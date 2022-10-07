Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 70 лет президенту России Владимиру Путину

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет личный состав батальона «Спарта» и его командир Артем Жога (Донецк):

— Уважаемый Владимир Владимирович, с юбилеем! От всего нашего подразделения: крепкого здравия, мирного неба и скорейшей Победы. Безмерно благодарен, как и другие добровольцы Донбасса, за принятые Вами решения. Мы знаем, что Вы делаете все для нашего благополучия, для России. Та самоотверженность, с которой Вы отстаиваете интересы нашей Родины, неподдельна и абсолютно взаимна. Всем, что есть, обязаны. Не жалея жизни, готовы помогать Вам во всех делах. С уважением, Артем Жога и личный состав отдельного разведбата «Спарта».

К поздравлениям присоединяется поэтесса Богдана Нещерет (Алчевск):

— Уважаемый Владимир Владимирович, родной наш человек! Поздравляю Вас с днем рождения! Вы выполнили мою мечту и мечту народа Донбасса! В свою очередь, хочу пожелать Вам, чтобы и Ваши мечты осуществились, ведь, когда мечтаешь о хорошем, они сбываются. Мира Вам, добра и любви! Храни Вас Бог!

Свои поздравления шлет студентка факультета журналистики МГУ Регина Парпиева* (Нижний Новгород):

— Уважаемый Владимир Владимирович, наша встреча круто изменила мою жизнь. Я укрепилась в желании быть журналистом, поверила в себя. Наше интервью четыре года назад поделило мою жизнь на до и после: теперь я учусь на факультете журналистики, занимаюсь любимым делом и ставлю новые цели. Для меня большая честь поздравить Вас с днем рождения! Хочу Вас поблагодарить за все, что Вы сделали для России! Желаю Вам цветик-семицветик, золотую рыбку, волшебную лампу и сказочную щуку! С уважением и молитвами о Вашем здоровье, Регина.

Свои поздравления передает руководитель некоммерческого фонда помощи животным Артем Пальянов** (Ленинградская область):

— Дорогой Владимир Владимирович, с тех пор как Вы исполнили мою мечту с «Елки желаний», я понял, что помогать другим — это огромный талант. Мне тоже захотелось делать добро. Вместе с друзьями мы теперь помогаем бездомным животным. Спасибо Вам за внимание к детям с особенностями и за невероятное желание в каждом ребенке найти и раскрыть талант — это я уже про все другие реализованные Вами в России детские проекты. Уверен, что это добро к Вам возвращается в миллионах искренних поздравлений, которые сегодня посвящаются Вам! С днем рождения!

*Мечту Регины «взять интересное содержательное интервью» у известного человека господин Путин исполнил, посетив стенд проекта «Мечтай со мной» с письмами-желаниями детей на форуме добровольцев России. Свое интервью президент РФ дал ей 20 декабря 2018 года.

**Мечта Артема увидеть Петербург с высоты была исполнена в том же году в рамках акции «Елка желаний» проекта «Мечтай со мной». Его полет на вертолете над городом прошел 15 декабря.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...