Главу управляющей компании избирательно наказали

Тверской районный суд Москвы приговорил к шести годам условного заключения Елену Кислицу — экс-председателя участковой избирательной комиссии Басманного района, являвшуюся одновременно гендиректором ООО «Управляющая компания "Экологический фактор"». Она была признана виновной в особо крупном мошенничестве. По данным СКР, в 2017–2018 годах женщина незаконно оформляла акты частичной приемки работ в ходе капремонта в многоквартирном доме, зная, что они выполнены некачественно. При этом в актах госпожа Кислица подделала подписи двух местных депутатов. Осужденную дополнительно обязали заплатить штраф в размере 800 тыс. руб.

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Елена Кислица

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Находившаяся под подпиской о невыезде Елена Кислица пришла на оглашение приговора с часовым опозданием. И по мере того как председательствующий Антон Беляков зачитывал эпизоды ее противоправной деятельности, подсудимая краснела и даже тихо всплакнула.

Из приговора следовало, что в апреле 2017 года госпожа Кислица подписала от имени управляющей компании договор на капитальный ремонт многоквартирного дома по Спартаковской улице, 19, стр. 2. Согласно принятым обязательствам, подрядчик должен был отремонтировать в нем горячее и холодное водоснабжение с заменой стояков, поменять проводку, привести в порядок крышу, наладить коммуникации в подвале и отреставрировать фасад здания. Общий объем работ был оценен в 18,9 млн руб., которые должен был выделять Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы по мере их исполнения. Для начала же управляющей компании был выделен аванс 5,7 млн руб. Но, как выяснилось позже, большая часть работ была выполнена некачественно либо вообще не проведена.

В частности, фасад был не отреставрирован, а лишь подкрашен, стояки в трубах водоснабжения не поменяли (при этом представитель управляющей компании заставлял жильцов подписывать бумагу об отказе их замены, угрожая в противном случае всем «стену проломить»). Некачественно была отремонтирована и крыша.

В результате местный депутат Евгения Ремезова отказалась в сентябре 2017 года подписывать акт частичной приемки работ, поскольку ей не представили смету, а сами работы были выполнены неряшливо. В частности, депутата смутило, что из-под крыши свисали какие-то куски целлофана, стропила плохо держались, а мансардные окна вообще не закрывались. Но Елену Кислицу это не остановило.

Как выяснилось в суде, в направляемых в фонд капремонта актах о приемке работ она с помощью неустановленных сообщников подделала подписи несогласных чиновников и депутатов, что ее и сгубило.

Дело в том, что в первом акте сдачи работ была подделана подпись депутата Басманного района Дмитрия Костикова. Но это прошло незамеченным, поскольку тот вскоре снял с себя полномочия, но его преемница Евгения Ремезова, подпись которой также подделали, обратилась в Басманную межрайонную прокуратуру.

По итогам прокурорской проверки материалы в отношении Елены Кислицы были переданы в СКР, где возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с ущербом в 4,7 млн руб.

Елена Кислица вину не признала. В суде она утверждала, что все было сделано качественно и в срок. Гособвинитель же просил приговорить ее к четырем годам колонии общего режима. Защита и сама обвиняемая настаивали на оправдании.

С учетом положительных характеристик, а также того, что после выявления недоработок управляющая компания их устранила да еще возместила бюджету причиненный ущерб, суд ограничится в отношении подсудимой условным сроком в шесть лет с испытательным сроком в четыре года. При этом был отклонен иск прокуратуры на сумму предполагаемого ущерба.

Когда судья уведомил осужденную о возможности обжалования приговора, она лишь кивнула головой и вместе с адвокатом быстро покинула зал.

Алексей Соковнин