киллер, как установила экспертиза, наповал убил мэра очередью в грудь, а затем сделал еще семь контрольных выстрелов в голову покойного.

Всех троих участников акции задержали через несколько месяцев после преступления и осудили. Стрелок получил 15 лет строгого режима, его помощник — 9,5 года, водителя Столяра присяжные Мособлсуда признали невиновным в убийстве.

На первых же допросах убийцы признались, что организовал покушение и руководил ими авторитетный бизнесмен из соседнего города Люберцы, вице-президент местного ФК «Орбита» Дмитрий Лукин, однако поймать организатора сразу не удалось.

Как выяснилось позже, вскоре после убийства мэра он оформил себе поддельный паспорт гражданина Казахстана и вместе с супругой и детьми отправился в заграничное турне. Бизнесмен был заочно арестован в России, попал в международный розыск, но это не помешало его семье спокойно жить в Европе, перемещаясь между Испанией и Кипром. Лишь в мае 2016 года, через десять лет после убийства в Дзержинском, Дмитрий Лукин решил побывать на исторической родине и сразу же был задержан прямо в терминале прилета московского аэропорта Внуково.

После проведенного в ГСУ СКР расследования выделенного уголовного дела предполагаемого организатора убийства мэра Доркина к предъявленному фигуранту обвинению добавили еще два эпизода, вероятно, спланированных им, но не удавшихся покушений на бизнесменов. Сам Дмитрий Лукин свою причастность к заказному убийству и обоим покушениям отрицал и вообще от сотрудничества со следствием воздерживался, поэтому заказчик убийства Виктора Доркина, как и его мотивы, остались неизвестными.

В качестве основной версии преступления следствие, напомним, рассматривало конфликт чиновника с фирмами—застройщиками Дзержинского. Мэр отказывался вводить в эксплуатацию несколько построенных жилых домов, требуя устранения допущенных строителями ошибок, а кроме того, вел затяжной спор с девелоперами из-за прав собственности на местный стадион. Сам чиновник, кстати, называл своих оппонентов «строительной мафией», и именно борьбе с ней было посвящено его последнее выступление в городском телеэфире. Однако доказать возможную причастность к убийству кого-то из участников строительного бизнеса в Дзержинском не удалось, поэтому все отработанные СКР версии так и остались предположениями.

Возможно, из-за отсутствия в уголовном деле мотива и заказчика присяжные Мособлсуда весной 2018 года посчитали, что и предполагаемый организатор убийства мэра Лукин тоже не имеет отношения к этому преступлению. Подсудимого оправдали, но прокуратура Мособласти не согласилась с приговором и оспорила его в Первом апелляционном суде общей юрисдикции. Там согласились, что в процессе №1 были допущены формальные нарушения, и вернули дело в Мособлсуд на новое рассмотрение. Второй процесс с участием другой коллегии присяжных шел более двух лет: с ноября 2020-го по май нынешнего года. Его даже закрыли от слушателей, чтобы народным судьям никто не помешал, однако их вердикт снова оказался оправдательным. В августе апелляция признала обоснованными претензии прокуратуры уже к процессу №2 и в очередной раз вернула дело в первую инстанцию. В свою очередь, Дмитрий Лукин, получивший за пять лет едва ли не уникальный для подсудимого опыт по работе с присяжными в суде, по установившейся традиции потребовал, чтобы и в процессе №3 его дело рассмотрели присяжные.

Сергей Машкин