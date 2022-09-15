6,62 процента годовых составила средняя максимальная ставка по долгосрочным (больше года) банковским депозитам граждан в первой декаде сентября 2022 года, сообщил Банк России. Показатель стабилизировался на текущем уровне вторую декаду, как и краткосрочная депозитная ставка (до года) в топ-10 банков — на уровне 6,835% на 10 сентября. Текущие реальные ставки по депозитам остаются сильно отрицательными, а в июне средства из срочных рублевых депозитов перетекали на текущие счета (1,4 трлн руб.). В ближайшие месяцы исчерпается эффект переноса укрепления рубля в цены розницы, а потребительский спрос будет поддержан смягчением условий кредитования и снижением склонности к сбережению.