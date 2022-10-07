Сегодня исполняется 70 лет президенту России Владимиру Путину

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет личный состав батальона «Спарта» и его командир Артем Жога (Донецк):

— Уважаемый Владимир Владимирович, с юбилеем! От всего нашего подразделения: крепкого здравия, мирного неба и скорейшей Победы. Безмерно благодарен, как и другие добровольцы Донбасса, за принятые Вами решения. Мы знаем, что Вы делаете все для нашего благополучия, для России. Та самоотверженность, с которой Вы отстаиваете интересы нашей Родины, неподдельна и абсолютно взаимна. Всем, что есть, обязаны. Не жалея жизни, готовы помогать Вам во всех делах. С уважением, Артем Жога и личный состав отдельного разведбата «Спарта».

К поздравлениям присоединяется поэтесса Богдана Нещерет (Алчевск):

— Уважаемый Владимир Владимирович, родной наш человек! Поздравляю Вас с днем рождения! Вы выполнили мою мечту и мечту народа Донбасса! В свою очередь, хочу пожелать Вам, чтобы и Ваши мечты осуществились, ведь, когда мечтаешь о хорошем, они сбываются. Мира Вам, добра и любви! Храни Вас Бог!

Свои поздравления шлет студентка факультета журналистики МГУ Регина Парпиева* (Нижний Новгород):

— Уважаемый Владимир Владимирович, наша встреча круто изменила мою жизнь. Я укрепилась в желании быть журналистом, поверила в себя. Наше интервью четыре года назад поделило мою жизнь на до и после: теперь я учусь на факультете журналистики, занимаюсь любимым делом и ставлю новые цели. Для меня большая честь поздравить Вас с днем рождения! Хочу Вас поблагодарить за все, что Вы сделали для России! Желаю Вам цветик-семицветик, золотую рыбку, волшебную лампу и сказочную щуку! С уважением и молитвами о Вашем здоровье, Регина.

Свои поздравления передает руководитель некоммерческого фонда помощи животным Артем Пальянов** (Ленинградская область):

— Дорогой Владимир Владимирович, с тех пор как Вы исполнили мою мечту с «Елки желаний», я понял, что помогать другим — это огромный талант. Мне тоже захотелось делать добро. Вместе с друзьями мы теперь помогаем бездомным животным. Спасибо Вам за внимание к детям с особенностями и за невероятное желание в каждом ребенке найти и раскрыть талант — это я уже про все другие реализованные Вами в России детские проекты. Уверен, что это добро к Вам возвращается в миллионах искренних поздравлений, которые сегодня посвящаются Вам! С днем рождения!

*Мечту Регины «взять интересное содержательное интервью» у известного человека господин Путин исполнил, посетив стенд проекта «Мечтай со мной» с письмами-желаниями детей на форуме добровольцев России. Свое интервью президент РФ дал ей 20 декабря 2018 года.

**Мечта Артема увидеть Петербург с высоты была исполнена в том же году в рамках акции «Елка желаний» проекта «Мечтай со мной». Его полет на вертолете над городом прошел 15 декабря.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»