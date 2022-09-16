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Коммерсантъ FM
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Первые среди первых

Три избранных губернатора вступили в должность

Первые три губернатора, победившие на прямых выборах 11 сентября, в пятницу официально вступили в свои должности. По закону на инаугурацию отводится месяц, однако избранные главы Саратовской, Владимирской и Калининградской областей решили не тянуть и провели церемонию буквально через день после подведения итогов голосования. Остальные победители выборов собираются пройти через эту процедуру на следующей неделе.

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Церемония инаугурации избранного губернатора Калининградской области Антона Алиханова

Церемония инаугурации избранного губернатора Калининградской области Антона Алиханова

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Антон Алиханов (в центре) во время церемонии

Антон Алиханов (в центре) во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

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Церемония инаугурации избранного губернатора Калининградской области Антона Алиханова

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Антон Алиханов (в центре) во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Фактически самым первым прошедшим инаугурацию губернатором стал и первый победитель губернаторских выборов, хоть и не прямых. Главу Адыгеи выбирают не жители, а депутаты Государственного совета республики. В воскресенье они единогласно поддержали кандидатуру Марата Кумпилова, после чего глава республики сразу зачитал присягу и вступил в должность.

Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов

Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов

Фото: adygheya.ru

Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов

Фото: adygheya.ru

Результаты прямых выборов в 14 субъектах были официально подведены только в среду. На следующий день лидерам гонки вручили удостоверения избранных кандидатов. По закону они должны вступить в должность не раньше истечения полномочий предыдущего главы, но не позже 30 дней с момента официального подведения итогов голосования. Однако уже в пятницу Александр Авдеев (Владимирская область), Антон Алиханов (Калининградская область) и Роман Бусаргин (Саратовская область) прошли инаугурацию. Первые двое, напомним, набрали более 80% голосов избирателей, последний — более 70%.

Результаты выборов–2022 — главные цифры

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Торжественную церемонию в Саратовской области посетили полпред президента в ПФО Игорь Комаров, губернаторы Самарской и Пензенской областей Дмитрий Азаров и Олег Мельниченко, а также экс-губернаторы региона Валерий Радаев и Дмитрий Аяцков. Поздравляя Романа Бусаргина, господин Комаров подчеркнул, что он является уроженцем региона и имеет большой управленческий опыт, а господа Азаров и Мельниченко акцентировали внимание на важность добрососедских отношений. Пензенский губернатор даже упомянул бывшего главу Саратовской губернии Петра Столыпина, который получил от императора предложение возглавить министерство внутренних дел в Кузнецке: на тот момент город находился на территории Саратовской губернии, теперь — Пензенской области.

Выборы обошлись без безобразий

Сам Роман Бусаргин заверил жителей, что сделает все, чтобы их не подвести. Он выразил признательность в адрес президента Владимира Путина и «Единой России», а во вступительной речи сделал акцент на проблемах демографии. «Мы не любим говорить на эту тему, но первый шаг к решению — это признание проблемы. За семь месяцев текущего года число жителей области сократилось почти на 16 тыс. человек. Это очень высокий показатель»,— заявил губернатор, пообещав поддерживать семьи с детьми. Также одним из приоритетов своей пятилетки он назвал привлечение в регион инвестиций.

Роман Бусаргин на церемонии вступления в должность губернатора Саратовской области

Роман Бусаргин на церемонии вступления в должность губернатора Саратовской области

Фото: vk.com / rbusargin

Роман Бусаргин на церемонии вступления в должность губернатора Саратовской области

Фото: vk.com / rbusargin

В церемонии инаугурации Александра Авдеева приняли участие полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев, представители обеих палат федерального парламента. Представитель президента обратил внимание, что в условиях специальной военной операции на Украине необходимо «проявлять ответственность и сплоченность, своевременно оказывать необходимую помощь военнослужащим и их семьям, а также всем оказавшимся в трудной жизненной ситуации в это непростое время». По его словам, «сейчас для нас на первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие и сплоченность». «Уверен, что в своей деятельности на посту губернатора Владимирской области вы будете работать, основываясь на этих принципах»,— заявил полпред, обращаясь к губернатору Авдееву. Последний на инаугурации не выступил, ограничившись чтением присяги.

Александр Авдеев на церемонии вступления в должность губернатора Владимирской области

Александр Авдеев на церемонии вступления в должность губернатора Владимирской области

Фото: Администрация Владимирской области

Александр Авдеев на церемонии вступления в должность губернатора Владимирской области

Фото: Администрация Владимирской области

Наконец, на торжественную церемонию в Калининградскую область приехали полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, сенаторы и депутаты Госдумы, а также командование Балтийского флота. Господин Гуцан заявил, что за прошедшие пять лет Антон Алиханов показал себя профессионалом, который «не прячет голову в песок», поэтому ему можно доверить «стратегически значимый для нашей страны регион». Сам губернатор, избравшийся на второй срок, назвал предыдущую пятилетку «временем честного труда», а в предстоящую пообещал «не просто работать, но добиваться результатов»: «Калининградская область продолжит свое развитие, оставаясь одним из самых красивых регионов. Это русский фронтир, земля мира, это наша земля». Закончил господин Алиханов патетически: «Обещаю служить людям и нашему российскому государству. И да поможет нам Господь».

Избранный губернатор Калининградской области Антон Алиханов после церемонии

Избранный губернатор Калининградской области Антон Алиханов после церемонии

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Избранный губернатор Калининградской области Антон Алиханов после церемонии

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Инаугурации остальных победителей запланированы на следующей неделе: 19 сентября в должность вступят Михаил Евраев (Ярославская область) и Евгений Куйвашев (Свердловская область), 20-го — Максим Егоров (Тамбовская область), 21-го — Алексей Цыденов (Бурятия), 22-го — Владимир Мазур (Томская область), 23-го — Юрий Зайцев (Марий Эл) и Александр Соколов (Кировская область). Даты вступления в должность Павла Малкова (Рязанская область), Андрея Никитина (Новгородская область), Артура Парфенчикова (Карелия) и Александра Бречалова (Удмуртия) еще не определены.

Андрей Прах; Сергей Петунин, Саратов; Александр Тихонов, Ярославль

Фотогалерея

Единый день голосования–2022

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Москва. Член участковой избирательной комиссии во время выездного голосования

Москва. Член участковой избирательной комиссии во время выездного голосования

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Калининградская область. Выборы губернатора региона

Калининградская область. Выборы губернатора региона

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Москва. Муниципальные выборы на избирательном участке в школе №1236

Москва. Муниципальные выборы на избирательном участке в школе №1236

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков во время голосования на избирательном участке №360

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков во время голосования на избирательном участке №360

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Москва. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во время голосования на избирательном участке в школе №1236

Москва. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во время голосования на избирательном участке в школе №1236

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов во время голосования на муниципальных выборах на избирательном участке №73

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов во время голосования на муниципальных выборах на избирательном участке №73

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Екатеринбург. Сотрудник избирательного участка возле урны для голосования

Екатеринбург. Сотрудник избирательного участка возле урны для голосования

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Москва. Выборы на избирательном участке в школе №1236

Москва. Выборы на избирательном участке в школе №1236

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Екатеринбург. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) во время голосования в гимназии №104

Екатеринбург. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) во время голосования в гимназии №104

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Москва. Выборы муниципальных депутатов

Москва. Выборы муниципальных депутатов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Чехов, Московская область. Подготовка избирательного участка в школе №3

Чехов, Московская область. Подготовка избирательного участка в школе №3

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Выборы муниципальных депутатов

Москва. Выборы муниципальных депутатов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Томск. Избирательные участки в лицее №1

Томск. Избирательные участки в лицее №1

Фото: Коммерсантъ / Александр Голиков  /  купить фото

Москва. Избирательница идет к урнам для голосования

Москва. Избирательница идет к урнам для голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Избиратели на участке в Единый день голосования

Москва. Избиратели на участке в Единый день голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Ялта. Первый день голосования на выборах депутатов Государственного совета Крыма и муниципальных депутатов семи городских образований

Ялта. Первый день голосования на выборах депутатов Государственного совета Крыма и муниципальных депутатов семи городских образований

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Калининградская область. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время голосования на избирательном участке в Калининградской областной детской библиотеке имени Гайдара

Калининградская область. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время голосования на избирательном участке в Калининградской областной детской библиотеке имени Гайдара

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Крым. Надомное голосование

Крым. Надомное голосование

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Крым. Член участковой избирательной комиссии во время выездного голосования избирателей

Крым. Член участковой избирательной комиссии во время выездного голосования избирателей

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Крым. Избиратели на участке

Крым. Избиратели на участке

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Первый день голосования на избирательном участке № 2227, расположенном на территории ледового катка «Хрустальный»

Москва. Первый день голосования на избирательном участке № 2227, расположенном на территории ледового катка «Хрустальный»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Москва. Работа избирательного участка в первый день голосования

Москва. Работа избирательного участка в первый день голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Москва. Член участковой избирательной комиссии во время выездного голосования

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Калининградская область. Выборы губернатора региона

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Москва. Муниципальные выборы на избирательном участке в школе №1236

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков во время голосования на избирательном участке №360

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Москва. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во время голосования на избирательном участке в школе №1236

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов во время голосования на муниципальных выборах на избирательном участке №73

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Екатеринбург. Сотрудник избирательного участка возле урны для голосования

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Москва. Выборы на избирательном участке в школе №1236

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Екатеринбург. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) во время голосования в гимназии №104

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Москва. Выборы муниципальных депутатов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Чехов, Московская область. Подготовка избирательного участка в школе №3

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Выборы муниципальных депутатов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Томск. Избирательные участки в лицее №1

Фото: Коммерсантъ / Александр Голиков  /  купить фото

Москва. Избирательница идет к урнам для голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Избиратели на участке в Единый день голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Ялта. Первый день голосования на выборах депутатов Государственного совета Крыма и муниципальных депутатов семи городских образований

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Калининградская область. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время голосования на избирательном участке в Калининградской областной детской библиотеке имени Гайдара

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Крым. Надомное голосование

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Крым. Член участковой избирательной комиссии во время выездного голосования избирателей

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Крым. Избиратели на участке

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Первый день голосования на избирательном участке № 2227, расположенном на территории ледового катка «Хрустальный»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Москва. Работа избирательного участка в первый день голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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